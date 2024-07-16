Более половины украинских учеников сталкивались с буллингом, - исследование

51,3% опрошенных украинских учеников отметили, что когда-либо сталкивались с буллингом.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Министерством образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, от буллинга страдали 55,9%, девушек и 46,2% парней.

Распространенность буллинга:

24,7% учеников стали мишенями буллинга с начала полномасштабного вторжения.

Чаще всего буллинг случался в Киеве (33,7% учеников). В целом это более распространенное явление для городов, в частности областных центров (34,4%).

В сельской местности 25,3% учеников заявили о буллинге. В городах районного значения и других городах - соответственно 25,8% и 24,1%.

Реже всего о случаях буллинга сообщали ученики восточных (18%) и южных (22%) областей.

2. Разновидности буллинга:

призывы дружить с определенными друзьями (25,9%);

распространение ложных слухов (24,0%);

получение оскорбительных онлайн-сообщений (21,4%)

пренебрежительные и унизительные отзывы о внешности (21,8%);

шутки или рассказы анекдотов так, чтобы было понятно, что это якобы о мишени буллинга (18,3%).

3. Основные поводы для буллинга:

внешность (28,7%). Девушки чаще, чем парни заявляли о буллинге на этом основании: 35,2% против 26,9%;

особенности поведения - слишком активная, застенчивая или нерешительная, слишком непохожая на других и т.д. (22,6%);

мировоззрение, отличное от мнения других (21,5%);

предпочтения или хобби (18,7%);

языковой признак: 8,3% для русского языка и 6,9% для украинского языка.

4. Обращение за помощью:

59,4% пострадавших от буллинга обращались за помощью.

Чаще всего обращались к родителям и учителям.

Девушки чаще обращались за помощью, чем парни: 62,4% против 55,8%.

С увеличением возраста опрошенных уменьшается частота обращений за помощью. Среди учащихся 5 классов за помощью обращались 68,1%, среди 9 классов этот показатель сокращается до 47,9%.

"Исследование выявило ряд проблем, в частности недостаточную реакцию учителей на случаи буллинга и потребность учеников в психологической поддержке.

Результаты исследования будут использованы для совершенствования политики противодействия буллингу в украинских школах, разработки эффективных механизмов реагирования на такие случаи и создания безопасной образовательной среды для всех учеников", - отмечают в Минобразования.