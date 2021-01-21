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Суд оштрафовал жительницу Харьковщины за буллинг, устроенный ее сыном в школе

Суд оштрафовал жительницу Харьковщины за буллинг, устроенный ее сыном в школе

Нововодолажский райсуд Харьковской области рассмотрел дело о буллинге в местном лицее и оштрафовал мать ученика пятого класса, который систематически устраивал травлю своих одноклассников.

"Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 850 гривен", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Осенью прошлого года родители двух учеников пожаловались администрации лицея на буллинг, устроенный их детям одноклассником. После этого в полицию обратился директор лицея.

Инспектор ювенальной превенции отделения полиции Альбина Федоренко установила, что подросток в течение года систематически унижал и оскорблял одноклассников, высказывался нецензурной бранью, а также применял к ним физическую силу в школе и по дороге домой. В лицее рассказали, что на уроках ученик постоянно нарушает дисциплину и устраивает драки.

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Полицейские составили в отношении 46-летней матери пятиклассника протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нововодолажский районный суд, рассмотрев дело по факту буллинга, вынес решение о привлечении к административной ответственности матери ученика-правонарушителя и обязал ее выплатить штраф.

дети (6472) Нацполиция (16427) суд (25077) Харьковщина (5577) школа (3012) буллинг (67)


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Топ комментарии
+19
Он в школу милиции пойдет... Перспективный кадр..
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21.01.2021 14:47
+17
Суд оштрафовал жительницу Харьковщины за буллинг, устроенный ее сыном в школе - Цензор.НЕТ 7785
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21.01.2021 14:33
+11
Дружина все життя пропрацювала в школі, тому проблеми освіти знаю краще міністрів. Не буду починати про те, що школи давно треба було перевести на дистанційне, бо хворіє дуже багато вчителів та, нажаль, помирають, як у сусідній школі вчителька географія 63 роки т.я. діти швидко переносять ковід до рідних, а кашляють та чихають половина дітей : хворіють у легкій формі.

Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але зло починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.

Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (15-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
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21.01.2021 14:55
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Суд оштрафовал жительницу Харьковщины за буллинг, устроенный ее сыном в школе - Цензор.НЕТ 7785
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21.01.2021 14:33 Ответить
так.. і молдовани в Молдові, і грузини в Грузії, і українці в Україні, і І 1991 в Ригі напали.. та всих нападав на них і не перерахуєш..
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21.01.2021 14:49 Ответить
А в детдом ******* не хотите отдать?
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21.01.2021 14:43 Ответить
Он в школу милиции пойдет... Перспективный кадр..
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21.01.2021 14:47 Ответить
В який? На підставі чого? У нього є мати... А "спецшколи" для малолітніх правопорушників у нас давно вже ліквідовані...
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21.01.2021 14:48 Ответить
как можно..уважаемый..этого мальца надо понять и простить
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21.01.2021 14:51 Ответить
А вообще... дурацкая система.
1. Мелкий нарушает закон, допустим бьет другого мелкого.
2. Суд наказывает не мелкого но его родителей.
3. Родители чтобы научить мелкого не бить других людей - наказывают мелкого .... СТОПП!!!!
Семейное насилие. Экономическое (скажем они отобрали у него телефон на время), физическое (если дали витамина Р), психологическое (ну там комп запретили или просто начали "морали читать")... или иные виды насилия.
В итоге мелкий остается безнаказанным и продолжает...

Ну шо синку, чи подобається тобі твоя Європа? (чуть переделанная известная цитата)
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21.01.2021 14:54 Ответить
В Европе такие законы, потому что до сего момента, последние хх лет, подобных имбицилов поубавилось, вследствии жесткой дрессировки, норм морали и общества. А у нас этих предводителей индейских племен берегут, наверное потому что "по Украине еще ходят динозавры" и Илон Маск нам не нужен, а нужны 10 индейцев с дубинами.
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21.01.2021 16:26 Ответить
1. Что мешает второму мелкому отрастить яйца и ударить в ответ?
2. Насчет отсутствия в Европе подобных... тут ты отчасти прав. Но это не то чтобы гут, потому как см. п.1 и думай что в итоге получается.
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21.01.2021 16:31 Ответить
Ты не врубаешься..

В итоге должно получится то, что задумано.
Нужно понять что именно.
Если задуманы спутниковый интернет и поселения на Марсе, и другие нанотехнологии, то пацану не нужно отращивать, и не нужно его отдавать на бокс, ибо он башковитый. Пусть лучше идет учится в Гарвард.
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21.01.2021 16:35 Ответить
Я врубаюсь. В итоге у тебя получится нация терпил, забитая своими же законами до уровня безяйцевых ... эмм... гомосексуалистов. А не мужчин.
И первый же гопник из соседней страны (в контексте Украины - попробуй угадать с 1 раза - из какой) - с легкостью отберет у тебя и спутниковый интернет и нанотехнологии и колонии на Марсе и иные ништяки. А ты потом будешь плакаться в условные ООН и слушать их озабоченности.
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21.01.2021 16:42 Ответить
Американцы нация терпил? Гопник на них напал? Как под санкциями?

Не хочу слушать подобные фантазии. Удачи.
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21.01.2021 16:44 Ответить
Я, собственно, имел ввиду Германию или Францию. Но... ты привел хороший пример.
Не будь они нацией терпил, условный BLM закончился бы очень быстро.
И... мы сейчас (я имел ввиду мир в общем) пока на середине пути в этом плане
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21.01.2021 16:50 Ответить
вітамін Р - геніально!
АЛЕ! бити дітей не мона, а треба!
АЛЕ! не сильно а правильно!
не коли-небудь а вчасно.

Зразу після зробленої шкоди, пояснювати треба "це погано" "робити треба інакше." і тільки перед "рукою по попі" або під час. І ніяких ременів. Пару раз рукою по попі і того досить.
Нам же дати треба погані ємоції, щоби те що перед запамьяталося, і
сформувалась реакція уникання тої поведінки. (не свідома!)
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21.01.2021 20:04 Ответить
Дружина все життя пропрацювала в школі, тому проблеми освіти знаю краще міністрів. Не буду починати про те, що школи давно треба було перевести на дистанційне, бо хворіє дуже багато вчителів та, нажаль, помирають, як у сусідній школі вчителька географія 63 роки т.я. діти швидко переносять ковід до рідних, а кашляють та чихають половина дітей : хворіють у легкій формі.

Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але зло починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.

Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (15-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
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21.01.2021 14:55 Ответить
Тяжёлых и гиперактивных детей дистанционкой не вылечишь, это всё не поможет. Их необходимо переводить в спецшколы, которые в единичном экземпляре должны иметь все города с населением 100 000 и более. Там среди таких же долдонов, как они сами пусть и учатся успециально подготовленных для них учителей за 50$ в месяц, не меньше. Придумать для них штрафы и наказания, а так же дать побольше воли и прав учителям, кот. их обучают.
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21.01.2021 15:33 Ответить
Платные школы.
Ожидание: все лучшее всего за 20 баксов в месяц
Реальность: школа "Меридиан" в Киеве.
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21.01.2021 16:34 Ответить
Часто причиной подростковой агрессии является неспособность усвоения школьной программы. Нужно признаться честно: олигофрению у нас хватает. И вот такой дибиленок начинает бить, отбирать деньги у ботанов-очкариков, просто чтобы не чувствовать себя униженным. Предлагаю отказаться от оставленного совком фиктивного среднего образования. Пора уже разрешить подросткам работать с 12 лет. Если такой дибиленок пойдет работать, начнет усваивать ремесло, он и разовьётся и комплексы преодолеет, собственный заработок повысит самоуважение. Сейчас принято ругать Макаренко, но его метод перевоспитания детей-уголовников я считаю идеальным. Просто советская власть испугалась хозрасчета и богатых детей, которые у Макаренко зарабатывали столько, что не каждый взрослый мог похвастаться таким заработком. Они же фотоаппараты производили в 30-годы. В общем, извратила систему Макаренко, но она действенная. Как только появляется возможность заработать 90% гопоты берется за ум. За исключением совсем уже отморлозков, но их не более 10%.
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21.01.2021 15:51 Ответить
и не нужна колония, просто разрешить брать с 12 лет официально на работу. А если в дальнейшем захочет учиться, пусть дистанционно учится на платной основе. И развивать дистанционное образование нужно + независимое внешнее тестирование.
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21.01.2021 15:54 Ответить
Да все проще.
1) Наказание должен нести сам виновник а не его родитель.
2) Необходимо ввести самбо в курс обязательных предметов в школе. Для девочек не скажу, что-то другое им более подходящее. Чтобы шанс у ботаника был дать сдачи.
3) Отменить закон о домашнем насилии.

Можно еще радикальнее.
Отменить закон о правах детей. Усилить обязанности родителей.
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21.01.2021 16:37 Ответить
Если самбо будет обязательным и им будет заниматься и сильный и слабый ребенок, то я не вижу как это увеличит шансы более слабого
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21.01.2021 17:21 Ответить
Слабый проявит упорство и достигнет бОльшего. А так... сильный пойдет на бокс а слабый на скрипочку...
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22.01.2021 09:08 Ответить
возможно в некоторых случаях вы правы, но у каждого свои способности, я это наблюдал в спортивных секциях и спортивных лагерях.
Возмите для аналогии другую область, к примеру математику - все дети ходят в один и тот же класс в школе, и конечно все развиваются, но пока один научится толком умножать числа, другой будет уже интегралы в уме считать. При этом я не спорю с тем что для воспитания "личности гармонической" необходимо и спорт и математика и прочее.
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22.01.2021 15:41 Ответить
А зараз є дитячі колонії для малолітніх бандюків?
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21.01.2021 16:52 Ответить
До війни працювала в Макіївці (Донецька обл.) . С початком війни дітей вивезли. Зараз в колонії розташувались мавпи.
Колись читав що в Україні батьки лякали неслухняних діток що відправлять у Макіївку. Мабуть заклад був на слуху.
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21.01.2021 17:48 Ответить
 
 