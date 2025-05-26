Почти втрое больше жалоб на буллинг в школе поступило в 2024 году по сравнению с 2023-м, - Лубинец
В Секретариат уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в 2024 году поступило почти втрое больше жалоб о буллинге в школах, чем в 2023 году.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
"Обращения, в которых нарушаются права детей на достойное отношение в учебном заведении, в Секретариат Уполномоченного сейчас поступают ежедневно. Так, на конец 2024 года к Уполномоченному поступило 123 обращения, что почти втрое больше, чем в течение 2023 года", - рассказал он.
Лубинец отметил, что учитывая увеличение количества обращений по травле, жестокому обращению и совершению различных форм насилия в учебном заведении им были направлены инициативные письма в регионы Украины, Министерство образования и науки и Национальной полиции Украины для анализа количества пострадавших детей, обращений в полицию и случаев, по которым обидчик был привлечен к ответственности.
Он отметил, что для предотвращения таких случаев нужно активнее проводить просветительские мероприятия для участников образовательного процесса, рассказывать об ответственности за совершение буллинга и определить учреждение, которое будет контролировать соблюдение Порядка реагирования на случаи буллинга.
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А зараз булінг роблять переважно ті хто торгує наркотою у школі, або діти заможних чиновників та правоохорнців щодо більш бідніших дітей... А ті правоохоронці які сидять в школі якось впритул незамічають торгівлі наркотиками, хоча любого підлітка спитай той скаже хто продає, а тим більше не відреагують на булінг із сторони дітей впливових батьків.