Скандал с несовершеннолетними мажорами в Киеве: полицейские установили еще четырех участников, топтавших флаг Украины на видео

мажористі підлітки у центрі Києва

Полицейские Киева установили еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что речь идет о фото, использованном в видео, где, вероятно, один из участников компании несовершеннолетних стал ногами на государственный флаг Украины.

Кроме того, в отношении всех несовершеннолетних полицейские направили в органы опеки и попечительства, учебные заведения, службы по делам детей обращения относительно проверки условий воспитания подростков.

На родителей четырех из них полицейские составили админпротоколы по 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Также продолжается досудебное расследование по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой несколько малолетних мажоров катаются на элитных автомобилях по Киеву, поют российские песни, умышленно устраивают пробки.

Автор: 

Киев (25994) мажоры (535) Нацполиция (16700) скандал (4480)
+60
Чому нічого не повідомляють про поліцейських, які супроводжували чи охороняли цих золотих діточок?
14.01.2025 19:41 Ответить
+41
І батьки і діти срали на ваші і наші адмінпротоколи та обурення.
14.01.2025 19:36 Ответить
+31
Какие родители, такие и дети. Этим и определяется количество ждунов... А папы все без исключения - бронированные.
14.01.2025 19:36 Ответить
Ну то значить людям нічого не вартий час їх життя і вони готові строчити коментарі, щоб попусту коментувати те, на що їх коментарі нічого не впливають. Ну значить так деяким зручно, написати гнівних коментарів, які НІЧОГО НЕ ЗМІНЯТЬ і їх писанина. То це сферичний кінь у вакуумі і пуста трата часу. Якщо нічого не писати, то результат буде аналогічний. Так тут багато ботів, але бо то роблять за гроші.

Певно багато пенсіонерів, яким нема куди визвіритися, але їх ніхто не слухає тут, це як кричати в нікуди, трата сил без результату. Ну значить людям так зручно, бо якщо почують, то відповідальність може наступити, а так покричали в пустоту і на тому все.
15.01.2025 14:53 Ответить
Ну ось, нарешті ми з вами наблизилися до розуміння змісту терміну "випустити пару"
Ви на правильному шляху! Люди тут саме для цього. А також просто для того щоб поспілкуватися і обмінятися думками.
15.01.2025 14:58 Ответить
Я тут не часто, нема часу, але дивлячись на тексти, то тут дуже багато ботів москальських та інших, для який робота підпалювати інших. І замість випустити пару, то навпаки ще можна погіршити свій стан, а боту це і треба. Тут багато навіть не люди, а роботи з методичками.
15.01.2025 16:24 Ответить
Явно , у сім"ях цих дебілів спілкуються кацапським язиком . Вони очікують визволення від України. У Києві , нажаль , багато подібного лайна : Під час нагородження премією Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у Будинку Кіно спалахнув скандал. Акторка і зірка фільму Тіні забутих предків https://nv.ua/ukr/znamenitosti/larisa-kadochnikova-z-tiney-zabutih-predkiv-vidmovilasya-govoriti-ukrajinskoyu-nicoy-zasudila-aktorku-50480912.html Лариса Кадочникова відмовилася виступати зі сцени українською. Мало того , вона за свою "промову" отримала оплески ...
14.01.2025 20:55 Ответить
Так, покотився скандал, а потім посніть Заходу, що не "один нарот", язик один, хлопають - нормально ж... Мрак, третій рік повномаштабки війни, ТРЕТІЙ закінчується.
14.01.2025 21:19 Ответить
А чому без прізвищ та фото?((Країна має знати таких.
14.01.2025 21:01 Ответить
До папіків потрібно ТЦК-шників направити, ось де резерв для мобілізації. На передку їх швидко батьківщину любити навчать.
14.01.2025 21:03 Ответить
Ви на приколі, там папіки з відміткою "БРОНЯ до закінчення воєнного стану", вони про себе подбали на 100500%. Якби вони чогось боялися, бо діти б такого не творили б.
14.01.2025 21:20 Ответить
Так чиї це дітки, чому не афішуються прізвища батьків
14.01.2025 21:03 Ответить
В червні поверталися бусом з АТО, то при вʼїзді в Київ потрапили на подібного мажора, підрізав, заважав їхати. Шикарний майбах, за кермом довбойоб років 30. Вийшли , дали 3,14зди, розбили лобовуху прикладами і поїхали далі. В той час були на такому куражі, що як би була з ним охорона, постріляли б усіх на..уй. Це ті вилупки ще не попадали на хлопців з фронту . А то були б побиті ї..льники, а елітні авто через добу катались би в районі Покровська. Усі подібних вилупки та їх мажорні папані поважають тільки силу, як у тваринному світі.
14.01.2025 21:11 Ответить
Дякую за захист. А з паскудами тільки так і треба поступати
14.01.2025 22:32 Ответить
Маю на увазі червень 2014
14.01.2025 21:12 Ответить
Красива історія… зробив гидкий вчинок - одразу отримав…, мені подобається, але зараз все треба по закону- протокол, штрафи, виховуючі бесіди…, але будемо сподіватись, що для деяких борзих та прудких все закінчиться саме так як у вашій розповіді…
14.01.2025 21:29 Ответить
дети-отображение родителей.поэтому надо взять за яйца предков невзирая на чины.
14.01.2025 21:24 Ответить
золотий генофонд *****, як сказав корнієка.
14.01.2025 21:52 Ответить
Вони скажуть, що вони дальтоніки і топтали аквафреш. Ну так вони бачили, а виявилося.... І вибачаться. І їх вибачать.
14.01.2025 22:11 Ответить
І до трьох рахувати вони ще не вміють 😂
(дві чи три "полоски" - не змогли порахувати)
15.01.2025 08:49 Ответить
Чому не конфіскували автомобілі на користь ЗСУ, і не треба було нашім військовим просити зібрати кошти на автомобіль
14.01.2025 22:29 Ответить
Військові просять допомогти із придбанням автомобіля для виконання завдань на фронті Джерело: https://censor.net/ua/n3530236
14.01.2025 22:49 Ответить
Хто конфіскує, ви? По відео видно, що при обшуку поліція (здорові дядьки) нервує більше за елітних підлітків. Враження що у поліції вдома обшук, а не у елітних діток. Система працює і ніхто не хоче нариватися і отримати наслідки, а які наслідки, ну можуть звільнити по статті і тоді мобіком ... от і бояться всі.

Вже там було нове відео, де елітні дітки слали всіх і їм плювати, також вже їх почали відмазувати, що це не вони і відео постановка і все взагалі не правда.
15.01.2025 13:53 Ответить
які протоколи, які штрафи на 1000 гривень!!!??? РОЗСТРІЛИ і конфіскація всього майна у ворогів України!!!
14.01.2025 22:59 Ответить
І знову - жодного прізвища ...Якісь "мажори",якісь батьки.якісь протоколи на незна мо кого...Якісь правоохоронці супроводжували .. Якійсь кореспондент,не виходячи з туалетної кімнати, переслав "новину" по телефону...Дуже докладно та інформативно....на заборі ясніше пишуть та не за гроші.
14.01.2025 23:11 Ответить
Тому що це члени зеленої мафії.
15.01.2025 10:03 Ответить
На кожний закон є свій закон.
14.01.2025 23:31 Ответить
А може просто вломити *****? Ломом поперек хребта здоров'я лишити.
15.01.2025 09:12 Ответить
Крім вас це ніхто не зробить... да і ви також. Вже вони записали нове відео, навіть прямий ефір, слали всіх на х... і казали, що їм нічого. Система
15.01.2025 13:55 Ответить
"Прастой мальчік, прастьіх радітєлєй", - заява підлеглих міністра Клименка.

Реальність - прастой мальчік поручіч із мільярдером, який навіть після окупації Криму роZією в 2014 році продовжував барижити на крові з роZією своїми трубами.

15.01.2025 09:53 Ответить
15.01.2025 18:20 Ответить
О, Буданов напевно ж такі самі маляви видавав деяким мерзотникам, які змогли легко виїхати за межі України і не повернутись, під час повномасштабної війни. На відміну від пересічних, які і горами блукають , і в Тисі топляться.
15.01.2025 20:38 Ответить
Онучок Кучми співає, я русский? їми повинна зацікавитись СБУ, може вони вдома всією родиною таке співають
15.01.2025 11:38 Ответить
Чтоб еще так регианалов-опзежистов они же переименовавшиеся Видновлення Украины да их безголовых детей которые в Киеве поют песни шамана перестреляли, а все от безнаказанности, хотя о чем это я, ведь у нас при власти молодежка зеленых регианалов которые в схемах с рыгами, по этому детки рыгов и жируют благодаря зеленым
15.01.2025 16:30 Ответить
