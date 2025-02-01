Избиение 12-летней девочки в Первомайске: 16-летней нападающей сообщено о подозрении в пытках

Сообщено о подозрении 16-летней девушке, с еще двумя девушками избившей 12-летнюю девочку в Первомайске на Николаевщине.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи полиции объявили о подозрении 16-летней девушке по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней в Первомайске. За содеянное фигурантке грозит до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в ходе досудебного расследования установлено, что в мае прошлого года, из-за неприязненных личных отношений между подростками, трое знакомых между собой девушек в возрасте 14, 15 и 16 лет, на улице в присутствии группы подростков неоднократно наносили удары по голове и телу 12-летней пострадавшей.

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В данное время старшей из фигуранток сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины "Пытки". Санкция статьи предусматривает до шести лет заключения.

Сообщается, что в отношении двух других участниц события, которые на момент совершения преступления не достигли возраста уголовной ответственности, следователи направят в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске в Николаевской области полицейские начали уголовное производство по факту причинения телесных повреждений 12-летней девочке.