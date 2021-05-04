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Каждый третий подросток в Украине становился жертвой онлайн-буллинга, - UNICEF

Каждый третий подросток в Украине становился жертвой онлайн-буллинга, - UNICEF

Согласно данным опроса, проведенного UNICEF, каждый третий подросток в Украине становился жертвой онлайн-буллинга, а каждый пятый был вынужден пропускать из-за этого школьные занятия.

Об этом говоится на странице UNICEF Ukrainе в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Во время пандемии COVID19 подростки стали еще больше времени проводить онлайн и стали еще более уязвимыми к негативному воздействию кибербуллинга", - говорится в сообщени.

В связи с этим 4 мая, в Международный день противодействия буллингу, UNICEF призывает родителей еще раз поговорить со своими детьми о буллинге и кибербуллинге. О том, что такое кибербуллинг и каковы его проявления? Что делать, чтобы уменьшить риск кибербуллинга? Как остановить буллинг по отношению к ребенку? Ответы на эти вопросы можно найти в материалах UNICEF

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Кибербуллинг - это буллинг с применением цифровых технологий. Он может происходить в социальных сетях, платформах обмена сообщениями (мессенджерах), игровых платформах и мобильных телефонах. Это неоднократное поведение, направленное на запугивание, провокации гнева или унижения тех, против кого он направлен.

Примеры включают:

- распространение лжи о ком-либо или размещение фотографий, компрометирующих кого-либо, в социальных сетях;
- передачу сообщений или угроз, которые оскорбляют кого-либо или могут нанести кому-то вред через платформы обмена сообщениями;
- выдавание себя за другого/другую и отправка сообщений другим людям от его/ее имени.

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Личный буллинг и кибербуллинг часто связаны между собой. Но кибербуллинг оставляет цифровой след - записи, которые могут служить доказательствами, которые позволят остановить травлю.

дети (6465) ЮНИСЕФ (166) буллинг (67)


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Топ комментарии
+2
Меньше в фисбучиках всяких сидеть надо, тогда и не будет никакого онлайн булинга. Останется только старый добрый "рил лайф" булинг в школе и на улице .

И вообще, вспомнился анекдот.
Абрам: Мойша, когда тебя нет, эти поцы про тебя такое говорят!
Мойша: Абрам, дорогой, когда меня нет, то этим поцам можно меня даже бить.
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04.05.2021 17:26
+2
Цікаво,колись "буллинг" української мови іншомовними словами припиниться???)))
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04.05.2021 17:38
+1
"Ватник, убейся ап стену. В спам зе-тыпила!" - это кибербуллинг или что-то более страшное?
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04.05.2021 17:25
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"Ватник, убейся ап стену. В спам зе-тыпила!" - это кибербуллинг или что-то более страшное?
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04.05.2021 17:25 Ответить
это страшнее. это 1) рассизм, 2) бодишейминг (не хорошо человеку с отклонениями, указывать на его отклонения)
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04.05.2021 17:27 Ответить
Меньше в фисбучиках всяких сидеть надо, тогда и не будет никакого онлайн булинга. Останется только старый добрый "рил лайф" булинг в школе и на улице .

И вообще, вспомнился анекдот.
Абрам: Мойша, когда тебя нет, эти поцы про тебя такое говорят!
Мойша: Абрам, дорогой, когда меня нет, то этим поцам можно меня даже бить.
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04.05.2021 17:26 Ответить
Раніше було простіше: дразнилися у школі, обзивалися, били морду і мені, бив морди і я.
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04.05.2021 18:01 Ответить
У вас было лёгкое и счастливое детство. Не всем так везло.
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04.05.2021 18:06 Ответить
Та всяк бувало. Але обісрати на весь світ було неможливо.
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04.05.2021 18:14 Ответить
Очередная срань разгоняет волну чтобы намыть бабла ...
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04.05.2021 17:29 Ответить
пробойлингуют малого через комп и он пойдет и спрыгнет с крыши...
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04.05.2021 17:31 Ответить
коцапчеги скоро будут жаловаться в Спортлото и ООН за буллинг в комментариях на цензор.нет
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04.05.2021 17:34 Ответить
Цікаво,колись "буллинг" української мови іншомовними словами припиниться???)))
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04.05.2021 17:38 Ответить
Ой, для цього потрібно, щоб не один ГВИНТОКРИЛ через забитий ЕТЕР сів на ЛИТОВИЩІ.
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04.05.2021 18:03 Ответить
 
 