Понад 51% українських учнів стикалися з булінгом, - дослідження

51,3% опитаних українських учнів зазначили, що коли-небудь стикалися з булінгом.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Міністерством освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від булінгу страждали 55,9% дівчат і 46,2% хлопців.

Поширеність булінгу:

24,7% учнів стали мішенями булінгу з початку повномасштабного вторгнення.

Найчастіше булінг траплявся в Києві (33,7% учнів). Загалом це більш поширене явище для міст, зокрема обласних центрів (34,4%).

У сільській місцевості 25,3% учнів заявили про булінг. У містах районного значення та інших містах - відповідно 25,8% і 24,1%.

Найрідше про випадки булінгу повідомляли учні східних (18%) та південних (22%) областей.

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2. Різновиди булінгу:

заклики товаришувати з певними друзями (25,9%);

поширення неправдивих чуток (24,0%);

отримування образливих онлайн-повідомлень (21,4%)

зверхні та принизливі відгуки про зовнішність (21,8%);

жарти або розповіді анекдотів так, щоб було зрозуміло, що це буцімто про мішень булінгу (18,3%).

3. Основні приводи для булінгу:

зовнішність (28,7%). Дівчата частіше, ніж хлопці заявляли про булінг на цій підставі: 35,2% проти 26,9%;

особливості поведінки — надто активна, сором’язлива чи нерішуча, надто несхожа на інших тощо (22,6%);

світогляд, відмінний від думки інших (21,5%);

уподобання чи хобі (18,7%);

мовна ознака: 8,3% для російської мови та 6,9% для української мови.

4. Звернення по допомогу:

59,4% постраждалих від булінгу зверталися по допомогу.

Найчастіше зверталися до батьків і вчителів.

Дівчата частіше зверталися по допомогу, ніж хлопці: 62,4% проти 55,8%.

Зі збільшенням віку опитаних зменшується частота звернень по допомогу. Серед учнів 5 класів по допомогу зверталися 68,1%, серед 9 класів цей показник скорочується до 47,9%.

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"Дослідження виявило низку проблем, зокрема недостатню реакцію вчителів на випадки булінгу та потребу учнів у психологічній підтримці.

Результати дослідження буде використано для вдосконалення політики протидії булінгу в українських школах, розроблення ефективних механізмів реагування на такі випадки та створення безпечного освітнього середовища для всіх учнів", - наголошують у Міносвіти.