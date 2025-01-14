Скандал с несовершеннолетними мажорами в Киеве: полицейские установили еще четырех участников, топтавших флаг Украины на видео
Полицейские Киева установили еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Правоохранители отмечают, что речь идет о фото, использованном в видео, где, вероятно, один из участников компании несовершеннолетних стал ногами на государственный флаг Украины.
Кроме того, в отношении всех несовершеннолетних полицейские направили в органы опеки и попечительства, учебные заведения, службы по делам детей обращения относительно проверки условий воспитания подростков.
На родителей четырех из них полицейские составили админпротоколы по 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Также продолжается досудебное расследование по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой несколько малолетних мажоров катаются на элитных автомобилях по Киеву, поют российские песни, умышленно устраивают пробки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Певно багато пенсіонерів, яким нема куди визвіритися, але їх ніхто не слухає тут, це як кричати в нікуди, трата сил без результату. Ну значить людям так зручно, бо якщо почують, то відповідальність може наступити, а так покричали в пустоту і на тому все.
Ви на правильному шляху! Люди тут саме для цього. А також просто для того щоб поспілкуватися і обмінятися думками.
(дві чи три "полоски" - не змогли порахувати)
Вже там було нове відео, де елітні дітки слали всіх і їм плювати, також вже їх почали відмазувати, що це не вони і відео постановка і все взагалі не правда.
Реальність - прастой мальчік поручіч із мільярдером, який навіть після окупації Криму роZією в 2014 році продовжував барижити на крові з роZією своїми трубами.