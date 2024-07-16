Понад 51% українських учнів стикалися з булінгом, - дослідження
51,3% опитаних українських учнів зазначили, що коли-небудь стикалися з булінгом.
Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Міністерством освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, від булінгу страждали 55,9% дівчат і 46,2% хлопців.
Поширеність булінгу:
- 24,7% учнів стали мішенями булінгу з початку повномасштабного вторгнення.
- Найчастіше булінг траплявся в Києві (33,7% учнів). Загалом це більш поширене явище для міст, зокрема обласних центрів (34,4%).
- У сільській місцевості 25,3% учнів заявили про булінг. У містах районного значення та інших містах - відповідно 25,8% і 24,1%.
- Найрідше про випадки булінгу повідомляли учні східних (18%) та південних (22%) областей.
2. Різновиди булінгу:
- заклики товаришувати з певними друзями (25,9%);
- поширення неправдивих чуток (24,0%);
- отримування образливих онлайн-повідомлень (21,4%)
- зверхні та принизливі відгуки про зовнішність (21,8%);
- жарти або розповіді анекдотів так, щоб було зрозуміло, що це буцімто про мішень булінгу (18,3%).
3. Основні приводи для булінгу:
- зовнішність (28,7%). Дівчата частіше, ніж хлопці заявляли про булінг на цій підставі: 35,2% проти 26,9%;
- особливості поведінки — надто активна, сором’язлива чи нерішуча, надто несхожа на інших тощо (22,6%);
- світогляд, відмінний від думки інших (21,5%);
- уподобання чи хобі (18,7%);
- мовна ознака: 8,3% для російської мови та 6,9% для української мови.
4. Звернення по допомогу:
- 59,4% постраждалих від булінгу зверталися по допомогу.
- Найчастіше зверталися до батьків і вчителів.
- Дівчата частіше зверталися по допомогу, ніж хлопці: 62,4% проти 55,8%.
- Зі збільшенням віку опитаних зменшується частота звернень по допомогу. Серед учнів 5 класів по допомогу зверталися 68,1%, серед 9 класів цей показник скорочується до 47,9%.
"Дослідження виявило низку проблем, зокрема недостатню реакцію вчителів на випадки булінгу та потребу учнів у психологічній підтримці.
Результати дослідження буде використано для вдосконалення політики протидії булінгу в українських школах, розроблення ефективних механізмів реагування на такі випадки та створення безпечного освітнього середовища для всіх учнів", - наголошують у Міносвіти.
Топ коментарі
+4 Погрібний Олександр
показати весь коментар16.07.2024 17:12 Відповісти Посилання
+2 Оксана Щербакова #502138
показати весь коментар16.07.2024 18:25 Відповісти Посилання
+1 Hanka Panyanka
показати весь коментар16.07.2024 16:51 Відповісти Посилання
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Та шо далеко ходити, на Цензорі такі булінгери шастають, шо страшне.
Наприклад, мене переслідує та постійно обзиває страшними та принизливими образами одна істота під ніком Ig Shu.
мене теж булили до 1 моменту коли я зламав ніс обідчику і від того моменту ніхто не булив