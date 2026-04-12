В Украине появилась частная ПВО: пулеметы сбивают дроны на расстоянии до 2 км

В Украине заработала частная ПВО

В Украине заработал элемент частной системы противовоздушной обороны, использующий дистанционно управляемые пулеметы для борьбы с дронами.

Об этом сообщил эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов, которого цитирует Цензор.НЕТ.

Как это работает? 

Журналистам продемонстрировали работу комплекса – от процесса управления до реального функционирования системы. В то же время в сети это вызвало волну критики: пользователи массово спрашивают, стоит ли публично демонстрировать такие вещи.

Речь идет о дистанционных турелях с пулеметами М2, которые могут действовать на расстоянии до двух километров. Их используют для защиты важных объектов инфраструктуры. К тому же подобные услуги частной ПВО уже доступны для бизнеса.

"Почему частный проект появился раньше государственного? Бизнес всегда действует быстрее. Меньше согласований и бюрократии", — добавил "Флеш".

Читайте также: Семь новых башен с "Панцирями" построили вокруг резиденции Путина на Валдае, — СМИ. ФОТОрепортаж

Укрепление обороноспособности

  • На днях президент Зеленский заявил, что в Украину прибыла новая партия ракет для комплексов Patriot. По его словам, Украина продолжает работать со всеми партнерами для усиления ПВО. 
  • Ранее Германия вместе с европейскими партнерами пообещала передать Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай может поставлять ПВО Ирану, - разведка США

Надо идти дальше и создавать частные армии(можно начать с мехбригад).
12.04.2026 18:36 Ответить
Спроби створення приватних армій або озброєних груп цивільними особами підпадають під кримінальну відповідальність за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
12.04.2026 18:37 Ответить
Про все на світі вже розповідають. А прильоти як були так і є.
12.04.2026 18:47 Ответить
Надо идти дальше и создавать частные армии(можно начать с мехбригад).
12.04.2026 18:36 Ответить
А хто їх фінансуватиме? Олігархи? Тоді вони скажуть, що фінансуючи приватну армію не будемо сплачувати податки для утримання ЗСУ...
12.04.2026 18:38 Ответить
Спроби створення приватних армій або озброєних груп цивільними особами підпадають під кримінальну відповідальність за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
12.04.2026 18:37 Ответить
Підозрюю, вони матимуть статус озброєної охорони...
12.04.2026 18:40 Ответить
Ти ще розкажи що чонгарський міст розміновувала приватна армія на чолі з верещучкою .
12.04.2026 19:08 Ответить
Мері Попінс кришталево чиста 😸.
12.04.2026 19:14 Ответить
З язика зняв.
І це видається за неабияке досягнення.
Мдя...
12.04.2026 18:39 Ответить
Головне шоб під дружній вогонь літак не попав
12.04.2026 18:39 Ответить
Розкажіть москалям,бо вони все активно пєрєімут((
12.04.2026 18:39 Ответить
У них давно вже приватні армії є, як от ті ж самі "вагінєри".
12.04.2026 18:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IfwwNoJ3lrU Перша у світі приватна ППО: як це вже працює в Україні та які ризики
12.04.2026 18:44 Ответить
Про все на світі вже розповідають. А прильоти як були так і є.
12.04.2026 18:47 Ответить
Если кто то считал во сколько обходится каждый сбитый шахед ( кстати, во сколько? Почему рандомные бизнесмены об этом знают а мы нет?) и они предложили их сбивать за существенно меньшую сумму это одно, иначе это просто возможность пилить бюджет и продавать бронь нужным людям.
12.04.2026 18:48 Ответить
То перехоплювачи, то частные турели. а толку как не было так и нет. а вообще осталось только зарегистрировать частные армии официально и зимбабве. 2.0
12.04.2026 18:50 Ответить
То росія вже зімбабве 2.0?
12.04.2026 18:55 Ответить
А держава навіщо тоді?
12.04.2026 18:54 Ответить
Приватне чомусь завжди краще працює, а диванним зенітникам не пофіг, хто буде кацапські дрони знищувати? Срач понад усе.
12.04.2026 19:04 Ответить
***** как вы уже ******* своим ********...
12.04.2026 19:12 Ответить
Повестки от частных армий скоро будут? Значит будет частная полиция,частный суд и частные тюрьмы,это будет чисто рай на земле.
12.04.2026 19:13 Ответить
а шо? так можно было???
12.04.2026 19:18 Ответить
 
 