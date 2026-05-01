4 901 16

Наслідки масованого удару РФ по Тернополю: 10 постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські окупанти масовано атакували Тернопіль безпілотниками, внаслідок чого постраждали 10 осіб.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Одна людина перебуває у важкому стані.

Ворог завдав ударів по різних локаціях міста.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки, гасять пожежі та надають допомогу постраждалим.

Мер Надал заявив, що над Тернополем сьогодні було понад 50 "шахедів". Було чути понад 20 вибухів.

Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби.

Наслідки удару РФ по Тернополю 1 травня: що відомо?
Топ коментарі
+6
це всьо ІПСО

зельонскіє дрони перехоплювачі все перехопили
01.05.2026 15:54 Відповісти
01.05.2026 15:54 Відповісти
+3
На нас щоночi летить 100-200 iшакедiв з подiбними результатами. В Одесi ТЦ знищено, в Миколаевi двi пiдстанцii та будiвля СБУ.

На пуцьку летить два-три шахеда на тиждень, та й тi кудись на НПЗ.

В Украiнi гинуть люди пiд час атак - в РФ нi.

При таких вводних даних вочевидь, що перемир'я бiльш потрiбне тому, у кого люди гинуть, нiж тому у кого не гинуть. Тобто нам самим.
01.05.2026 16:20 Відповісти
01.05.2026 16:20 Відповісти
+2
Так само, як і "архангєли" зі "сталінскімі соколамі" та резервістами - в туапсе, пєрмі та усть-лугє.
01.05.2026 15:56 Відповісти
01.05.2026 15:56 Відповісти
01.05.2026 15:57 Відповісти
01.05.2026 15:59 Відповісти
вам zельоним гнидам краще знати як там.
показати весь коментар
01.05.2026 15:57 Відповісти
Та всьо пєрєхватілі, потєрь нєт, вибіти двє форточкі в сортірє.
Всє відєо с дождямі і пожарамі - сгєнєріровани ИИ. Прісмотрітєсь - і всьо поймьотє.
01.05.2026 16:18 Відповісти
01.05.2026 15:59 Відповісти
А в чому логіка? Людина пише що у нас прильоти, зате "надлишок " ППО на близький сході. А ви пишете то херня он за порєбріком Туапсе. І зразу так безпечно та тепло на душі... Прям як у кацапів за забором ще гірше.
01.05.2026 16:20 Відповісти
01.05.2026 16:18 Відповісти
Якщо Іран винесе Близький Схід, нафта улетить в космос на роки.
Наслідки очевидні?
01.05.2026 16:21 Відповісти
01.05.2026 16:20 Відповісти
Купуємо вєлікі, подержані, витягнуті з каналів Амстердаму
01.05.2026 17:40 Відповісти
01.05.2026 17:40 Відповісти
Якщо хтось чи я з моїх рідних буде на тому світі. Якось вже начхати на політ нафти.
01.05.2026 16:21 Відповісти
01.05.2026 16:21 Відповісти
а ти якого кольору?? ГОЛУБОГО чи блакитного??
01.05.2026 16:15 Відповісти
01.05.2026 16:15 Відповісти
османський
01.05.2026 16:59 Відповісти
01.05.2026 16:59 Відповісти
і після цього пуцька просить перемир'я????
01.05.2026 15:58 Відповісти
01.05.2026 15:58 Відповісти
Знищений сьогодні ТЦ в Одесі.
Як то кажуть братушкі, в щєпкі.
01.05.2026 16:21 Відповісти
01.05.2026 16:21 Відповісти
Так, Рiв'ера.

А ось мадамi (або мадаму) перемир'я не потрiбне - мабуть спостерiгае за руйнуваннями та смертями десь здалеку.
01.05.2026 16:24 Відповісти
01.05.2026 16:24 Відповісти
Питання на засипку: за скільки метрів від вас ішакєд прилітав?
01.05.2026 16:30 Відповісти
01.05.2026 16:30 Відповісти
 
 