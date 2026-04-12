Сім нових башт із "Панцирами" збудували навколо резиденції Путіна на Валдаї, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї збудували сім нових башт із системами ППО "Панцир", тепер їх загалом 27.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода на підставі аналізу супутникових знімків Planet.соm.
Що відомо
Так, зазначається, що будівництво семи башт розпочалося одночасно 17 березня – цього дня російське Міноборони повідомляло про збиття 4 українських БПЛА над Ленінградською областю із 206 загалом.
Повідомляється, що частину нових башт уже обладнали зенітно-ракетними комплексами.
ППО навколо резиденції розміщена двома кільцями різного радіуса, аналогічно системі оборони навколо Москви.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдії встановили 12 позицій протиповітряної оборони. Переважно це "Панцирь-С1".
- Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
- Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
- У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
- У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
- Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.
Топ коментарі
+25 Яр Холодний
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+23 Александр Иванов #442761
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+10 Александр Чуднивец #474549
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