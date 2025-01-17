РУС
17-летнему юноше из скандальных видео в Киеве сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия, - полиция. ФОТО

Правоохранители сообщила о подозрении несовершеннолетнему, который фигурировал в скандальных видео, на которых молодые люди перекрывали дороги на центральных улицах Киева и слушали российскую музыку. У одного из них нашли огнестрельное оружие.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее полицейские начали уголовное производство и провели обыски у двух несовершеннолетних, в ходе которых у одного из них было найдено и изъято оружие и патроны.

Экспертиза доказала, что пистолет относится к огнестрельному оружию.

Следователи объявили 17-летнему юноше подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. За это он может получить до 7 лет тюрьмы.

У юнака зі скандальних відео в центрі Києва знайшли вогнепальну зброю

Напомним, ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой несколько малолетних мажоров катаются на элитных автомобилях по Киеву, поют русские песни, умышленно устраивают пробки.

Впоследствии полицейские Киева установили еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних.

Киев (26002) мажоры (535) Нацполиция (16706) подозрение (559)
+14
папка парешает
17.01.2025 18:32
+14
Хтось вірить у те, що його реально покарають? Буде все як завжди - відпустять і воно далі буде все те ж саме робити.
17.01.2025 18:34
+8
.......що цих людей посадять? А може прокацапських -виродків НЕЛЮДЕЙ!
17.01.2025 18:42
папка парешает
17.01.2025 18:32
Цензор, фамілію папапіка !!!????‽!!!
17.01.2025 20:02
Наприклад, стало відомо, що ще одним із київських мажорів, які перекривали дорогу, щоб покурити, виявився син народного депутата від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.



https://znaj.ua/kompromat/502881-sin-deputata-dmitra-********-ta-kolaboranta-petra-cimidana-mazhori-shcho-vlashtovuyut-balagan-u-stolici-pochuvayutsya-bezkarnimi
17.01.2025 21:00
Так, один із малолітніх "мажорів", який засвітився на скандальному відео, що поширилося у соцмережах, виявився сином ексмера міста Лиман Петра Цимидана, що на Донеччині
17.01.2025 21:03
БІНГО!.... (нех брехати про "7 років" - рік умовно і то, сумнівно)
17.01.2025 18:34
І що кого вони вбили? Завтра адвокат подасть заяву про те, що його підзахисні везли пістолет здавати в поліцію.

Мажори вже 30 років катаються п'яними, розносять зупинки громадського транспорту, інші машини, поки не вбили нікого завжди відкупляються. І навіть якщо вбили є шанс відкупитися. Тому не вірю я у те, що цих людей посадять.
17.01.2025 18:34
.......що цих людей посадять? А може прокацапських -виродків НЕЛЮДЕЙ!
17.01.2025 18:42
Хтось вірить у те, що його реально покарають? Буде все як завжди - відпустять і воно далі буде все те ж саме робити.
17.01.2025 18:34
Цікаво який тариф, від сроку 7тис., долярів, чи від віку 17 тисяч, а може застосують коефіцієнт 10?
17.01.2025 18:36
А як справи по дтп у Вінниці, де 2 дівчат збив на зебрі мерсом 22 річний?
17.01.2025 18:38
Навіть якщо дійсно посадять він скаже, що готовий послужити на фронті. Батьки пристроять десь у штабі і буде герой фронтовик...
17.01.2025 18:39
Йому тільки 17 років. Тому пристроїти зможуть тільки ,,сином полка,, Згодом стане дочкою.
17.01.2025 18:44
в 17 на фронт не беруть . рік буде під домашнім арештом .
17.01.2025 18:46
державна зрада - і РОЗСТРІЛ має бути
17.01.2025 18:45
Якщо без емоцій - кого вони зрадили?
17.01.2025 18:49
Вони прапор топтали.
17.01.2025 18:54
а ось і руснява холуйня магірус намалювалась ..блокування центральної вулиці столиці .. в стані війни з русньой

їбалом на асфальт (хоч для чогось знадобився) максимально жорстко і до вияснення
17.01.2025 18:57
Порушення ПДД і публічне прослуховування російської музики - там штраф максимум. Максимум за що зможуть притягнути їх - зброя. І то вам вище написали: він скаже - пістолет знайшов, зупинив машину, віз здавати в поліцію. Поспілкуйтеся з адвокатами, а не ображайте незнайомих людей
17.01.2025 19:03
незнайомих холуїв ..так буде точніше
17.01.2025 19:04
не кажучи вже про те ..що назвати холуя холуєм - це просто констатація факта
17.01.2025 19:05
За топтання прапора легко справа кваліфікується у держ.зраду і довічне.
17.01.2025 19:07
не в цьому випадку ..у одного папік ОПЗЖ..а голоса ОПЗЖ Оманській гниді потрібні
17.01.2025 19:11
Тому і нема закону про демобілізацію, щоб воїни їх не карали
17.01.2025 19:12
Ти теж слухаєш ;Шаман; ;Я срусській;?
17.01.2025 19:03
палюції паліції треба накидати більше звинувачень ..аби підняти вартість викупу )
17.01.2025 18:46
Де фоткі папаш цих уйо...в? Бо вже скоро і запитати не можна буде - одразу посадять.
17.01.2025 18:48
невже ви думаєте що неповнолітня руснява мразота що блокує ЦЕНТРАЛЬНУ ВУЛИЦЮ СТОЛИЦІ України при владі оманської гниди за щось буде відповідати ? ))))
17.01.2025 18:49
Все - "робота" проведена ЛОХторат "тащіцца" розходимось!
17.01.2025 18:51
Батьки мають сидіти за них.
17.01.2025 18:51
мають ..але ? )

і ті мають ..і ті ..але не будуть
17.01.2025 18:54
зараз прокурор-інвалід, з папіком мразоти..суддею-інвалідом посидять в заміському клубі - поїдять травневих шашличків і поржуть над плебсом )
17.01.2025 18:53
А може хтось підкаже, що там з підерами з Дніпра, які на машині вбили дівчинку - доньку воїна ЗСУ? Чи вже десь зникли хутко?
17.01.2025 18:59
Забагато питань. Ану на влк бігом або штраф єрмаку
17.01.2025 19:03
У нас скрізь одні підозрювані , тільки ніхто не відповідає. Треба відповідальність , не підозра з страшними вироками (яких немає) , а маленька , але відповідальність , ну хоча б смачних пенделів надавати...
17.01.2025 19:02
Та нічого йому не буде. Папа парєшаєт!
17.01.2025 19:16
ПІДОЗРА!
ой як злякали!
обміняти разом з підарами до обдроченної ними рашіпараші,хай там в дупу дають кадирдирівцям і співають про яузкій
17.01.2025 19:28
звісно, цих вилупків треба покарати по-максимуму..
але, якщо відверто, то на фото, які були тут на цензорі, набої були для сигнального (стартового) пістолета, що продається без ніяких документів і абсолютно безпечний, як новорічна хлопавка..
та може вогнепальні набої і справжній вогнепал не були зафіксовані на фото тут?..
наразі один з важливих моментів, щоб експертиза "нЕ через коліно" довела, що пістолет належить до вогнепальної зброї, щоб тупо побільше "обєзжИріть" батьків тих гівнюків на особисту користь бариг правоохоронної системи..
17.01.2025 19:28
Там ще й трава була на відео, але корумпована поліція її незафіксувала чогось, таке кажуть , ганьба
17.01.2025 20:12
1 з 4, знайши казла отпущенія, зесвині регіоналівські
17.01.2025 21:22
Про мусорський супровід -тиша.
18.01.2025 10:14
а вы воюйте за эту страну мечты. Отличная же страна - все хотят в ней жидь
18.01.2025 17:34
