РФ с утра атаковала Украину 409 БПЛА: ПВО уничтожила 388 целей. ИНФОГРАФИКА

С утра 1 мая российские оккупанты запустили по Украине 409 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Запуски фиксировались со следующих направлений: Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 250 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 15:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 388 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге, в центре и на западе страны.



Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 11 локациях.

В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

