Скандал с несовершеннолетними мажорами в Киеве: полицейские установили еще четырех участников, топтавших флаг Украины на видео

Полицейские Киева установили еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что речь идет о фото, использованном в видео, где, вероятно, один из участников компании несовершеннолетних стал ногами на государственный флаг Украины.

Кроме того, в отношении всех несовершеннолетних полицейские направили в органы опеки и попечительства, учебные заведения, службы по делам детей обращения относительно проверки условий воспитания подростков.

На родителей четырех из них полицейские составили админпротоколы по 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Также продолжается досудебное расследование по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой несколько малолетних мажоров катаются на элитных автомобилях по Киеву, поют российские песни, умышленно устраивают пробки.

