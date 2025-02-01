Избиение 12-летней девочки в Первомайске: 16-летней нападающей сообщено о подозрении в пытках
Сообщено о подозрении 16-летней девушке, с еще двумя девушками избившей 12-летнюю девочку в Первомайске на Николаевщине.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Следователи полиции объявили о подозрении 16-летней девушке по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней в Первомайске. За содеянное фигурантке грозит до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что в ходе досудебного расследования установлено, что в мае прошлого года, из-за неприязненных личных отношений между подростками, трое знакомых между собой девушек в возрасте 14, 15 и 16 лет, на улице в присутствии группы подростков неоднократно наносили удары по голове и телу 12-летней пострадавшей.
В данное время старшей из фигуранток сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины "Пытки". Санкция статьи предусматривает до шести лет заключения.
Сообщается, что в отношении двух других участниц события, которые на момент совершения преступления не достигли возраста уголовной ответственности, следователи направят в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера.
Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске в Николаевской области полицейские начали уголовное производство по факту причинения телесных повреждений 12-летней девочке.
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Як виховали, те і отримали! Акакаяразніца...
Генетичні московіти...
мене 15 річний дебіл ножем пирнув у спину, так суддя Дячук дав умовно
він добрий, навіть деякій беркутні дали звалити у срасію
а ви за побої хочете катувати вже
агащаз!!!
Ретельно перевірте трафік з мобільних і компів сімей нападників, щось мені підказує, що цих неповнолітніх шльондр нацькували через якийсь Телеграм і пообіцяли винагороду чи це такий тупий "двіжняк" як у кацапів був синій кит, тільки там вони самих себе нівечили, а тут - інших.
Для "оніжедєті" має наступати кримінальна відповідальність як для всіх! За злочини пов'язані з такою жорстокостю!!
за побої не посадять 💯
поставте удар
навіть дівчина може ударом у носа зупинити головного підара
решта розбіжаться