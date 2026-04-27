15-летняя школьница ударила ножом одноклассницу в Тернополе: пострадавшая находится в реанимации. ФОТОрепортаж

В Тернополе 15-летняя школьница ударила ножом свою одноклассницу во время ссоры.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

"27 апреля в 15:12 на спецлинию полиции поступило сообщение от медиков бригады скорой помощи о том, что в областном центре в одном из жилых домов микрорайона "Новый мир" 15-летняя школьница нанесла ножевые ранения своей однокласснице", — говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в реанимационное отделение.

Осколок ножа остался в теле девушки.

С нападающей общаются правоохранители и психологи и устанавливают все обстоятельства конфликта.

Начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "покушение на убийство".

