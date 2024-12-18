Двое подростков выпивают, избивают и издеваются над своим соседом в черновицком общежитии: "Ты, сука, бл#дь, терпила!"
В черновицком общежитии двое несовершеннолетних били и издевались над своим 16-летним соседом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована запись, сделанная одним из участников травли.
На видео, снято многочисленные удары руками и ногами, слышны унизительные слова в адрес жертвы. В перерывах между травлей и избиением двое подростков что-то выпивают из жестяных банок.
Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+51 Web Sergii
показать весь комментарий18.12.2024 13:14
+45 Старый зольдат
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+44 GunnerHanz
показать весь комментарий18.12.2024 13:17
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У нас в общаге тоже самое было. С 89 года ничего не изменилось - или ты дерешься до последнего, даже проигрывая и даже против двух, трех или будут постоянно унижать и бить.
Або інша версія: "Життя як вареник - шо зліпиш те і будеш їсти!"
А головні підараси - то підагоги! Ніяки, малоосвічені, без життевих ідеалів, нікчеми, з яких діти не беруть приклад.