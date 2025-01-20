Неповнолітні знущаються та б’ють 12-річну дівчинку у Білій Церкві. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване побиття та знущання групи підлітків над 12-річною дівчинкою у Білій Церкві на Київщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що дівчинку б'ють кілька підлітків і серед них принаймні двоє хлопців.

У коментарях до відео зазначається, що поліція вже відкрила провадження. До правоохоронців звернулася мати побитої дівчинки.

Увага! Ненормативна лексика!

