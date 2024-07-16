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Новини
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Понад 51% українських учнів стикалися з булінгом, - дослідження

Булінг у школі

51,3% опитаних українських учнів зазначили, що коли-небудь стикалися з булінгом.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Міністерством освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від булінгу страждали 55,9% дівчат і 46,2% хлопців.

Поширеність булінгу:

  • 24,7% учнів стали мішенями булінгу з початку повномасштабного вторгнення.
  • Найчастіше булінг траплявся в Києві (33,7% учнів). Загалом це більш поширене явище для міст, зокрема обласних центрів (34,4%).
  • У сільській місцевості 25,3% учнів заявили про булінг. У містах районного значення та інших містах - відповідно 25,8% і 24,1%.
  • Найрідше про випадки булінгу повідомляли учні східних (18%) та південних (22%) областей.

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2. Різновиди булінгу:

  • заклики товаришувати з певними друзями (25,9%);
  • поширення неправдивих чуток (24,0%);
  • отримування образливих онлайн-повідомлень (21,4%)
  • зверхні та принизливі відгуки про зовнішність (21,8%);
  • жарти або розповіді анекдотів так, щоб було зрозуміло, що це буцімто про мішень булінгу (18,3%).

3. Основні приводи для булінгу:

  • зовнішність (28,7%). Дівчата частіше, ніж хлопці заявляли про булінг на цій підставі: 35,2% проти 26,9%;
  • особливості поведінки — надто активна, сором’язлива чи нерішуча, надто несхожа на інших тощо (22,6%);
  • світогляд, відмінний від думки інших (21,5%);
  • уподобання чи хобі (18,7%);
  • мовна ознака: 8,3% для російської мови та 6,9% для української мови.

4. Звернення по допомогу:

  • 59,4% постраждалих від булінгу зверталися по допомогу.
  • Найчастіше зверталися до батьків і вчителів.
  • Дівчата частіше зверталися по допомогу, ніж хлопці: 62,4% проти 55,8%.
  • Зі збільшенням віку опитаних зменшується частота звернень по допомогу. Серед учнів 5 класів по допомогу зверталися 68,1%, серед 9 класів цей показник скорочується до 47,9%.

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"Дослідження виявило низку проблем, зокрема недостатню реакцію вчителів на випадки булінгу та потребу учнів у психологічній підтримці.

Результати дослідження буде використано для вдосконалення політики протидії булінгу в українських школах, розроблення ефективних механізмів реагування на такі випадки та створення безпечного освітнього середовища для всіх учнів", - наголошують у Міносвіти.

Автор: 

дослідження (615) школа (2227) Міносвіти (1421) булінг (65)


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Топ коментарі
+4
Маленький нюас - буллігом при бажанні можна назвати будь що!
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16.07.2024 17:12 Відповісти
+2
В нас більшість дорослого населення не вміють спілкуватись екологічно. Навіть не знають що це. Що казати про дітей. Добре,що вийшов закон-покарання за булінг. Це вже початок зміни нашої культури.
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16.07.2024 18:25 Відповісти
+1
це виховання, вчителі теж можуть долучитись, щоб розказати, що всі рівні, що, якщо ти відрізняєшся від когось. це ж класно, тому що це цікаво, а не привід для образ... й що ті, хто когось ображають мають якісь проблеми...
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16.07.2024 16:51 Відповісти
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Дратують нерозумні коментатори...
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16.07.2024 16:45 Відповісти
😂
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16.07.2024 17:23 Відповісти
це виховання, вчителі теж можуть долучитись, щоб розказати, що всі рівні, що, якщо ти відрізняєшся від когось. це ж класно, тому що це цікаво, а не привід для образ... й що ті, хто когось ображають мають якісь проблеми...
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16.07.2024 16:51 Відповісти
Маленький нюас - буллігом при бажанні можна назвати будь що!
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16.07.2024 17:12 Відповісти
В нас більшість дорослого населення не вміють спілкуватись екологічно. Навіть не знають що це. Що казати про дітей. Добре,що вийшов закон-покарання за булінг. Це вже початок зміни нашої культури.
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16.07.2024 18:25 Відповісти
Я також десь у третьому класі стикнувся з булінгом. У цей час в школі ремонтували паркан. Кам'яний руйнували, металеві решітки ставили. Ось, під час булінгу, коли ми вже катались по землі з булінгодавцем, я намацав камінюку від паркану і кілька разів ***** його по башкі. Кровіщі було багато, але до восьмого класу мене ніхто не чіпав.
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16.07.2024 19:49 Відповісти
Ніякі закони не захистить від дитячьої тупості здебільшого здобутої від батьків і оточюючого стада.
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16.07.2024 20:11 Відповісти
Дорослі займаються булінгом не менше дітей, а особливо в інтернетах.

Та шо далеко ходити, на Цензорі такі булінгери шастають, шо страшне.

Наприклад, мене переслідує та постійно обзиває страшними та принизливими образами одна істота під ніком Ig Shu.
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16.07.2024 20:44 Відповісти
якшо тебе булять зламай обідчику ніс
мене теж булили до 1 моменту коли я зламав ніс обідчику і від того моменту ніхто не булив
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24.01.2025 15:55 Відповісти
 
 