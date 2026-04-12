Семь новых башен с "Панцирями" построили вокруг резиденции Путина на Валдае, - СМИ. ФОТОрепортаж

Вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае построили семь новых башен с системами ПВО "Панцирь", теперь их в общей сложности 27.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода на основании анализа спутниковых снимков Planet.com.

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Что известно

Так, отмечается, что строительство семи башен началось одновременно 17 марта – в этот день российское Минобороны сообщало о сбивании 4 украинских БПЛА над Ленинградской областью из 206 всего.

Сообщается, что часть новых башен уже оборудована зенитно-ракетными комплексами.

ПВО вокруг резиденции расположена двумя кольцами разного радиуса, аналогично системе обороны вокруг Москвы.

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Что предшествовало