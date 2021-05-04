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Новини
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Кожен третій підліток в Україні ставав жертвою онлайн-булінгу, - UNICEF

Кожен третій підліток в Україні ставав жертвою онлайн-булінгу, - UNICEF

Згідно з даними опитування, проведеного ЮНІСЕФ, кожен третій підліток в Україні ставав жертвою онлайн-булінгу, а кожен п'ятий був змушений пропускати через це шкільні заняття.

Про це йдеться на сторінці UNICEF Ukrainе в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Під час пандемії COVID19 підлітки стали ще більше часу проводити онлайн і стали ще більш уразливими до негативного впливу кібербулінгу", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим 4 травня, в Міжнародний день протидії булінгу, UNICEF закликає батьків ще раз поговорити зі своїми дітьми про булінг і кібербулінг. Про те, що таке кібербулінг і які його прояви? Що робити, щоб зменшити ризик кібербулінгу? Як зупинити булінг щодо дитини? Відповіді на ці запитання можна знайти в матеріалах UNICEF.

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Кібербулінг - це булінг із застосуванням цифрових технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах і мобільних телефонах. Це неодноразова поведінка, спрямована на залякування, провокації гніву або приниження тих, проти кого вона спрямована.

Зокрема йдеться про:

- поширення брехні про кого-небудь або розміщення фотографій, які компрометують кого-небудь, у соціальних мережах;

- передачу повідомлень або погроз, які ображають кого-небудь або можуть завдати комусь шкоди через платформи обміну повідомленнями;

- видавання себе за іншого/іншу і відправлення повідомлень іншим людям від його/її імені.

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Особистий булінг і кібербулінг часто пов'язані між собою. Але кібербулінг залишає цифровий слід - записи, які можуть бути доказами, які дозволять зупинити травлю.

Автор: 

діти (5037) ЮНІСЕФ (156) булінг (64)


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Топ коментарі
+2
Меньше в фисбучиках всяких сидеть надо, тогда и не будет никакого онлайн булинга. Останется только старый добрый "рил лайф" булинг в школе и на улице .

И вообще, вспомнился анекдот.
Абрам: Мойша, когда тебя нет, эти поцы про тебя такое говорят!
Мойша: Абрам, дорогой, когда меня нет, то этим поцам можно меня даже бить.
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04.05.2021 17:26
+2
Цікаво,колись "буллинг" української мови іншомовними словами припиниться???)))
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04.05.2021 17:38
+1
"Ватник, убейся ап стену. В спам зе-тыпила!" - это кибербуллинг или что-то более страшное?
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04.05.2021 17:25
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"Ватник, убейся ап стену. В спам зе-тыпила!" - это кибербуллинг или что-то более страшное?
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04.05.2021 17:25 Відповісти
это страшнее. это 1) рассизм, 2) бодишейминг (не хорошо человеку с отклонениями, указывать на его отклонения)
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04.05.2021 17:27 Відповісти
Меньше в фисбучиках всяких сидеть надо, тогда и не будет никакого онлайн булинга. Останется только старый добрый "рил лайф" булинг в школе и на улице .

И вообще, вспомнился анекдот.
Абрам: Мойша, когда тебя нет, эти поцы про тебя такое говорят!
Мойша: Абрам, дорогой, когда меня нет, то этим поцам можно меня даже бить.
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04.05.2021 17:26 Відповісти
Раніше було простіше: дразнилися у школі, обзивалися, били морду і мені, бив морди і я.
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04.05.2021 18:01 Відповісти
У вас было лёгкое и счастливое детство. Не всем так везло.
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04.05.2021 18:06 Відповісти
Та всяк бувало. Але обісрати на весь світ було неможливо.
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04.05.2021 18:14 Відповісти
Очередная срань разгоняет волну чтобы намыть бабла ...
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04.05.2021 17:29 Відповісти
пробойлингуют малого через комп и он пойдет и спрыгнет с крыши...
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04.05.2021 17:31 Відповісти
коцапчеги скоро будут жаловаться в Спортлото и ООН за буллинг в комментариях на цензор.нет
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04.05.2021 17:34 Відповісти
Цікаво,колись "буллинг" української мови іншомовними словами припиниться???)))
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04.05.2021 17:38 Відповісти
Ой, для цього потрібно, щоб не один ГВИНТОКРИЛ через забитий ЕТЕР сів на ЛИТОВИЩІ.
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04.05.2021 18:03 Відповісти
 
 