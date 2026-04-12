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Новини Посилення озброєння
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В Україні з’явилася приватна ППО: кулемети збивають дрони на відстані до 2 км

В Україні запрацювала приватна ППО

В Україні запрацював елемент приватної системи протиповітряної оборони, яка використовує дистанційно керовані кулемети для боротьби з дронами.

Про це повідомив експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов, якого цитує Цензор.НЕТ.

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Як це працює? 

Журналістам показали роботу комплексу – від процесу управління до реального функціонування системи. Водночас у мережі це викликало хвилю критики: користувачі масово запитують, чи варто публічно демонструвати такі речі.

Ідеться про дистанційні турелі з кулеметами М2, які можуть діяти на відстані до двох кілометрів. Їх використовують для захисту важливих об’єктів інфраструктури. До того ж подібні послуги приватної ППО вже доступні для бізнесу.

"Чому приватний проєкт з’явився раніше за державний? Бізнес завжди діє швидше. Менше узгоджень і бюрократі", - додав "Флеш".

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Посилення обороноздатності

  • Днями президент Зеленський заявив, що до України прибула нова партія ракет для комплексів Patriot. За його словами, Україна продовжує працювати з усіма партнерами для посилення ППО. 
  • Раніше Німеччина разом із європейськими партнерами пообіцяла передати Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6123) ППО (4292)
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Топ коментарі
+10
Спроби створення приватних армій або озброєних груп цивільними особами підпадають під кримінальну відповідальність за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
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12.04.2026 18:37 Відповісти
+5
Надо идти дальше и создавать частные армии(можно начать с мехбригад).
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12.04.2026 18:36 Відповісти
+5
Звичайно, я постійно забуваю, що чим далі прапорець від України тим видніше. А без сарказму приватні армії можуть призвести, до саме банальне, розбірок де 90 будуть просто милими спогадами.
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12.04.2026 20:17 Відповісти

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