Несовершеннолетние издеваются и избивают 12-летнюю девочку в Белой Церкви. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой снято избиение и издевательство группы подростков над 12-летней девочкой в Белой Церкви Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что девочку бьют несколько подростков и среди них по крайней мере двое парней.
В комментариях к видео отмечается, что полиция уже открыла производство. К правоохранителям обратилась мать избитой девочки.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+78 Slava Holt
показать весь комментарий20.01.2025 11:10 Ответить Ссылка
+55 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий20.01.2025 11:25 Ответить Ссылка
+47 Підлога Маккартні
показать весь комментарий20.01.2025 11:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Справа не у тому що було, справа у тому що є. Має ж бути якась еволюція..... але якщо к4ц4пська кров у ДНК то там еволюція не передбачена природою.
Так що нічого дивного, що в такій "солянці" з'являються такі виродки, плюс тік-токівські "модні тренди"
Зля язики розповідали, що якраз Ахметка і організував зустріч "Грека" з Аллахом. Тут багато не напишеш. Мені довелося перевернути тони іеформації. Дуже захоплюючий сюжет, дуже.
Ось "благодєтєль" рінатка разом з "Греком". Впізнаєте?
золотий генофонт..
Отримаєте повністю "відбитих" на волі через кілька років.
У такому віці ще можна змінити людину, якщо цим займатись а колонія їх зіпсує повністю (98%).
Таке було , є і буде. На жаль. Просто не усе попадає на камеру та у соцмережі.
Але покарання має бути .
Якби я був батьком цієї дитини, я б так і зробив. Складного нічого немає, шукаєш перевірених людией, вони ловить хлопців і заставляють трахати один одного на камеру, потім све вистявляється в інтернет. Через пів року, максимум рік, після постійого чмиріння, ці малолітні підори самі накладуть на себе руки. А шльондрам достатньо перебити колінні чашечки, щоб все життя, як гидке каченя, тагали за собою ногу, і їх всі чмирили.
Повірте, якби вони побачили раніше, що може їх чекати, такого б не було. Заяви - то все до сраки, максимум відкупляться в суді, а от насолода дивитись, як ці малолітні нелюди страждають, - це варте будь-яких грошей
А от діточок ментів чомусь ніхто не чіпає.
Тільки існуючі закони (а їх потрібно створювати та оголошувати про існування), які діють миттєво з покаранням: - бив ногою - відрубувати частину ноги, бив руками - відрубувати руку і не потрібні будь-які моралі з покидьками, інакше батьки постраждалих будуть діяти за своєю ініціативи вимушено.. на жаль(((
Пам'ятаю далеко минулу історію, як сусід підліток зґвалтував малолітню дочку лікаря. Лікар не замислюючись упіймав ґвалтівника і кастрував, адже розумів, що покарання не буде через наявного бабла, яке вирішує всі проблеми...
Бо в них батьки пі*араси, насправді. Хлопці вивернули боягузливу, істеричну і, в якійсьм мірі, пасивну сутність їх.
На жаль, хробачкам нічого не буде - вилупляться у жуків...
Блин, как же я дралась! И кусалась. И царапалась. Нет, я никого не раскидала, наоборот, получила своих люлей. Но и козлина зачинщик (который потом стал ментом) ушёл с расквашенным носом.
Но главное, что меня больше никто никогда не трогал. Потому что с "чокнутой кошкой" связываться себе дороже.
А пьятамы накивала я ещё 27 лет назад, когда поняла, что вы мне опять выберете Кучму, а так жить нельзя. "Чокнутые кошки" - они такие...
вот только то что тобой написано, не оправдывает тебя, а наоборот только с ещё худшей стороны показывает, понимать нужно, что единицы способны на самооборону от толпы и не ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ человек(особенно 12 лет девочка) быть героем в такой ситуации.
физически и морально способных дать отпор толпе, наверное 0.1% и остальных чмырить за то что не хватает им безбашенности, просто не приемлемо
Мне очень жалко девочку! Мне очень хочется, чтобы личинок хорошенько наказали!!! Я даже досмотреть не взялась, так хотелось их порвать на клочки!
Блин, я же не в упрёк. Просто знаю по своему опыту - бьют тех, кто никак не обороняется. Не один раз бьют, а систематически, вот в чём беда!
24 февраля мне позвонил мой знакомый, у которого в бундесвере наверху есть свои люди, и извиняющимся голосом сказал: "Они не станут помогать Украине - её возьмут до воскресенья..."
А в воскресенье уже были совсем другие решения, потому что Украина дала отпор.
Я неправа?
Що тоді, що зараз школи нічого не робили, бо важелів впливу у них нема. Хіба що відрахувати те гівно, а воно вступить в іншу школу і все.
Якби у нашій правоохоронній системі не було можливості "забрати заяву" і якби падлячі мусора з двометровими дупами робили свою справу, як і суди, то батьків тих шльондр малолітніх таскали б так, що вони продали б свої хати і самі влаштувались на панель, щоб відкупитись від жертви.
Не можете створити проблеми "діточкам"? Влаштуйте проблеми їх батькам.
Також величезний привіт довбойо_ам, які закликають берегти "діточок" молодше 25-ти, начебто то наше майбутнє. Чим вони корисніші для України, ніж ті, кому 25-35 - ніхто сказати не може, бо відповідь проста - нічим.
Ну але дійсно такого точно не було, це якись повний п...ц
Можна тільки сподіватись що будуть покарані. Усі хто бив та спостерігав мають сплатить фінансову компенсацію у розмірі 3-5 млн., доларів США, щоб сім'я могла переїхати у іньше місце проживання. Все іньше на їх неподіє (окрім побиття але тоді ви станете з ними майже на один рівень). При гарному адвокату батьки жертви легко виграють суд з моральної (відсутність сну, страх виходити з дому) та фізичної компенсації ( головний біль постійний, спробуй доведи що його немає).
Це майбутнє України?
Сумно