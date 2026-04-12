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Новости Фото Резиденция Путина на Валдае
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Семь новых башен с "Панцирями" построили вокруг резиденции Путина на Валдае, - СМИ. ФОТОрепортаж

Вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае построили семь новых башен с системами ПВО "Панцирь", теперь их в общей сложности 27.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода на основании анализа спутниковых снимков Planet.com.

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Вокруг резиденции Путина на Валдае появились новые башни ПВО

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Что известно

Так, отмечается, что строительство семи башен началось одновременно 17 марта – в этот день российское Минобороны сообщало о сбивании 4 украинских БПЛА над Ленинградской областью из 206 всего.

Вокруг резиденции Путина на Валдае появились новые башни ПВО

Сообщается, что часть новых башен уже оборудована зенитно-ракетными комплексами.

Вокруг резиденции Путина на Валдае появились новые башни ПВО

ПВО вокруг резиденции расположена двумя кольцами разного радиуса, аналогично системе обороны вокруг Москвы.

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Вокруг резиденции Путина на Валдае появились новые башни ПВО

Вокруг резиденции Путина на Валдае появились новые башни ПВО

Что предшествовало

Автор: 

ПВО (3852) путин владимир (32703) резиденция (153) россия (98315)
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Топ комментарии
+25
Чим більше "башт", для "Панцирєй", на Валдаї, тим менше їх у Криму, і на ЛБЗ...
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12.04.2026 15:34 Ответить
+23
Хай все ппо кідарашки стягнуть щоб краще було їх бити по всьому фронтові.
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12.04.2026 15:28 Ответить
+10
Уявляю скільки там ще у путлєра додаткових чемоданів...
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12.04.2026 15:45 Ответить

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