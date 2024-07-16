Более половины украинских учеников сталкивались с буллингом, - исследование
51,3% опрошенных украинских учеников отметили, что когда-либо сталкивались с буллингом.
Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Министерством образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, от буллинга страдали 55,9%, девушек и 46,2% парней.
Распространенность буллинга:
- 24,7% учеников стали мишенями буллинга с начала полномасштабного вторжения.
- Чаще всего буллинг случался в Киеве (33,7% учеников). В целом это более распространенное явление для городов, в частности областных центров (34,4%).
- В сельской местности 25,3% учеников заявили о буллинге. В городах районного значения и других городах - соответственно 25,8% и 24,1%.
- Реже всего о случаях буллинга сообщали ученики восточных (18%) и южных (22%) областей.
2. Разновидности буллинга:
- призывы дружить с определенными друзьями (25,9%);
- распространение ложных слухов (24,0%);
- получение оскорбительных онлайн-сообщений (21,4%)
- пренебрежительные и унизительные отзывы о внешности (21,8%);
- шутки или рассказы анекдотов так, чтобы было понятно, что это якобы о мишени буллинга (18,3%).
3. Основные поводы для буллинга:
- внешность (28,7%). Девушки чаще, чем парни заявляли о буллинге на этом основании: 35,2% против 26,9%;
- особенности поведения - слишком активная, застенчивая или нерешительная, слишком непохожая на других и т.д. (22,6%);
- мировоззрение, отличное от мнения других (21,5%);
- предпочтения или хобби (18,7%);
- языковой признак: 8,3% для русского языка и 6,9% для украинского языка.
4. Обращение за помощью:
- 59,4% пострадавших от буллинга обращались за помощью.
- Чаще всего обращались к родителям и учителям.
- Девушки чаще обращались за помощью, чем парни: 62,4% против 55,8%.
- С увеличением возраста опрошенных уменьшается частота обращений за помощью. Среди учащихся 5 классов за помощью обращались 68,1%, среди 9 классов этот показатель сокращается до 47,9%.
"Исследование выявило ряд проблем, в частности недостаточную реакцию учителей на случаи буллинга и потребность учеников в психологической поддержке.
Результаты исследования будут использованы для совершенствования политики противодействия буллингу в украинских школах, разработки эффективных механизмов реагирования на такие случаи и создания безопасной образовательной среды для всех учеников", - отмечают в Минобразования.
Та шо далеко ходити, на Цензорі такі булінгери шастають, шо страшне.
Наприклад, мене переслідує та постійно обзиває страшними та принизливими образами одна істота під ніком Ig Shu.
мене теж булили до 1 моменту коли я зламав ніс обідчику і від того моменту ніхто не булив