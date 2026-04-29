Отримала підозру 15-річна школярка, яка вдарила ножем однокласницю у Тернополі: серед версій - булінг з боку потерпілої. ФОТО

15-річній школярці повідомлено про підозру у замаху на вбивство однокласниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Підозра

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Тернопільської обласної прокуратури 15-річній учениці повідомлено про підозру у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Підозру підписав керівник обласної прокуратури Віталій Панченко.

Обставини злочину

За даними слідства, 27 квітня 2026 року дев’ятикласниця однієї зі шкіл Тернополя підстерегла однокласницю в під’їзді її будинку та завдала їй кількох ножових поранень. Під час одного з ударів уламок леза залишився в голові потерпілої.

"Дівчину госпіталізовано, наразі її життю нічого не загрожує. Нападницю затримано. Мотиви вчинку встановлюються. Серед версій, яку перевіряє слідство, - можливий булінг з боку потерпілої. У разі підтвердження цим обставинам буде надано належну правову оцінку", - йдеться у повідомленні.

Наразі готується клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Заклик до батьків та педагогів

Прокуратура закликає батьків і педагогів звертати особливу увагу на психологічний стан дітей та наголошувати: у разі конфліктів чи проявів цькування необхідно звертатися по допомогу до дорослих, а не вдаватися до насильства.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 15-річна школярка вдарила ножем однокласницю у Тернополі: постраждала в реанімації.