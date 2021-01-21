Суд оштрафував мешканку Харківщини за булінг, влаштований її сином у школі

Нововодолазький райсуд Харківської області розглянув справу про булінг у місцевому ліцеї й оштрафував мати учня п'ятого класу, який систематично влаштовував цькування своїх однокласників.

"Суд зобов'язав жінку виплатити штраф у розмірі 850 гривень", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Восени минулого року батьки двох учнів поскаржилися адміністрації ліцею на булінг, влаштований їхнім дітям однокласником. Після цього до поліції звернувся директор ліцею.

Інспектор ювенальної превенції відділення поліції №3 ХРУП№1 Альбіна Федоренко встановила, що малолітній хлопець протягом року систематично принижував і ображав однокласників, висловлювався нецензурною лайкою. Підліток також застосовував до дітей фізичну силу у школі та дорогою додому. В ліцеї розповіли, що на уроках учень постійно порушує дисципліну та влаштовує бійки.

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Поліцейські склали щодо 46-річної матері хлопця протокол за ч. 3 ст. 173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нововодолазький районний суд розглянув справу за фактом булінгу у школі та ухвалив рішення про притягнення до адміністративної відповідальності матері хлопця-правопорушника і зобов’язав її сплатити штраф.