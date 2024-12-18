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избиение (9756) общежитие (164) подростки (413) Черновцы (673) буллинг (58) Черновицкая область (16) Черновицкий район (2)

Двое подростков выпивают, избивают и издеваются над своим соседом в черновицком общежитии: "Ты, сука, бл#дь, терпила!"

В черновицком общежитии двое несовершеннолетних били и издевались над своим 16-летним соседом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована запись, сделанная одним из участников травли.

На видео, снято многочисленные удары руками и ногами, слышны унизительные слова в адрес жертвы. В перерывах между травлей и избиением двое подростков что-то выпивают из жестяных банок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОН запустило сервис для сообщений о случаях буллинга в школах

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Более половины украинских учеников сталкивались с буллингом, - исследование
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Топ комментарии
+51
Добре, що він тому гопніку все ж наваляв на останок. Сподіваюсь, що ще й другому наваляв.
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18.12.2024 13:14
+45
Моральні покідьки, вони повсюди. Від потопельників у Тисі до гуртожитків та ВР.
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18.12.2024 13:13
+44
Майбутні мусора, прокурори, депутати, ТЦКашники!
Єліта "зеленої" країни!
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18.12.2024 13:17
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Ну так гарна ж українська мова. Що не так?
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18.12.2024 15:54 Ответить
общага......

У нас в общаге тоже самое было. С 89 года ничего не изменилось - или ты дерешься до последнего, даже проигрывая и даже против двух, трех или будут постоянно унижать и бить.
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18.12.2024 16:15 Ответить
Висновок в цьому відео криється в його кінці. І він такий: п...дарасів треба гасити одразу, без жодного сумніву, жалю та толерантності. Подібні організми розуміють виключно мову сили.
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18.12.2024 17:06 Ответить
Сигнали про зниження мобілізаційного віку - це не чесна розмова. Важливо зберегти життя наших людей, нашої молоді, - Зеленський - Оцієї молоді чи тих п'яних малолітніх ********* з Дніпра?
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18.12.2024 17:14 Ответить
Йому ще повезло шо просто відмудохали.Бо такі випадки дуже часто закінчуються тим шо жертва побиття і постійних знущань просто зривається і садить всіх цих альфачів на перо.
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18.12.2024 18:33 Ответить
..або затамовує злобу,і по одному лапає і якось душить,або збирає іншу групу і ******* цих двох,аж до відбитих нирок та зубів на асфальті,і потім його ще й роблять винним,мовляв,чому не звернувся в органи(Щоб органи не були бандою,то треба від підліткового віку навчити,що всі суперечки вирішуються в чесному бою,наприклад на рингу і з якимось суддею хоч.
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18.12.2024 19:43 Ответить
****** выродки. Вдвоем на одного, натуральные ублюдки. Хлопец долго терпел, надеюсь ему удалось отбиться. А больше всего надеюсь, что у него есть старший брат, который посмотрит это кино.
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19.12.2024 00:48 Ответить
І що тих двох у.бків ніхто не накаже
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19.12.2024 07:45 Ответить
Гидота отримала своє. Другий на черзі. Може поліція зацікавиться. 🤣🤣🤣
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19.12.2024 08:04 Ответить
Це отаким не можна буде у 18 років в армію?
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19.12.2024 08:15 Ответить
Головне правило у житті - своє місце в житті (камері, гуртожитку) ти обираєш сам!
Або інша версія: "Життя як вареник - шо зліпиш те і будеш їсти!"
А головні підараси - то підагоги! Ніяки, малоосвічені, без життевих ідеалів, нікчеми, з яких діти не беруть приклад.
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19.12.2024 09:27 Ответить
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