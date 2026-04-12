Семь новых башен с "Панцирями" построили вокруг резиденции Путина на Валдае, - СМИ. ФОТОрепортаж
Вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае построили семь новых башен с системами ПВО "Панцирь", теперь их в общей сложности 27.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода на основании анализа спутниковых снимков Planet.com.
Что известно
Так, отмечается, что строительство семи башен началось одновременно 17 марта – в этот день российское Минобороны сообщало о сбивании 4 украинских БПЛА над Ленинградской областью из 206 всего.
Сообщается, что часть новых башен уже оборудована зенитно-ракетными комплексами.
ПВО вокруг резиденции расположена двумя кольцами разного радиуса, аналогично системе обороны вокруг Москвы.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае установили 12 позиций противовоздушной обороны. Преимущественно это "Панцирь-С1".
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина с помощью дронов нанесла удар по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по государственной резиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИДе Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
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