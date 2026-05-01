РФ від ранку атакувала Україну 409 БпЛА: ППО знешкодила 388 цілей. ІНФОГРАФІКА

Від ранку 1 травня російські окупанти випустили 409 БпЛА різних типів по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Пуски фіксували із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 15:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 388 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.



Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі ворожі БпЛА.

