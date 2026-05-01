Новости
РФ с утра атаковала Украину 409 БПЛА: ПВО уничтожила 388 целей. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 1 мая 2026 года: как отработала ПВО?

С утра 1 мая российские оккупанты запустили по Украине 409 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Запуски фиксировались со следующих направлений: Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 250 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 15:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 388 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге, в центре и на западе страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 11 локациях.

В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

Атака шахидов 1 мая 2026 года: как отработала ПВО?

обстрел (32375) ПВО (3633) Воздушные силы (3047)
До підар-параду готуються.
01.05.2026 16:17 Ответить
95% збито , процент росте
01.05.2026 16:24 Ответить
 
 