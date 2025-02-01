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Избиение 12-летней девочки в Первомайске: 16-летней нападающей сообщено о подозрении в пытках

Побиття 12-річної дівчинки в Первомайську

Сообщено о подозрении 16-летней девушке, с еще двумя девушками избившей 12-летнюю девочку в Первомайске на Николаевщине.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи полиции объявили о подозрении 16-летней девушке по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней в Первомайске. За содеянное фигурантке грозит до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в ходе досудебного расследования установлено, что в мае прошлого года, из-за неприязненных личных отношений между подростками, трое знакомых между собой девушек в возрасте 14, 15 и 16 лет, на улице в присутствии группы подростков неоднократно наносили удары по голове и телу 12-летней пострадавшей.

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В данное время старшей из фигуранток сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины "Пытки". Санкция статьи предусматривает до шести лет заключения.

Сообщается, что в отношении двух других участниц события, которые на момент совершения преступления не достигли возраста уголовной ответственности, следователи направят в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске в Николаевской области полицейские начали уголовное производство по факту причинения телесных повреждений 12-летней девочке.

Автор: 

избиение (9818) Николаевская область (2143) подростки (460) буллинг (68) Первомайский район (4) Первомайск (3)


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Таких уродов нужно сразу же стерилизовать, чтобы они не наплодили себе подобных упырей.
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01.02.2025 19:50 Ответить
За неповнолітніх, треба садити тюрягу, їх рідних, тата і матусю!
Як виховали, те і отримали! Акакаяразніца...
Генетичні московіти...
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01.02.2025 20:26 Ответить
уйміться вже
мене 15 річний дебіл ножем пирнув у спину, так суддя Дячук дав умовно
він добрий, навіть деякій беркутні дали звалити у срасію

а ви за побої хочете катувати вже
агащаз!!!
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01.02.2025 21:35 Ответить
Забагато таких випадків останнім часом.
Ретельно перевірте трафік з мобільних і компів сімей нападників, щось мені підказує, що цих неповнолітніх шльондр нацькували через якийсь Телеграм і пообіцяли винагороду чи це такий тупий "двіжняк" як у кацапів був синій кит, тільки там вони самих себе нівечили, а тут - інших.
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01.02.2025 21:46 Ответить
В Богоспасаємій Блогословенній Київській Державі теж був синій кит. І діточкам лекції читали, щоб були пильні до одноліток, бачили тривожні "дзвіночки..
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02.02.2025 00:07 Ответить
Виродкимлять!!
Для "оніжедєті" має наступати кримінальна відповідальність як для всіх! За злочини пов'язані з такою жорстокостю!!
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02.02.2025 00:05 Ответить
Чтож, шить униформу для ВСУ следующие шесть лет может пойти этой тупой овце на пользу - приобретет специальность и навыки, и будет иметь достаточно времени что бы задуматься.
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02.02.2025 00:11 Ответить
вона неповнолітня
за побої не посадять 💯
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02.02.2025 08:01 Ответить
вчить дітей давати опір
поставте удар
навіть дівчина може ударом у носа зупинити головного підара
решта розбіжаться
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02.02.2025 08:02 Ответить
 
 