Наслідки масованого удару РФ по Тернополю: 10 постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські окупанти масовано атакували Тернопіль безпілотниками, внаслідок чого постраждали 10 осіб.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Одна людина перебуває у важкому стані.

Ворог завдав ударів по різних локаціях міста.



Рятувальники ліквідовують наслідки атаки, гасять пожежі та надають допомогу постраждалим.

Мер Надал заявив, що над Тернополем сьогодні було понад 50 "шахедів". Було чути понад 20 вибухів.

Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби.











Раніше повідомлялось про атаку БпЛА на Тернопіль, у місті лунали вибухи.

