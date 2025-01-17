17-летнему юноше из скандальных видео в Киеве сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия, - полиция. ФОТО
Правоохранители сообщила о подозрении несовершеннолетнему, который фигурировал в скандальных видео, на которых молодые люди перекрывали дороги на центральных улицах Киева и слушали российскую музыку. У одного из них нашли огнестрельное оружие.
Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее полицейские начали уголовное производство и провели обыски у двух несовершеннолетних, в ходе которых у одного из них было найдено и изъято оружие и патроны.
Экспертиза доказала, что пистолет относится к огнестрельному оружию.
Следователи объявили 17-летнему юноше подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. За это он может получить до 7 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой несколько малолетних мажоров катаются на элитных автомобилях по Киеву, поют русские песни, умышленно устраивают пробки.
Впоследствии полицейские Киева установили еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних.
Мажори вже 30 років катаються п'яними, розносять зупинки громадського транспорту, інші машини, поки не вбили нікого завжди відкупляються. І навіть якщо вбили є шанс відкупитися. Тому не вірю я у те, що цих людей посадять.
їбалом на асфальт (хоч для чогось знадобився) максимально жорстко і до вияснення
палюціїпаліції треба накидати більше звинувачень ..аби підняти вартість викупу )
і ті мають ..і ті ..але не будуть
ой як злякали!
обміняти разом з підарами до обдроченної ними рашіпараші,хай там в дупу дають кадирдирівцям і співають про яузкій
але, якщо відверто, то на фото, які були тут на цензорі, набої були для сигнального (стартового) пістолета, що продається без ніяких документів і абсолютно безпечний, як новорічна хлопавка..
та може вогнепальні набої і справжній вогнепал не були зафіксовані на фото тут?..
наразі один з важливих моментів, щоб експертиза "нЕ через коліно" довела, що пістолет належить до вогнепальної зброї, щоб тупо побільше "обєзжИріть" батьків тих гівнюків на особисту користь бариг правоохоронної системи..