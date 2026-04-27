15-річна школярка вдарила ножем однокласницю у Тернополі: постраждала в реанімації. ФОТОрепортаж
У Тернополі 15-річна школярка вдарила ножем свою однокласницю під час сварки.
Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"27 квітня о 15:12 на спецлінію поліції надійшло повідомлення від медиків бригади екстреної медичної допомоги про те, що в обласному центрі в одному з житлових будинків мікрорайону "Новий світ" 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці", - йдеться в повідомленні.
Потерпілу госпіталізували до медичного закладу в реанімаційне відділення.
Уламок ножа залишився в тілі дівчини.
З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту.
Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "замах на вбивство".
іноді просто страшно за дітей, від ********** продуманих самок з переквАцяними, кривими, натруженими губами..