Отримала підозру 15-річна школярка, яка вдарила ножем однокласницю у Тернополі: серед версій - булінг з боку потерпілої. ФОТО

15-річній школярці повідомлено про підозру у замаху на вбивство однокласниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Підозра

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Тернопільської обласної прокуратури 15-річній учениці повідомлено про підозру у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Підозру підписав керівник обласної прокуратури Віталій Панченко.

школярка вдарила ножем однокласницю
Обставини злочину

За даними слідства, 27 квітня 2026 року дев’ятикласниця однієї зі шкіл Тернополя підстерегла однокласницю в під’їзді її будинку та завдала їй кількох ножових поранень. Під час одного з ударів уламок леза залишився в голові потерпілої.

"Дівчину госпіталізовано, наразі її життю нічого не загрожує. Нападницю затримано. Мотиви вчинку встановлюються. Серед версій, яку перевіряє слідство, - можливий булінг з боку потерпілої. У разі підтвердження цим обставинам буде надано належну правову оцінку", - йдеться у повідомленні.

Наразі готується клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Заклик до батьків та педагогів

Прокуратура закликає батьків і педагогів звертати особливу увагу на психологічний стан дітей та наголошувати: у разі конфліктів чи проявів цькування необхідно звертатися по допомогу до дорослих, а не вдаватися до насильства.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 15-річна школярка вдарила ножем однокласницю у Тернополі: постраждала в реанімації.

Топ коментарі
+10
Хочу наголосити, що це недбалість вчителів та школи, які не захотіли побачити булінг дівчини, та матері яка не помітила найпростішого, синців на тілі дівчини та зміни поведінки. Я сам з Тернополя, і ми вже багато почули про цю ситуацію. Нажаль "булінг" дитячий - це страшна штука. Батьки, будьте обережні, помічайте зміни в поведінці дітей, контролюйте.
Війна впливає не лише на дорослих...
29.04.2026 10:55 Відповісти
+6
з цим важко боротися, бо ті, хто булить, як правило ростуть в сім'ях, де батьки - рагулі кончені, часто з відчуттям власної переваги над іншими людьми, бо вдало накрали грошей і накупили посад. Ставлення до оточуючих такі діти перебирають від батьків підсвідомо, тож впливати на їхню свідомість не реально
29.04.2026 12:22 Відповісти
+2
В радянській армії булінг до молодих (називався дідівщиною) іноді закінчувався вбивством кількох "дідів". Тепер це перемістилось у школу?
29.04.2026 10:48 Відповісти
Дітки зараз страшні! Особливо дівчатка... І це страшно...
29.04.2026 10:48 Відповісти
Дивитись треба за дітьми.У мене дочка.Вчиться добре і працює, у 16 років.Немає часу на хєрню.
29.04.2026 11:23 Відповісти
Ну так не всі ж такі як ваша дочка. В мене внуки ще маленькы 4 та 5 рочки, а от те що я бачу на вулиці кожен день які дівчатка ходять в отих чорних штанах як мішки з немитим, засмоктаним волоссям ще пофарбованим в різні кольори, розпатлані та поводяться зухвало гірше ніж хлопці це говорить про те, що суспыльство хворе...
29.04.2026 11:34 Відповісти
Ви ще молодий мабуть. У 90х було набагато гірше, в інтернетах про це не писали, бо його не було
29.04.2026 12:05 Відповісти
Ну якщо в 68 років це це я молодий то дякую за комплімент
29.04.2026 12:26 Відповісти
В радянській армії булінг до молодих (називався дідівщиною) іноді закінчувався вбивством кількох "дідів". Тепер це перемістилось у школу?
29.04.2026 10:48 Відповісти
А в радянських школах типу все було чинно й благопристойно. Що, не травили "очкариків", не знущались над кимось, хто слабше? Пам'ятаєте таки фільм "Чучело" ще 80х років?
29.04.2026 12:19 Відповісти
Звісно, що було насилля. Але, зазвичай, конфлікти вирішувались на рівні школи, а у важких випадках - через дитячу кімнату міліції. До каліцтв чи (тим паче) вбивств зазвичай не доходило.
29.04.2026 13:44 Відповісти
А ви тут трампа не хочете зрозуміти, ображаєтесь, що він вимагає від України чемного сумирного підкорення. А він сприймає цю війну приблизно так, як українські правоохоронці історію цих дівчат
29.04.2026 11:06 Відповісти
Булінг це зло з яким треба боротися...інколи методи занадто радикальні.
29.04.2026 11:39 Відповісти
