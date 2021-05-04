Кожен третій підліток в Україні ставав жертвою онлайн-булінгу, - UNICEF

Згідно з даними опитування, проведеного ЮНІСЕФ, кожен третій підліток в Україні ставав жертвою онлайн-булінгу, а кожен п'ятий був змушений пропускати через це шкільні заняття.

Про це йдеться на сторінці UNICEF Ukrainе в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Під час пандемії COVID19 підлітки стали ще більше часу проводити онлайн і стали ще більш уразливими до негативного впливу кібербулінгу", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим 4 травня, в Міжнародний день протидії булінгу, UNICEF закликає батьків ще раз поговорити зі своїми дітьми про булінг і кібербулінг. Про те, що таке кібербулінг і які його прояви? Що робити, щоб зменшити ризик кібербулінгу? Як зупинити булінг щодо дитини? Відповіді на ці запитання можна знайти в матеріалах UNICEF.

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Кібербулінг - це булінг із застосуванням цифрових технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах і мобільних телефонах. Це неодноразова поведінка, спрямована на залякування, провокації гніву або приниження тих, проти кого вона спрямована.

Зокрема йдеться про:

- поширення брехні про кого-небудь або розміщення фотографій, які компрометують кого-небудь, у соціальних мережах;

- передачу повідомлень або погроз, які ображають кого-небудь або можуть завдати комусь шкоди через платформи обміну повідомленнями;

- видавання себе за іншого/іншу і відправлення повідомлень іншим людям від його/її імені.

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Особистий булінг і кібербулінг часто пов'язані між собою. Але кібербулінг залишає цифровий слід - записи, які можуть бути доказами, які дозволять зупинити травлю.