Підліток взяв без дозволу автівку бабусі, керував у стані сп’яніння та тікав від поліціянтів у Києві

У Києві 17-річний хлопець із неповнолітніми друзями влаштував нічні перегони на автомобілі, який без дозволу взяв у бабусі. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі інциденту

Подія сталася минулої ночі в Дарницькому районі столиці. Компанія з трьох підлітків влаштувала нічні перегони на автомобілі Ford, який один із них узяв без дозволу в родичів. Згодом відео цієї події поширили в соцмережах.

Про подію патрульним повідомила заявниця, яка розповіла, що її 17-річний онук узяв без дозволу їхню автівку та поїхав у невідомому напрямку.

Інспектори з'ясували, що автомобіль виїхав із Києва до області. Там його виявили поліцейські районного управління та розпочали переслідування.

Керманич не виконував законні вимоги поліцейських про зупинку та намагався втекти. Автівку зупинили вже в Києві, коли він рухався Бориспільським шосе назустріч транспортному потоку. Водія затримали.

Юнак мав явні ознаки алкогольного сп’яніння та огляд на приладі Драгер це підтвердив — 1,27 проміле. Також встановлено, що він уже притягався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та позбавлений права керування за рішенням суду.

Відкрито кримінальні провадження

На місце викликали слідчих та склали на неповнолітнього кермувальника адмінматеріали:

протокол за ч. 1 ст. 122–2 КУпАП (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП;

протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (Повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП (Повторне керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Дії неповнолітнього керманича слідчі кваліфікували за ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) та за ст. 382 (Невиконання судового рішення) ККУ. А на законних представників усіх трьох підлітків склали протоколи за ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обовʼязків) КУпАП.

