Суд оштрафував мешканку Харківщини за булінг, влаштований її сином у школі
Нововодолазький райсуд Харківської області розглянув справу про булінг у місцевому ліцеї й оштрафував мати учня п'ятого класу, який систематично влаштовував цькування своїх однокласників.
"Суд зобов'язав жінку виплатити штраф у розмірі 850 гривень", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Восени минулого року батьки двох учнів поскаржилися адміністрації ліцею на булінг, влаштований їхнім дітям однокласником. Після цього до поліції звернувся директор ліцею.
Інспектор ювенальної превенції відділення поліції №3 ХРУП№1 Альбіна Федоренко встановила, що малолітній хлопець протягом року систематично принижував і ображав однокласників, висловлювався нецензурною лайкою. Підліток також застосовував до дітей фізичну силу у школі та дорогою додому. В ліцеї розповіли, що на уроках учень постійно порушує дисципліну та влаштовує бійки.
Поліцейські склали щодо 46-річної матері хлопця протокол за ч. 3 ст. 173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нововодолазький районний суд розглянув справу за фактом булінгу у школі та ухвалив рішення про притягнення до адміністративної відповідальності матері хлопця-правопорушника і зобов’язав її сплатити штраф.
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1. Мелкий нарушает закон, допустим бьет другого мелкого.
2. Суд наказывает не мелкого но его родителей.
3. Родители чтобы научить мелкого не бить других людей - наказывают мелкого .... СТОПП!!!!
Семейное насилие. Экономическое (скажем они отобрали у него телефон на время), физическое (если дали витамина Р), психологическое (ну там комп запретили или просто начали "морали читать")... или иные виды насилия.
В итоге мелкий остается безнаказанным и продолжает...
Ну шо синку, чи подобається тобі твоя Європа? (чуть переделанная известная цитата)
2. Насчет отсутствия в Европе подобных... тут ты отчасти прав. Но это не то чтобы гут, потому как см. п.1 и думай что в итоге получается.
В итоге должно получится то, что задумано.
Нужно понять что именно.
Если задуманы спутниковый интернет и поселения на Марсе, и другие нанотехнологии, то пацану не нужно отращивать, и не нужно его отдавать на бокс, ибо он башковитый. Пусть лучше идет учится в Гарвард.
И первый же гопник из соседней страны (в контексте Украины - попробуй угадать с 1 раза - из какой) - с легкостью отберет у тебя и спутниковый интернет и нанотехнологии и колонии на Марсе и иные ништяки. А ты потом будешь плакаться в условные ООН и слушать их озабоченности.
Не хочу слушать подобные фантазии. Удачи.
Не будь они нацией терпил, условный BLM закончился бы очень быстро.
И... мы сейчас (я имел ввиду мир в общем) пока на середине пути в этом плане
АЛЕ! бити дітей не мона, а треба!
АЛЕ! не сильно а правильно!
не коли-небудь а вчасно.
Зразу після зробленої шкоди, пояснювати треба "це погано" "робити треба інакше." і тільки перед "рукою по попі" або під час. І ніяких ременів. Пару раз рукою по попі і того досить.
Нам же дати треба погані ємоції, щоби те що перед запамьяталося, і
сформувалась реакція уникання тої поведінки. (не свідома!)
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але зло починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (15-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
Ожидание: все лучшее всего за 20 баксов в месяц
Реальность: школа "Меридиан" в Киеве.
1) Наказание должен нести сам виновник а не его родитель.
2) Необходимо ввести самбо в курс обязательных предметов в школе. Для девочек не скажу, что-то другое им более подходящее. Чтобы шанс у ботаника был дать сдачи.
3) Отменить закон о домашнем насилии.
Можно еще радикальнее.
Отменить закон о правах детей. Усилить обязанности родителей.
Возмите для аналогии другую область, к примеру математику - все дети ходят в один и тот же класс в школе, и конечно все развиваются, но пока один научится толком умножать числа, другой будет уже интегралы в уме считать. При этом я не спорю с тем что для воспитания "личности гармонической" необходимо и спорт и математика и прочее.
Колись читав що в Україні батьки лякали неслухняних діток що відправлять у Макіївку. Мабуть заклад був на слуху.