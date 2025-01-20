Несовершеннолетние издеваются и избивают 12-летнюю девочку в Белой Церкви. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снято избиение и издевательство группы подростков над 12-летней девочкой в Белой Церкви Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что девочку бьют несколько подростков и среди них по крайней мере двое парней.

В комментариях к видео отмечается, что полиция уже открыла производство. К правоохранителям обратилась мать избитой девочки.

Внимание! Ненормативная лексика!

