Более половины украинских учеников сталкивались с буллингом, - исследование

Булінг у школі

51,3% опрошенных украинских учеников отметили, что когда-либо сталкивались с буллингом.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Министерством образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, от буллинга страдали 55,9%, девушек и 46,2% парней.

Распространенность буллинга:

  • 24,7% учеников стали мишенями буллинга с начала полномасштабного вторжения.
  • Чаще всего буллинг случался в Киеве (33,7% учеников). В целом это более распространенное явление для городов, в частности областных центров (34,4%).
  • В сельской местности 25,3% учеников заявили о буллинге. В городах районного значения и других городах - соответственно 25,8% и 24,1%.
  • Реже всего о случаях буллинга сообщали ученики восточных (18%) и южных (22%) областей.

Также читайте: Президент Чехии Павел встретился с украинской школьницей, которую травили одноклассники. ФОТО

2. Разновидности буллинга:

  • призывы дружить с определенными друзьями (25,9%);
  • распространение ложных слухов (24,0%);
  • получение оскорбительных онлайн-сообщений (21,4%)
  • пренебрежительные и унизительные отзывы о внешности (21,8%);
  • шутки или рассказы анекдотов так, чтобы было понятно, что это якобы о мишени буллинга (18,3%).

3. Основные поводы для буллинга:

  • внешность (28,7%). Девушки чаще, чем парни заявляли о буллинге на этом основании: 35,2% против 26,9%;
  • особенности поведения - слишком активная, застенчивая или нерешительная, слишком непохожая на других и т.д. (22,6%);
  • мировоззрение, отличное от мнения других (21,5%);
  • предпочтения или хобби (18,7%);
  • языковой признак: 8,3% для русского языка и 6,9% для украинского языка.

4. Обращение за помощью:

  • 59,4% пострадавших от буллинга обращались за помощью.
  • Чаще всего обращались к родителям и учителям.
  • Девушки чаще обращались за помощью, чем парни: 62,4% против 55,8%.
  • С увеличением возраста опрошенных уменьшается частота обращений за помощью. Среди учащихся 5 классов за помощью обращались 68,1%, среди 9 классов этот показатель сокращается до 47,9%.

Смотрите также: Мальчик под Львовом забрался на восьмиметровое дерево, спасаясь от травли со стороны сверстников, - ГСЧС. ФОТО

"Исследование выявило ряд проблем, в частности недостаточную реакцию учителей на случаи буллинга и потребность учеников в психологической поддержке.

Результаты исследования будут использованы для совершенствования политики противодействия буллингу в украинских школах, разработки эффективных механизмов реагирования на такие случаи и создания безопасной образовательной среды для всех учеников", - отмечают в Минобразования.

+4
Маленький нюас - буллігом при бажанні можна назвати будь що!
16.07.2024 17:12 Ответить
+2
В нас більшість дорослого населення не вміють спілкуватись екологічно. Навіть не знають що це. Що казати про дітей. Добре,що вийшов закон-покарання за булінг. Це вже початок зміни нашої культури.
16.07.2024 18:25 Ответить
+1
це виховання, вчителі теж можуть долучитись, щоб розказати, що всі рівні, що, якщо ти відрізняєшся від когось. це ж класно, тому що це цікаво, а не привід для образ... й що ті, хто когось ображають мають якісь проблеми...
16.07.2024 16:51 Ответить
Дратують нерозумні коментатори...
16.07.2024 16:45 Ответить
😂
16.07.2024 17:23 Ответить
Я також десь у третьому класі стикнувся з булінгом. У цей час в школі ремонтували паркан. Кам'яний руйнували, металеві решітки ставили. Ось, під час булінгу, коли ми вже катались по землі з булінгодавцем, я намацав камінюку від паркану і кілька разів ***** його по башкі. Кровіщі було багато, але до восьмого класу мене ніхто не чіпав.
16.07.2024 19:49 Ответить
Ніякі закони не захистить від дитячьої тупості здебільшого здобутої від батьків і оточюючого стада.
16.07.2024 20:11 Ответить
Дорослі займаються булінгом не менше дітей, а особливо в інтернетах.

Та шо далеко ходити, на Цензорі такі булінгери шастають, шо страшне.

Наприклад, мене переслідує та постійно обзиває страшними та принизливими образами одна істота під ніком Ig Shu.
16.07.2024 20:44 Ответить
якшо тебе булять зламай обідчику ніс
мене теж булили до 1 моменту коли я зламав ніс обідчику і від того моменту ніхто не булив
24.01.2025 15:55 Ответить
 
 