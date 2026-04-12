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Новини Фото Резиденція Путіна на Валдаї
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Сім нових башт із "Панцирами" збудували навколо резиденції Путіна на Валдаї, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї збудували сім нових башт із системами ППО "Панцир", тепер їх загалом 27.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода на підставі аналізу супутникових знімків Planet.соm.

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Навколо резиденції Путіна на Валдаї нові башти ППО

Читайте: Путін розповів Трампу про "атаку" України на його резиденцію, той був "шокований та обурений", - Кремль

Що відомо

Так, зазначається, що будівництво семи башт розпочалося одночасно 17 березня – цього дня російське Міноборони повідомляло про збиття 4 українських БПЛА над Ленінградською областю із 206 загалом.

Навколо резиденції Путіна на Валдаї нові башти ППО

Повідомляється, що частину нових башт уже обладнали зенітно-ракетними комплексами.

Навколо резиденції Путіна на Валдаї нові башти ППО

ППО навколо резиденції розміщена двома кільцями різного радіуса, аналогічно системі оборони навколо Москви.

Також читайте: Трамп про "атаку" України на резиденцію Путіна: "Не знаю, чи це правда"

Навколо резиденції Путіна на Валдаї нові башти ППО

Навколо резиденції Путіна на Валдаї нові башти ППО

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдії встановили 12 позицій протиповітряної оборони. Переважно це "Панцирь-С1".
  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
  • У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
  • У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
  • Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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ППО (4292) путін володимир (25592) резиденція (49) росія (70892)
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Топ коментарі
+25
Чим більше "башт", для "Панцирєй", на Валдаї, тим менше їх у Криму, і на ЛБЗ...
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12.04.2026 15:34 Відповісти
+23
Хай все ппо кідарашки стягнуть щоб краще було їх бити по всьому фронтові.
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12.04.2026 15:28 Відповісти
+10
Уявляю скільки там ще у путлєра додаткових чемоданів...
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12.04.2026 15:45 Відповісти

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