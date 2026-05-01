4 901 16
Наслідки масованого удару РФ по Тернополю: 10 постраждалих. ФОТОрепортаж
Російські окупанти масовано атакували Тернопіль безпілотниками, внаслідок чого постраждали 10 осіб.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Одна людина перебуває у важкому стані.
Ворог завдав ударів по різних локаціях міста.
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки, гасять пожежі та надають допомогу постраждалим.
Мер Надал заявив, що над Тернополем сьогодні було понад 50 "шахедів". Було чути понад 20 вибухів.
Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось про атаку БпЛА на Тернопіль, у місті лунали вибухи.
Топ коментарі
+6 Alex G.
показати весь коментар01.05.2026 15:54 Відповісти Посилання
+3 Vitaliy Petrov #608049
показати весь коментар01.05.2026 16:20 Відповісти Посилання
+2 Деніс Войцеховський
показати весь коментар01.05.2026 15:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зельонскіє дрони перехоплювачі все перехопили
Всє відєо с дождямі і пожарамі - сгєнєріровани ИИ. Прісмотрітєсь - і всьо поймьотє.
Наслідки очевидні?
На пуцьку летить два-три шахеда на тиждень, та й тi кудись на НПЗ.
В Украiнi гинуть люди пiд час атак - в РФ нi.
При таких вводних даних вочевидь, що перемир'я бiльш потрiбне тому, у кого люди гинуть, нiж тому у кого не гинуть. Тобто нам самим.
Знищений сьогодні ТЦ в Одесі.
Як то кажуть братушкі, в щєпкі.
А ось мадамi (або мадаму) перемир'я не потрiбне - мабуть спостерiгае за руйнуваннями та смертями десь здалеку.