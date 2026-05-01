Вже 24 компанії долучилися до приватної ППО, - Міноборони

Станом на квітень 2026 року до проєкту приватної ППО долучилися 24 компанії.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, приватна ППО – це одна зі складових багаторівневої системи протиповітряної оборони країни. Це підприємства різних форм власності з різних областей України, зокрема Харківської, Одеської, Київської, Полтавської, Закарпатської та інших.

Що відомо про проєкт

Повідомляється, що проєкт приватної ППО стартував наприкінці 2025 року за ініціативи Міністерства оборони України для додаткового захисту працівників та виробничих потужностей підприємств, які щодня стають мішенню дронових атак ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ППО проти ракет, - Зеленський

Приватна ППО – не самостійна неконтрольована одиниця. Це одна зі складових багаторівневої системи протиповітряної оборони країни під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ.

Склад приватної ППО

Групи приватної ППО складаються із цивільних працівників, які пройшли навчання, мають необхідні сертифікати, допуски і відповідають визначеним вимогам. У межах чинного законодавства та за погодженням з повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ їм надано право застосовувати визначені засоби ППО на визначеній ділянці, у визначений час для захисту від повітряних атак ворога.

Також читайте: Запаси протибалістичної ППО можуть закінчитися будь-якого тижня через інтенсивність обстрілів, - Зеленський

Як розповіли в Міноборони, до груп приватної ППО доєднуються особи, які відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову до Сил оборони України. Відповідно, вони не отримують бронювання за участь в групі. Також це можуть бути представники воєнізованої охорони, якщо такі є у підприємства.

Що передувало