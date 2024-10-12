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МОН запустило сервис для сообщений о случаях буллинга в школах

Як повідомити про булінг у школі

МОН внедрило опцию быстрого сообщения о случаях буллинга. Отныне ребенок самостоятельно или его родители могут заполнить короткую анкету и отправить электронную жалобу, привлекая к решению проблемы руководство школы и, при необходимости, полицию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте МОН.

Согласно исследованиям МОН, более 53% учеников когда-либо сталкивались с буллингом в школе, но только половина из них сообщила об этом родителям или учителям. Чаще всего дети боятся рассказать о проблемах взрослым из-за страха осуждения или ухудшения ситуации.

Ниже МОН отвечает на самые распространенные вопросы о новой опции:

Как сообщить о случаях буллинга онлайн?

  1. Зайдите на сайт АИКОМ и нажмите кнопку "Сообщить о буллинге".
  2. Регистрируйтесь или войдите в уже имеющийся аккаунт.
  3. Заполняйте короткую анкету. Заявление можно подавать анонимно или указать свои данные.
  4. Нажимайте кнопку "Продолжить" и подтверждайте заявление.
  5. Ознакомьтесь с рекомендациями относительно того, как реагировать на буллинг.

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Можно ли залить анонимную жалобу?

Если заявление создает ребенок, то оно будет иметь две опции:

  • не указывать информацию, которая может его идентифицировать, тогда заявление будет полностью анонимным;
  • указать личную информацию, что значительно облегчит школе и полиции решить конкретную ситуацию.

Если заявление создают родители или другие законные представители, то создать анонимное заявление невозможно.

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Нужно ли указывать личную информацию?

Анонимные заявления могут рассматриваться только на уровне школы, но если вы чувствуете, что ситуация требует привлечения представителей полиции, тогда лучше указать информацию, которая может помочь школе и полиции связаться с вами и помочь эффективно разрешить ситуацию.

Нужно ли предоставлять дополнительные доказательства или свидетельства, когда сообщаю о буллинге?

В анонимном заявлении достаточно лишь текстово описать случаи буллинга, которые произошли. Если же заявление будет направлено в полицию, то могут понадобиться доказательства или свидетельства для подтверждения факта буллинга. Это не обязательно, но значительно облегчит процесс расследования.

Что происходит после того, как я отправил/-ла заявление?

Отправленное заявление получает директор/-ка школы и в течение суток должен отреагировать на обращение: созвать специальную комиссию, где будет обсужден этот случай и определены дальнейшие действия в отношении сторон буллинга в классе, где произошел такой случай.

Если нужно, могут быть привлечены социальные работники, представители полиции и другие службы, которые должны помочь разрешить ситуацию в соответствии с установленным порядком и законом Украины.

Могут ли одноклассники узнать, что кто-то сообщил о буллинге?

Нет, заявление могут видеть только директор/-ка школы и представители полиции. Работники школы и полиции будут действовать только в интересах ребенка, поэтому без необходимости имя или любую другую личную информацию никто не будет сообщать другим.

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Что делать, если я заметил/-ла буллинг, но не являюсь его жертвой?

В таком случае можно самостоятельно сообщить о том, что кто-то подвергается буллингу в школе, и ознакомиться с материалами по реагированию на буллинг. Сделать это можно так же анонимно или указать свое имя.

Что делать, если есть страх сообщать о буллинге из-за возможной мести со стороны одноклассников?

Подать заявление можно полностью анонимно, но если вы все еще сомневаетесь, то воспользуйтесь чат-ботом. В нем можно найти информацию о том, как реагировать на буллинг, поддержать себя и других и тому подобное.

Автор: 

школа (3019) Минобразования (1739) буллинг (67)


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Тааак, сервіс про повідомлення щодо булінгу вде є. А про газлайтінг? А секшуал харрасемент? А про токсичну маскулінність? Про гомофобію? (бо на думку ґрантодавців-неомарксистів не всі хлопчики в школах є хлопчиками)
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12.10.2024 10:11 Ответить
Квідараси як завжди хочуть бути попереду планети всієї.
Щоб їх жаліли.
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12.10.2024 10:45 Ответить
Ти вже квадробер, чи ще ні?)
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12.10.2024 10:57 Ответить
Українізація та боротьба за українську мову триває !!!))
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12.10.2024 13:46 Ответить
"Чи потрібно надавати додаткові докази або свідчення, коли повідомляю про булінг?

В анонімній заяві достатньо лише текстово описати випадки булінгу, які відбулися".

І директор школи мусить це розглядати. Шлях для голослівних звинувачень прямий і широкий. І "текстово описувати випадки" будуть усі, кому не ліньки, особливо анонімно. Хоч би "по приколу".
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12.10.2024 10:36 Ответить
Смартфон практично у кожного учня - знімай і викладай. І показуй скорочене відео директору.
Нма реакції - викладай повне відео, де добре видно учасників, а часом і вчителів.
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12.10.2024 17:40 Ответить
Жалко у нас час такого не було...
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12.10.2024 10:55 Ответить
працюю викладачем...
краще б запустили горячу лінію про повідомлення як адміністрації навчальних закладів примушують викладачів збирать з учнів гроші під різними виглядами а хто відмовляеться того звільняють.... а то про булінг вже з пальця висасуєється а про мобінг тиша. бо департамент освіти сам з цього харчується.
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12.10.2024 14:27 Ответить
 
 