Суд оштрафовал жительницу Харьковщины за буллинг, устроенный ее сыном в школе

Нововодолажский райсуд Харьковской области рассмотрел дело о буллинге в местном лицее и оштрафовал мать ученика пятого класса, который систематически устраивал травлю своих одноклассников.

"Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 850 гривен", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Осенью прошлого года родители двух учеников пожаловались администрации лицея на буллинг, устроенный их детям одноклассником. После этого в полицию обратился директор лицея.

Инспектор ювенальной превенции отделения полиции Альбина Федоренко установила, что подросток в течение года систематически унижал и оскорблял одноклассников, высказывался нецензурной бранью, а также применял к ним физическую силу в школе и по дороге домой. В лицее рассказали, что на уроках ученик постоянно нарушает дисциплину и устраивает драки.

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Полицейские составили в отношении 46-летней матери пятиклассника протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нововодолажский районный суд, рассмотрев дело по факту буллинга, вынес решение о привлечении к административной ответственности матери ученика-правонарушителя и обязал ее выплатить штраф.