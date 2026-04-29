Подозреваемой стала 15-летняя школьница, которая ударила ножом одноклассницу в Тернополе: среди версий - буллинг со стороны потерпевшей. ФОТО
15-летней школьнице предъявлено подозрение в покушении на убийство одноклассницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Подозрение
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Тернопольской областной прокуратуры 15-летней ученице сообщено о подозрении в покушении на убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Подозрение подписал руководитель областной прокуратуры Виталий Панченко.
Обстоятельства преступления
По данным следствия, 27 апреля 2026 года девятиклассница одной из школ Тернополя подстерегла одноклассницу в подъезде ее дома и нанесла ей несколько ножевых ранений. Во время одного из ударов осколок лезвия остался в голове потерпевшей.
"Девочка госпитализирована, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Нападавшая задержана. Мотивы поступка устанавливаются. Среди версий, которые проверяет следствие, - возможный буллинг со стороны потерпевшей. В случае подтверждения этим обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.
В настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.
Призыв к родителям и педагогам
Прокуратура призывает родителей и педагогов обращать особое внимание на психологическое состояние детей и подчеркивать: в случае конфликтов или проявлений травливания необходимо обращаться за помощью к взрослым, а не прибегать к насилию.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что 15-летняя школьница ударила ножом одноклассницу в Тернополе: пострадавшая находится в реанимации.
Війна впливає не лише на дорослих...