15-річна школярка вдарила ножем однокласницю у Тернополі: постраждала в реанімації. ФОТОрепортаж

У Тернополі 15-річна школярка вдарила ножем свою однокласницю під час сварки.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"27 квітня о 15:12 на спецлінію поліції надійшло повідомлення від медиків бригади екстреної медичної допомоги про те, що в обласному центрі в одному з житлових будинків мікрорайону "Новий світ" 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці", - йдеться в повідомленні.

Потерпілу госпіталізували до медичного закладу в реанімаційне відділення.

Уламок ножа залишився в тілі дівчини.

З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "замах на вбивство".

