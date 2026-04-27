Подросток взял без разрешения машину бабушки, управлял в состоянии опьянения и убегал от полицейских в Киеве
В Киеве 17-летний парень вместе с несовершеннолетними друзьями устроил ночную гонку на автомобиле, который он взял у бабушки без разрешения. Полиция возбудила уголовное дело.
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
Инцидент произошел прошлой ночью в Дарницком районе столицы. Компания из трех подростков устроила ночные гонки на автомобиле Ford, который один из них взял без разрешения у родственников. Впоследствии видео этого события распространили в соцсетях.
О происшествии патрульным сообщила заявительница, которая рассказала, что ее 17-летний внук взял без разрешения их автомобиль и уехал в неизвестном направлении.
Инспекторы выяснили, что автомобиль выехал из Киева в область. Там его обнаружили полицейские районного управления и начали преследование.
Водитель не выполнил законные требования полицейских об остановке и пытался скрыться. Автомобиль остановили уже в Киеве, когда он двигался по Бориспольскому шоссе навстречу транспортному потоку. Водителя задержали.
У молодого человека были явные признаки алкогольного опьянения, и проверка на приборе Драгер это подтвердила - 1,27 промилле. Также установлено, что он уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения и лишен права управления транспортным средством по решению суда.
Возбуждены уголовные дела
На место вызвали следователей и составили на несовершеннолетнего водителя административные материалы:
- протокол по ч. 1 ст. 122–2 КУоАП (Невыполнение требования об остановке) КУоАП;
- протокол по ч. 2 ст. 130 КУоАП (Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;
- протокол по ч. 5 ст. 126 КУоАП (Повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.
Действия несовершеннолетнего водителя следователи квалифицировали по ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и по ст. 382 (Неисполнение судебного решения) УК. А на законных представителей всех трех подростков составили протоколы по ст. 184 (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КоАП.
Цікаво, а як таке можливо, якщо у нього і так прав немає?
- усі ресурси мусорів та новинарІв поліцайської країни мрії Зєлєнськага кинуті на боротьбу з "вбивцями озброєєними стартовими пукалками" - в тут, раптом, такОє..
напевне, натепер, менти ніколи не зізнаються, що у ДТП за участю авто (права кермування на які видаються без проблем - наліво-направо - тільки плати) гине-калічиться на порядки більше людей чим від стартових пістолетів ( ) і навіть від вогнепальної, мисливської чи травматично-нелегальної зброї (бо легальна зброя - то табу у державі моножлобшинства сцикунів-пересидентів), і може, навіть, від кухонних ножів (хоча уся подібна "секретна" інфа, звісно, є у поліцаїв)..