В Украине появилась частная ПВО: пулеметы сбивают дроны на расстоянии до 2 км

В Украине заработал элемент частной системы противовоздушной обороны, использующий дистанционно управляемые пулеметы для борьбы с дронами.

Об этом сообщил эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов, которого цитирует Цензор.НЕТ.

Как это работает?

Журналистам продемонстрировали работу комплекса – от процесса управления до реального функционирования системы. В то же время в сети это вызвало волну критики: пользователи массово спрашивают, стоит ли публично демонстрировать такие вещи.

Речь идет о дистанционных турелях с пулеметами М2, которые могут действовать на расстоянии до двух километров. Их используют для защиты важных объектов инфраструктуры. К тому же подобные услуги частной ПВО уже доступны для бизнеса.

"Почему частный проект появился раньше государственного? Бизнес всегда действует быстрее. Меньше согласований и бюрократии", — добавил "Флеш".

Укрепление обороноспособности

На днях президент Зеленский заявил, что в Украину прибыла новая партия ракет для комплексов Patriot. По его словам, Украина продолжает работать со всеми партнерами для усиления ПВО.

Ранее Германия вместе с европейскими партнерами пообещала передать Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

