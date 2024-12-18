Двое подростков выпивают, избивают и издеваются над своим соседом в черновицком общежитии: "Ты, сука, бл#дь, терпила!"

В черновицком общежитии двое несовершеннолетних били и издевались над своим 16-летним соседом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована запись, сделанная одним из участников травли.

На видео, снято многочисленные удары руками и ногами, слышны унизительные слова в адрес жертвы. В перерывах между травлей и избиением двое подростков что-то выпивают из жестяных банок.

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