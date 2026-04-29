3 147 13

Подозреваемой стала 15-летняя школьница, которая ударила ножом одноклассницу в Тернополе: среди версий - буллинг со стороны потерпевшей. ФОТО

15-летней школьнице предъявлено подозрение в покушении на убийство одноклассницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подозрение

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Тернопольской областной прокуратуры 15-летней ученице сообщено о подозрении в покушении на убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Подозрение подписал руководитель областной прокуратуры Виталий Панченко.

Читайте также: В 2024 году поступило почти в три раза больше жалоб на буллинг в школе по сравнению с 2023 годом, - Лубинец

школьница ударила ножом одноклассницу
Обстоятельства преступления

По данным следствия, 27 апреля 2026 года девятиклассница одной из школ Тернополя подстерегла одноклассницу в подъезде ее дома и нанесла ей несколько ножевых ранений. Во время одного из ударов осколок лезвия остался в голове потерпевшей.

"Девочка госпитализирована, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Нападавшая задержана. Мотивы поступка устанавливаются. Среди версий, которые проверяет следствие, - возможный буллинг со стороны потерпевшей. В случае подтверждения этим обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.

В настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

Читайте также: Подростки издевались над 16-летним парнем с инвалидностью и выложили видео в интернет: обидчики и их родители привлечены к административной ответственности

Призыв к родителям и педагогам

Прокуратура призывает родителей и педагогов обращать особое внимание на психологическое состояние детей и подчеркивать: в случае конфликтов или проявлений травливания необходимо обращаться за помощью к взрослым, а не прибегать к насилию.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 15-летняя школьница ударила ножом одноклассницу в Тернополе: пострадавшая находится в реанимации.

Топ комментарии
+10
Хочу наголосити, що це недбалість вчителів та школи, які не захотіли побачити булінг дівчини, та матері яка не помітила найпростішого, синців на тілі дівчини та зміни поведінки. Я сам з Тернополя, і ми вже багато почули про цю ситуацію. Нажаль "булінг" дитячий - це страшна штука. Батьки, будьте обережні, помічайте зміни в поведінці дітей, контролюйте.
Війна впливає не лише на дорослих...
29.04.2026 10:55 Ответить
+6
з цим важко боротися, бо ті, хто булить, як правило ростуть в сім'ях, де батьки - рагулі кончені, часто з відчуттям власної переваги над іншими людьми, бо вдало накрали грошей і накупили посад. Ставлення до оточуючих такі діти перебирають від батьків підсвідомо, тож впливати на їхню свідомість не реально
29.04.2026 12:22 Ответить
+2
В радянській армії булінг до молодих (називався дідівщиною) іноді закінчувався вбивством кількох "дідів". Тепер це перемістилось у школу?
29.04.2026 10:48 Ответить
Дітки зараз страшні! Особливо дівчатка... І це страшно...
29.04.2026 10:48 Ответить
Дивитись треба за дітьми.У мене дочка.Вчиться добре і працює, у 16 років.Немає часу на хєрню.
29.04.2026 11:23 Ответить
Ну так не всі ж такі як ваша дочка. В мене внуки ще маленькы 4 та 5 рочки, а от те що я бачу на вулиці кожен день які дівчатка ходять в отих чорних штанах як мішки з немитим, засмоктаним волоссям ще пофарбованим в різні кольори, розпатлані та поводяться зухвало гірше ніж хлопці це говорить про те, що суспыльство хворе...
29.04.2026 11:34 Ответить
Ви ще молодий мабуть. У 90х було набагато гірше, в інтернетах про це не писали, бо його не було
29.04.2026 12:05 Ответить
Ну якщо в 68 років це це я молодий то дякую за комплімент
29.04.2026 12:26 Ответить
А в радянських школах типу все було чинно й благопристойно. Що, не травили "очкариків", не знущались над кимось, хто слабше? Пам'ятаєте таки фільм "Чучело" ще 80х років?
29.04.2026 12:19 Ответить
Звісно, що було насилля. Але, зазвичай, конфлікти вирішувались на рівні школи, а у важких випадках - через дитячу кімнату міліції. До каліцтв чи (тим паче) вбивств зазвичай не доходило.
29.04.2026 13:44 Ответить
А ви тут трампа не хочете зрозуміти, ображаєтесь, що він вимагає від України чемного сумирного підкорення. А він сприймає цю війну приблизно так, як українські правоохоронці історію цих дівчат
29.04.2026 11:06 Ответить
Булінг це зло з яким треба боротися...інколи методи занадто радикальні.
29.04.2026 11:39 Ответить
