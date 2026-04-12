Сім нових башт із "Панцирами" збудували навколо резиденції Путіна на Валдаї, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї збудували сім нових башт із системами ППО "Панцир", тепер їх загалом 27.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода на підставі аналізу супутникових знімків Planet.соm.

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Що відомо

Так, зазначається, що будівництво семи башт розпочалося одночасно 17 березня – цього дня російське Міноборони повідомляло про збиття 4 українських БПЛА над Ленінградською областю із 206 загалом.

Повідомляється, що частину нових башт уже обладнали зенітно-ракетними комплексами.

ППО навколо резиденції розміщена двома кільцями різного радіуса, аналогічно системі оборони навколо Москви.

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Що передувало