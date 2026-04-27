Подросток взял без разрешения машину бабушки, управлял в состоянии опьянения и убегал от полицейских в Киеве

В Киеве 17-летний парень вместе с несовершеннолетними друзьями устроил ночную гонку на автомобиле, который он взял у бабушки без разрешения. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

Инцидент произошел прошлой ночью в Дарницком районе столицы. Компания из трех подростков устроила ночные гонки на автомобиле Ford, который один из них взял без разрешения у родственников. Впоследствии видео этого события распространили в соцсетях.

О происшествии патрульным сообщила заявительница, которая рассказала, что ее 17-летний внук взял без разрешения их автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Инспекторы выяснили, что автомобиль выехал из Киева в область. Там его обнаружили полицейские районного управления и начали преследование.

Водитель не выполнил законные требования полицейских об остановке и пытался скрыться. Автомобиль остановили уже в Киеве, когда он двигался по Бориспольскому шоссе навстречу транспортному потоку. Водителя задержали.

У молодого человека были явные признаки алкогольного опьянения, и проверка на приборе Драгер это подтвердила - 1,27 промилле. Также установлено, что он уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения и лишен права управления транспортным средством по решению суда.

Возбуждены уголовные дела

На место вызвали следователей и составили на несовершеннолетнего водителя административные материалы:

протокол по ч. 1 ст. 122–2 КУоАП (Невыполнение требования об остановке) КУоАП;

протокол по ч. 2 ст. 130 КУоАП (Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;

протокол по ч. 5 ст. 126 КУоАП (Повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.

Действия несовершеннолетнего водителя следователи квалифицировали по ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и по ст. 382 (Неисполнение судебного решения) УК. А на законных представителей всех трех подростков составили протоколы по ст. 184 (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КоАП.

