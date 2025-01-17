17-летнему юноше из скандальных видео в Киеве сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия, - полиция. ФОТО

Правоохранители сообщила о подозрении несовершеннолетнему, который фигурировал в скандальных видео, на которых молодые люди перекрывали дороги на центральных улицах Киева и слушали российскую музыку. У одного из них нашли огнестрельное оружие.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее полицейские начали уголовное производство и провели обыски у двух несовершеннолетних, в ходе которых у одного из них было найдено и изъято оружие и патроны.

Экспертиза доказала, что пистолет относится к огнестрельному оружию.

Следователи объявили 17-летнему юноше подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. За это он может получить до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой несколько малолетних мажоров катаются на элитных автомобилях по Киеву, поют русские песни, умышленно устраивают пробки.

Впоследствии полицейские Киева установили еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних.