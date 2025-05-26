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Новости Буллинг в школе
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Почти втрое больше жалоб на буллинг в школе поступило в 2024 году по сравнению с 2023-м, - Лубинец

Буллинг в школе

В Секретариат уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в 2024 году поступило почти втрое больше жалоб о буллинге в школах, чем в 2023 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

"Обращения, в которых нарушаются права детей на достойное отношение в учебном заведении, в Секретариат Уполномоченного сейчас поступают ежедневно. Так, на конец 2024 года к Уполномоченному поступило 123 обращения, что почти втрое больше, чем в течение 2023 года", - рассказал он.

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Лубинец отметил, что учитывая увеличение количества обращений по травле, жестокому обращению и совершению различных форм насилия в учебном заведении им были направлены инициативные письма в регионы Украины, Министерство образования и науки и Национальной полиции Украины для анализа количества пострадавших детей, обращений в полицию и случаев, по которым обидчик был привлечен к ответственности.

Он отметил, что для предотвращения таких случаев нужно активнее проводить просветительские мероприятия для участников образовательного процесса, рассказывать об ответственности за совершение буллинга и определить учреждение, которое будет контролировать соблюдение Порядка реагирования на случаи буллинга.

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Автор: 

буллинг (67) Лубинец Дмитрий (477)


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Хоч шось у нас росте, *****!
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26.05.2025 16:51 Ответить
так вони всі такі - так працює державне управління
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26.05.2025 17:29 Ответить
Нема ничого дивного. Наприклад клас, 2/3 батьків воюють у лаваз ЗСУ, а шодо інших діти знають шо їхбатьки десь ховаются, від мобілізації, то звісно ьулуть не тільки пальцами тицяти.
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26.05.2025 17:07 Ответить
Скоріше навпаки, в школі недалеко від мене діти правоохронців побили жорстко дитину військового, це ще було до війни за АТО. Якась реакція від правоохорнців на діяльність тих підлітків, які не одного дітлаха побили в тій школі почалась тільки коли всі батьки вийшли на протест під школою.

А зараз булінг роблять переважно ті хто торгує наркотою у школі, або діти заможних чиновників та правоохорнців щодо більш бідніших дітей... А ті правоохоронці які сидять в школі якось впритул незамічають торгівлі наркотиками, хоча любого підлітка спитай той скаже хто продає, а тим більше не відреагують на булінг із сторони дітей впливових батьків.
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26.05.2025 17:42 Ответить
А на буллинг тцкшников сколько поступило?
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26.05.2025 18:37 Ответить
 
 