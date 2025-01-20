РУС
Несовершеннолетние издеваются и избивают 12-летнюю девочку в Белой Церкви. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снято избиение и издевательство группы подростков над 12-летней девочкой в Белой Церкви Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что девочку бьют несколько подростков и среди них по крайней мере двое парней.

В комментариях к видео отмечается, что полиция уже открыла производство. К правоохранителям обратилась мать избитой девочки.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое подростков выпивают и бьют и издеваются над своим соседом в черновицком общежитии: "Ты, сука, бл#дь, терпила!". ВИДЕО 18+

Белая Церковь (185) избиение (9855) Киевская область (4295) подростки (473) издевательство (168) буллинг (69) Белоцерковский район (33)
+78
Поки от ці "дєткі" не отримають кровавої отвєтку, до них не дійде, що людей краще руками не чіпати ...
20.01.2025 11:10 Ответить
+55
Першими повинні отримати тюрагу батьки цих виродків , які так "виховали" своїх вилупків , за не виконання батьківських обов`язків .
20.01.2025 11:25 Ответить
+47
Залатой гєнафонд
20.01.2025 11:11 Ответить
Криворізькі (!) "бєгуни"...
20.01.2025 13:07 Ответить
"в часи срср" всякое було, дрались постоянно. Но не помню я , что б пацаны кодлом били дивчину, которая еще и младше возрастом. И это не имеет ничего общего с срср - говняной державой.
показать весь комментарий
20.01.2025 18:27 Ответить
Oleg К Ви праві, дівчин не били, тим більше толпою. У деяких районах мого міста вважалось "западло" чіплятися якщо хлопець йде з дівчиною. Але дівчата було бились між собою теж, рідко дуУже але було.
Справа не у тому що було, справа у тому що є. Має ж бути якась еволюція..... але якщо к4ц4пська кров у ДНК то там еволюція не передбачена природою.
20.01.2025 19:42 Ответить
Ну, Біла Церква це специфічне місто. Деякий час тут селилися ті, которим не можна було проживати в столиці після відсидки, чи ще якісь "фокуси" на думку судів - так званий "101-й км" і селилися вони за річкою, район називається "Заріччя", а суцільний кримінал. Свій відбиток наклало і те, що в місті було кілька військових частин, але "весело" стало на початку 70-х років, коли побудували 1-й шинний кобінат і в БЦ приїхали так звані "визовники", потім завод гумотехнічних виробів, потім азбесто-технічних, 2-й шинний і ще ряд підприємств і це все пов'язано з приїздом так зван "визовників" із Уралу, Барнаулу, Волжського і т. п. Тоді вперше Біла Церква почула матюччя в міському транспорті, дикі п'яні крики, дикий мордобій. Не сперечаюся, і свого мотлоху хватало, але ТАКОГО Біла Церква ще не бачила.
Так що нічого дивного, що в такій "солянці" з'являються такі виродки, плюс тік-токівські "модні тренди"
20.01.2025 11:57 Ответить
Сначала подумал вы Донецк описываете. Там точно так же все и было, только гамно с урала начали завозить с конца 40х годов.
показать весь комментарий
20.01.2025 18:30 Ответить
Чимало прочитав і про Донбас. Мене цікавило угрупування Аліка "Грека" і іже з ним.
Зля язики розповідали, що якраз Ахметка і організував зустріч "Грека" з Аллахом. Тут багато не напишеш. Мені довелося перевернути тони іеформації. Дуже захоплюючий сюжет, дуже.
Ось "благодєтєль" рінатка разом з "Греком". Впізнаєте?
20.01.2025 20:47 Ответить
Поки ЗСУ протистоять москалям у гарячій війні, москолота вже перемогла в глубокому тилу в душах наших дітей. Це ж не українці, це вже виродки-кацапи.
20.01.2025 11:57 Ответить
Не міряйте всіх по якимось випадкам, це роблять не зовсім розумні люди.
показать весь комментарий
На жаль, тоальне москворотцтво дітей у великих містах більшої частини України, безсоромне матюччя, захоплення кацапською музикою та серіалами, вживання алкоголю, всі ці ознаки скацапчення доводять протилежне. Як мініму, ці діти у майбутньому оберуть собі у керманичі чергового проросійського клоуна...
показать весь комментарий
Шо тут дітвора надивилась "слово пацана" і почала ставити на місце сіру мишку яка щось не так сказала чи може хлопця у одної з розкрашених малолітніх курв відбити хотіла...
золотий генофонт..
20.01.2025 12:02 Ответить
Покоління тік-току та айфонів... Схожа ситуація була в Чернівецькій області пів року тому. Якщо коротко, дівчині 14, знущались десь з 10 малоліток, декілька однокласниці. Поліцаї так само, початку відкрили провадження за ч.1 ст. 152. Потім перекваліфікували у злочин приватного характеру, тобто пом'якшили обставини, хоч там далеко були не "легкі тілесні" і явно була змома групи осіб з метою фізичного та морального насилля. У "героїв" та "героїнь" тієї історії зараз все ок. Так як ходили в туж школу, так і ходять. відмазались мінімальні штрафи та потужними розмовами з ювінальними поліцаями.
20.01.2025 12:02 Ответить
Сумно.
20.01.2025 19:35 Ответить
посадити їх в колонії на кілька років
20.01.2025 12:05 Ответить
Як це їх виправить?
Отримаєте повністю "відбитих" на волі через кілька років.
У такому віці ще можна змінити людину, якщо цим займатись а колонія їх зіпсує повністю (98%).
20.01.2025 19:34 Ответить
100% організаторами подібної дичини зазвичай є дівчата. У нас в школі теж щось подібне було. Дівчата цькували іншу дівчину за те що вона ніби то відбивала їхніх пацанів (у хворій уяві).
Таке було , є і буде. На жаль. Просто не усе попадає на камеру та у соцмережі.
Але покарання має бути .
20.01.2025 12:08 Ответить
З таких ***** потім виростають "вєрниє подругі" для "настоящіх мужчин"
20.01.2025 23:03 Ответить
То ж діточки ще, не можна їм на завод болванки для снарядів носити. Хай собі бавляться.
20.01.2025 12:13 Ответить
Потрібно заставити усіх тих вилупків разом з дебілами батьками публічно вибачитись перед дівчинкою. Усім дати умовний термін та призначити велику виплату матеріальної шкоди. Батьків можливо позбавити батьківських прав, а висранок в інтернат або примусові роботи.
20.01.2025 12:17 Ответить
Гопота галіма, ще й п.дар штани піксель вдіває
20.01.2025 12:20 Ответить
Якщо ті, хто називав себе батьками цих агресивних телят, поводять себе як останні на відео, то, у дитбудинку їм гарантовано буде краще. Дівчинці- співчуття і розуміння, вона молодчинка і у неї обов'язково буде усе гаразд.
20.01.2025 12:21 Ответить
Елементарний стадний інстинкт.
20.01.2025 12:25 Ответить
Ця стая шакалів зрозуміє тільки силу і вмивання кров'ю.
20.01.2025 12:31 Ответить
пообливав би їм морди кислотою за дитину
20.01.2025 12:38 Ответить
конченные ******** малолетние как и родители их ****.
20.01.2025 12:41 Ответить
сподіваюсь, чоловіки в них вмерли назавжди
20.01.2025 13:09 Ответить
Єдиний вихід в даній ситуації - показово психологічно скалічити життя всій цій групі.
Якби я був батьком цієї дитини, я б так і зробив. Складного нічого немає, шукаєш перевірених людией, вони ловить хлопців і заставляють трахати один одного на камеру, потім све вистявляється в інтернет. Через пів року, максимум рік, після постійого чмиріння, ці малолітні підори самі накладуть на себе руки. А шльондрам достатньо перебити колінні чашечки, щоб все життя, як гидке каченя, тагали за собою ногу, і їх всі чмирили.
Повірте, якби вони побачили раніше, що може їх чекати, такого б не було. Заяви - то все до сраки, максимум відкупляться в суді, а от насолода дивитись, як ці малолітні нелюди страждають, - це варте будь-яких грошей
20.01.2025 13:13 Ответить
Так от у неї батька якраз і нема. Або алкаш.
А от діточок ментів чомусь ніхто не чіпає.
20.01.2025 14:06 Ответить
Безкарність породжує ще жорстокіші злочини.
Тільки існуючі закони (а їх потрібно створювати та оголошувати про існування), які діють миттєво з покаранням: - бив ногою - відрубувати частину ноги, бив руками - відрубувати руку і не потрібні будь-які моралі з покидьками, інакше батьки постраждалих будуть діяти за своєю ініціативи вимушено.. на жаль(((
Пам'ятаю далеко минулу історію, як сусід підліток зґвалтував малолітню дочку лікаря. Лікар не замислюючись упіймав ґвалтівника і кастрував, адже розумів, що покарання не буде через наявного бабла, яке вирішує всі проблеми...
21.01.2025 09:21 Ответить
Перший епізод з "Хрещеного батька"?
21.01.2025 10:41 Ответить
Перепрошую за граматику
20.01.2025 13:16 Ответить
показати б на камеру батьків хлопців (не матерів, а батьків саме).
Бо в них батьки пі*араси, насправді. Хлопці вивернули боягузливу, істеричну і, в якійсьм мірі, пасивну сутність їх.
20.01.2025 13:23 Ответить
Це все наслідки того, що в школах повний дитиноцентризм та вседозволенність. Вчителів загнали під плінтус батьки та адміністрація. "Онижедети" завжди праві, в них нема жодної відповідальності. Сидять наглі в телефонах та навіть зауваження їм не мають права зробити бо прибігуть яжематері та заволають про порушення прав. чМОНі лише засвоюють гроші партнерів на недолугих реформах та випуску непотрібних, відірваних від реалій, підручниках. Зараз неповнолітні підпалюють автівки, нищать залізничне обладнання, підкладають наркоту. Про мати та асоціальну повебінку я промову. А що буде, коли НУШівці дозріють...
20.01.2025 13:37 Ответить
а той, хто знімав не зміг втрутитися?? Чи поліцію викликати!(((
20.01.2025 13:46 Ответить
так воно, один із них
20.01.2025 15:33 Ответить
я не дивилася відео, не можу таке бачити. Здалося, що здалеку знімали.
20.01.2025 15:40 Ответить
психологи кажуть що діти найжорстокіші створіння.
20.01.2025 13:48 Ответить
їм по 18 а мобілізувати їх не можна=- ані же мальчікі і дєвачкі в трусіках
20.01.2025 13:50 Ответить
Ох це золоте покоління на яке вся наша надія. Скільки пам'ятаю ніколи не бачив щоб у нас хлопці били дівчат. Да і дівчата не билися між собою. А зараз же видно гендерна рівність настала у золотого покоління
20.01.2025 13:51 Ответить
пацанки могли напасти на симпатичну ровесницю, якщо бачили в ній конкурентку за увагу хлопців
20.01.2025 19:36 Ответить
А чому дівчисько не захищається, навіть не втікає? Вони ж півгодини її ліниво б'ють, не поспішаючи, по одному навіть. Є кадри, коли поруч нікого немає, окрім однієі потвори - дай їй в носа та накивай п'ятами! Ні, стоїть... Чекає... Що це? Комплекс жертви? Вивчена беспорадність? Навіщо стояти, як опудало?
На жаль, хробачкам нічого не буде - вилупляться у жуків...
20.01.2025 13:56 Ответить
Видно, мати вдома зашугала, але отаке вже сприйняла як особисту образу, якщо написала заяву.
20.01.2025 14:08 Ответить
чучело ты конченое, может девочка 12 лет должна была их зарезать и на их же кишках повесить??? калич ты безголовый. ты вижу ОПУДАЛО - хорошо накывало пьятамы, до Германии добежало
20.01.2025 14:23 Ответить
Так, всі ці забугорні патріоти експерти в усіх справах та напрямках. Знають як треба воювати, які закони приймати, як себе поводити з тцк і як 12-річній дівчині відбиватися від 10 ****...утих однолітків. Я їм всім завжди пропоную героїчно переплисти р.Тиса у зворотніму напрямку ну і показати як треба тут жити. Щомусь після цього вони просто жидєнько відморожуються.
20.01.2025 15:19 Ответить
Ты полегче на поворотах! Я знаю, о чем говорю. Меня чморили в школе - я была пухлой заучкой-отличницей, не слишком общительной, больше по книжкам. И конечно нашлись те, кому мешали и мои оценки, и моя пятая графа. Пока это были слова, я пожимала плечами и пропускала мимо ушей. А однажды собралась в сквере, через который мы ходили домой, вот такая шобла.
Блин, как же я дралась! И кусалась. И царапалась. Нет, я никого не раскидала, наоборот, получила своих люлей. Но и козлина зачинщик (который потом стал ментом) ушёл с расквашенным носом.
Но главное, что меня больше никто никогда не трогал. Потому что с "чокнутой кошкой" связываться себе дороже.
А пьятамы накивала я ещё 27 лет назад, когда поняла, что вы мне опять выберете Кучму, а так жить нельзя. "Чокнутые кошки" - они такие...
21.01.2025 12:38 Ответить
мой такой бой был прямо школе, в актовом зале, во время показа фильма, в помещении присутствовал директор и завучи, наклепал самому борзому противнику синяков даже на лбу, потом "козырный", с мамочкой побежал писать заяву в тогда ещё милицию ....

вот только то что тобой написано, не оправдывает тебя, а наоборот только с ещё худшей стороны показывает, понимать нужно, что единицы способны на самооборону от толпы и не ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ человек(особенно 12 лет девочка) быть героем в такой ситуации.

физически и морально способных дать отпор толпе, наверное 0.1% и остальных чмырить за то что не хватает им безбашенности, просто не приемлемо
21.01.2025 13:25 Ответить
Да, понятно, что не каждый может дать отпор, но там было несколько моментов, когда можно было хотя бы сбежать. А она, бедняга, голову опустила и стояла...
Мне очень жалко девочку! Мне очень хочется, чтобы личинок хорошенько наказали!!! Я даже досмотреть не взялась, так хотелось их порвать на клочки!
Блин, я же не в упрёк. Просто знаю по своему опыту - бьют тех, кто никак не обороняется. Не один раз бьют, а систематически, вот в чём беда!

24 февраля мне позвонил мой знакомый, у которого в бундесвере наверху есть свои люди, и извиняющимся голосом сказал: "Они не станут помогать Украине - её возьмут до воскресенья..."
А в воскресенье уже были совсем другие решения, потому что Украина дала отпор.
Я неправа?
21.01.2025 15:45 Ответить
mb cat...йолоп ти з дуба впало?
21.01.2025 10:29 Ответить
А что МВД опять не видит состава преступления ?
20.01.2025 14:02 Ответить
Всіх їхніх батьків мобілізувати на 0. Все майно їхніх родин конфіскувати, всіх незалежно від віку відправити на розмінування і копання окопів. ЛИШЕ ТАК МОЖНА ВИКОРІНИТИ ЗЛО.
20.01.2025 14:19 Ответить
Майбутні перебудовники України.
20.01.2025 14:36 Ответить
Цією бандою керують кацапоязичні самиці - ймовірно, немісцеві, переселенки. Суцільний кацапський мат. Ось результат впливу уззкава міра. Зграя бидла без честі, совісті, співчуття. Не майте сумнівів, що усі ці покидьки є вилупками ухилянтів. Який батько, такі й діти.
20.01.2025 14:36 Ответить
Батьки тих малолітніх підарів,напевно пошановувачі опзж і всякої *****..и аля шарій...
20.01.2025 14:43 Ответить
Бережіть дітей від дворових компаній. Тут приклад такої. В таких завжди є "альфа" самець, а ще гірше самка. Організація там мало чим відрізняється від кримінальної
20.01.2025 14:44 Ответить
А якщо у дитини знесе дах візьме ніж чи інше та всім кривдникам зробить самосуд що тоді?
20.01.2025 14:46 Ответить
ну буде самосуд, а що?
20.01.2025 16:35 Ответить
Щоб я був батьком цієї дитини , я би переловив ці виродків. І вони заповнили б на довго!
20.01.2025 15:22 Ответить
Таке слід робити без гарячкування і поспіху, з розумом. Помста - це страва, яка подається холодною. Це колись стосуватиметься і кацапів на болотах, нехай не мають сумніву.
20.01.2025 15:36 Ответить
Тварі.
20.01.2025 15:50 Ответить
Нічого нового. Виродки в людському суспільстві - це хронічна проблема. В кожній школі як по рознарядці обов'язково завжди є "генетична" сволота. Мета життя - гнобити, принижувати і знущатися над кимось. Може колись перестануть бавитися у толерантність і будуть таких ізолювати від суспільства. Воно лише отруює життя оточуючим.
20.01.2025 15:53 Ответить
Русєєт молодьож. Прискореними темпами. В тюрму не можна, на фронт зарано. А як виповниться 18 год - також не пустять, бо це ж наше майбутнє. Їбав я в рот таке майбутнє.
20.01.2025 16:16 Ответить
Таке саме було й у 90-ті і далі. Чого тоді не було - так це доступних відеокамер, щоб такий непотріб знімав себе і своїх жертв.
Що тоді, що зараз школи нічого не робили, бо важелів впливу у них нема. Хіба що відрахувати те гівно, а воно вступить в іншу школу і все.
Якби у нашій правоохоронній системі не було можливості "забрати заяву" і якби падлячі мусора з двометровими дупами робили свою справу, як і суди, то батьків тих шльондр малолітніх таскали б так, що вони продали б свої хати і самі влаштувались на панель, щоб відкупитись від жертви.
Не можете створити проблеми "діточкам"? Влаштуйте проблеми їх батькам.
Також величезний привіт довбойо_ам, які закликають берегти "діточок" молодше 25-ти, начебто то наше майбутнє. Чим вони корисніші для України, ніж ті, кому 25-35 - ніхто сказати не може, бо відповідь проста - нічим.
20.01.2025 16:20 Ответить
не мають права навіть відрахувати (((
20.01.2025 18:14 Ответить
Додивився до половини...Одне бажання - постріляти тварин, як москалів і за ребра підвісити.
20.01.2025 16:21 Ответить
********* ще піксєль надів.
20.01.2025 16:21 Ответить
Отченаш воно читає над нею - над тобою заупокійну літію невдовзі читатимуть.
20.01.2025 16:36 Ответить
Люди це що таке??? Мерзотникiв i батькiв судити
20.01.2025 16:38 Ответить
ця уйня з тік току лізе.засирають бошки недоумкам
20.01.2025 17:14 Ответить
Пацаны-подростки всегда и везде дерутся. Это можно даже сказать хоть и поганое, но "нормальное явление". Я помню себя в этом возрасте, дрались и во дворе и в школе и квартал на квартал, но никому даже в голову тогда и прийти не могло ударить дивчину. Тем более напасть на нее всей паскудной шоблой! Натуральные выродки, скотское поколение растет.
20.01.2025 18:04 Ответить
да потому что ты конченный кац))))
20.01.2025 18:41 Ответить
Ви просто не росли в 90-х роках, тоді таке було, як згадаю і поножовщина і вбивства. На чужий район загребсти до якоїсь дівчини можна було і не вернутись. В мене знайомого підрізали прямо біля моєї школи приїхало пару машин з сусіднього району "віддавати". Біля сусіднього будинку підлітки зарізали хлопця десь отак як на відео....

Ну але дійсно такого точно не було, це якись повний п...ц
21.01.2025 18:57 Ответить
чем вот эти эуропейцы украинского разлива лучше кацапов? родителям этих отморозков влупить такой штраф что бы отрабатывали лет 20
20.01.2025 18:40 Ответить
безотцовщина. Некому заступиться.
20.01.2025 18:46 Ответить
Концентрація мразоти зростає.
Можна тільки сподіватись що будуть покарані. Усі хто бив та спостерігав мають сплатить фінансову компенсацію у розмірі 3-5 млн., доларів США, щоб сім'я могла переїхати у іньше місце проживання. Все іньше на їх неподіє (окрім побиття але тоді ви станете з ними майже на один рівень). При гарному адвокату батьки жертви легко виграють суд з моральної (відсутність сну, страх виходити з дому) та фізичної компенсації ( головний біль постійний, спробуй доведи що його немає).
20.01.2025 19:32 Ответить
це ж якими треба бути моральними потворами!
Це майбутнє України?
Сумно
20.01.2025 22:13 Ответить
За що?
20.01.2025 22:22 Ответить
Научно доказано криминалистикой, что подростки самые жестокие преступники. К сожалению так было всегда.. и в СССР только скрывали. А щас в век инета все стало явью..
20.01.2025 23:55 Ответить
Чомусь згадалась одна відома історія, В Мексиці в однлму з міст , місцева банда викрала, та після знущань вбила молоду дівчину. Поліція була безсила. Хоча навкруги всі знали хто це скоів. І мати цієі дівчини якій вже було під 50 років, самотужки протягом трьох років вислідковувала і вбивала іх по одному, майже знищив всю банду...... В нашому випадку тостатньо було б просто покалічити по одному .....
21.01.2025 02:26 Ответить
Так, згоден з вами.. Тільки у такий спосіб можна зупинити беззаконня злочинності і безкарності(((
21.01.2025 09:55 Ответить
Золотий генофонд нації, як сказав корнієнка.
21.01.2025 09:46 Ответить
Підлітки сформовані в зграї є найжорстокішими.Таке є завжди і всюди. Не навчить інтернет, то навчить вулиця,чи дорослий провідник. Згадайте хоча б "червоних кхмерів". Тут вина і батьків і освітніх закладів,але не в тому, що цьому вчать, а в тому, що цього не помічають і не контролюють. Не видно зараз "великих вихователів", та про тих що були вже забули.
21.01.2025 10:23 Ответить
В будущем на зоне это потенциальные петухи.
25.01.2025 13:10 Ответить
