1 050 2
РФ від ранку атакувала Україну 409 БпЛА: ППО знешкодила 388 цілей. ІНФОГРАФІКА
Від ранку 1 травня російські окупанти випустили 409 БпЛА різних типів по Україні.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Пуски фіксували із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 15:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 388 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі ворожі БпЛА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деніс Войцеховський
показати весь коментар01.05.2026 16:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар01.05.2026 16:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль