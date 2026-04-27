15-річна школярка вдарила ножем однокласницю у Тернополі: постраждала в реанімації. ФОТОрепортаж

У Тернополі 15-річна школярка вдарила ножем свою однокласницю під час сварки.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"27 квітня о 15:12 на спецлінію поліції надійшло повідомлення від медиків бригади екстреної медичної допомоги про те, що в обласному центрі в одному з житлових будинків мікрорайону "Новий світ" 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці", - йдеться в повідомленні.

Потерпілу госпіталізували до медичного закладу в реанімаційне відділення.

Уламок ножа залишився в тілі дівчини.

З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "замах на вбивство".

Також читайте: Підліток взяв без дозволу автівку бабусі, керував у стані сп’яніння та тікав від поліціянтів у Києві

підлітки Тернопіль Тернопільська область Тернопільський район
Дівки зараз взагалі безумні. Хлопці в ах#ї. Що відбувається?
Вплив соцмереж
Тут очевидно дело в другом. Война которая идёт пятый год, неизбежно накладывает отпечаток на человека. У людей появляется самые разные психические отклонения. Вполне очевидно, что это может быть что-то из этого. И даже если она откуда-то приехала-то это тоже результат войны. Это не оправдание. Это констатация факта. И к сожалению-как бы этого не стало ещё больше
Ого! Добре "остервеніла" сцикуха - навіть кінець ножа обламала...
та якою мовою спілкуються батьки?
цікаво хто ти по вірі, якщо християнин, то це віра окупанта.
Якщо "обдовбана" була - то без різниці, якої вона національності, і звідки приїхала... Років з 25-30, тому, ішли, з колегою, по вулиці. Перед нами ідуть дві "соски, десь такого ж, віку. І "труть" між собою, про якийсь "Тарен". Скільки потрібно вживать пігулок, і як він "вставляє"... Питаю товариша: "А що це таке? "Не знаю...". Мусили проконсультуваться у знайомого лікаря - щоб не буть "дрімучими"...
А коли дитина народжується, з уже наявним "алкогольним (наркотичним) синдромом"? У нас і такі, зрідка, бувають...
У мене товариш дитинства вступив в 1979 до військового училаща. На льотчика. Спортом займався. Але ж мати кацапка! - виявився спадковим алкодегенератом. Вирішив "попрощатися з гражданкою" і два місяця бухав. Став закінченим алкоголіком всього за дві місяці. Комісували. Спився і вже років ддвацять як здох...
З Луцька … втекла від мамки , яка хотіла продати молодшого брата.
Тепер буде сама собі наносити удари ножем з охололої каші загорнутої в колготку поміж ногами
В СІЗО колготки і панчохи, відбирають - щоб, не дай бог, не повісилися...
свої збочення тримай при собі. воно нікому не цікаво.
ані же - мать-їх.. - берегині..
іноді просто страшно за дітей, від ********** продуманих самок з переквАцяними, кривими, натруженими губами..
самця не поділили?
100%
Мені шкода обох.
списати не дала ??
Може комусь і давала..
Зараз по всій Україні якісь відрижки ,,рускава міра,, Смердить правда ,,шахтьорами і тракторістами,,
Під час війни посилюється пропаганда ненависті до ворога. Але ненависть не може бути лише до ворога. Психіка так не працює. Якщо ти вирощуєш ненависть в своїй душі, вона буде шукати вихід. Якщо поряд буде ворог - добре. Але часто ця ненависть виливається на твоїх сусідів, співробітників і навіть рідних.
Скільки гівна тепер наїсться навчальний заклад у якому вони "перебувають", бо у нас у всіх неадекватних вчинках дітей винні виключно вихователі і вчителі.
Негайно заборони столові набори! Особливо столові ножі! З них заточки роблять і дуже небезпечні всі! пиСи: це логіка хлопофобів. БТВ: саме масове знаряддя вбивства в Украіні це… столовий ніж. Давайте іх заборонимо!
Всі, хто розмовляє російською і не виїхав з окупованих територій - вороги. Так кажуть коментатори Цензор.нет.
