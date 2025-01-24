РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10544 посетителя онлайн
Новости
5 930 39

Избиение 13-летней школьницы в Киеве: установлены все участницы конфликта, допрошены потерпевшая и свидетели

Побиття школярки в Києві на Оболоні

Столичные правоохранители установили всех участников конфликта, в котором избили 13-летнюю школьницу в Оболонском районе Киева. Среди них и те, кто ударил девочку по лицу.

Об этом сообщает полиция Киева и Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что участницами избиения были 4 девушки в возрасте от 11 до 15 лет, две из которых наносили потерпевший удары по лицу.

Сейчас несовершеннолетние вместе с родителями и законными представителями находятся в территориальном управлении полиции, где дают объяснения по поводу указанных событий.

Кроме того, с подростками работают ювенальные полицейские, представители социальных служб и администрации учебных заведений.

Читайте также: Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения школьницы в Киеве (обновлено)

Что известно о конфликте?

В прокуратуре сообщили, что со слов девушки, в тот день знакомые "пригласили ее на разговор", где двое из них на спортивной площадке поочередно били по лицу и угрожали забросать яйцами.

В это время еще две девушки снимали все на телефон. Причиной агрессии стали недоразумения между подростками. После конфликта девушка ушла домой, впрочем матери ничего не рассказала.

Свидетели конфликта допрошены по методике "зеленой комнаты", добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины - побои и истязания.

Читайте также: В Варшаве белоруса избили и назвали "украинской свиньей" из-за слова на русском языке, - СМИ

Напомним, накануне полиция Киева начала уголовное производство по факту избиения школьницы в Оболонском районе.

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что несовершеннолетние издевались и избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви.

16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.

Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток.

В Киевской ОГА заявили, что держат на контроле резонансную ситуацию с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

Читайте также: Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: полиция установила уже 10 участников инцидента

Автор: 

избиение (9810) Киев (25655) подростки (459) Нацполиция (16546)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
8- летнюю дочь моей подруги
Дети в классе цькували
У нее был лишний вес и она ужасно комплесовала
Моя подруга пришла в класс
И сказала всему классу
Если хоть кто- нибудь еще раз обидит мою дочь
Я не пойду к директору
Я не буду звонить вашим родителям
Я разберусь с каждым сама
Больше никто слова не сказал в адрес малышки
показать весь комментарий
24.01.2025 18:22
+15
Оце правильно. Як писав Митець: "Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піз...лєй"
показать весь комментарий
24.01.2025 18:24
+9
Та у Білій Церкві, ця - у Києві
показать весь комментарий
24.01.2025 18:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звіринець на волі, чому батьки побитих дітей соплі жують ?
показать весь комментарий
24.01.2025 18:08 Ответить
8- летнюю дочь моей подруги
Дети в классе цькували
У нее был лишний вес и она ужасно комплесовала
Моя подруга пришла в класс
И сказала всему классу
Если хоть кто- нибудь еще раз обидит мою дочь
Я не пойду к директору
Я не буду звонить вашим родителям
Я разберусь с каждым сама
Больше никто слова не сказал в адрес малышки
показать весь комментарий
24.01.2025 18:22 Ответить
Оце правильно. Як писав Митець: "Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піз...лєй"
показать весь комментарий
24.01.2025 18:24 Ответить
Історія від тьоті, яка дуже багато фантазує ))). Особливо слово "малышка" взагалі без паліва )))) 8 рочків "малишка" ))). Ну а що багатьом швидше доходить через біль, ну це факт, це банальна психологія і страх за життя.
показать весь комментарий
24.01.2025 19:49 Ответить
І що, тепер ніхто з нею не буде спілкуватися. Замість зводити дитину до дієтолога, записати на спорт чи не годувати лайном, то нехай буде сама в класі. Дуже круте вирішення ситуації, просто будуть всі ігнорити і триматися осторонь. Також є багато людей, які навмисно годують своїх дітей лайном і булочками, ідуть на поводу у "хотілок" чада, а потім дивуються відношенню інших до розповнілих. Є діти реально з хворобою, але будемо чесні, більшість тупо переїдає вуглеводи.

По всіх книгах зайва вага це хвороба, яка є навантаженням на молоді кістки, крящі, серце, судини і т.д. А це ще діло до пубертату не дійшло, коли на неї дивитися хлопці не будуть і це створить свою травму.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:56 Ответить
)))) ахахахахах. Ох уж эти сказки, и ох уж эти сказочиники. ))) Мда. Ну выдавать желаемое за действительное всегда хочется. Текст уровня позднего совка желающих, ну реально. Как песня еще была "американ бой, уеду с тобой" ))) Отуда скопировали походу? А нет "Кавказская пленница" - комсомолка, спортсменка и т.д.

Ну не нужно быть супер умыным, чтобы понимать где правда, а где вымысел.

И да, хоть бы одину точку или запятую поставили. Безграмотно написано.

А по тексту, то вероятность всего этого бо банальной теории вероятности ОДНОВРЕМЕННО примерно 0,0001%, короче в лотерею проще выиграть. Подруга небось сказочница или вы ))).

И как КМС с 12 лет стажем скажу, что заниматься всеми видами спорта в принцепе не реально, ну или талант врать. Вам бы мыльные оперы писать, а не тут.

Ну и когда мать весь класс запугала, то звездой класса "малышка" будет только в своих мечьтах и не более, кто учился в школе, то прекрасно это знает, ну или звезда - в смысле "мажорка в шмотках модных мамкиных?" - тогда да, может быть.
показать весь комментарий
24.01.2025 19:19 Ответить
Змого досвіду, ті "дітки", яким не спустили, потім чемні зі своєю жертвою.
показать весь комментарий
24.01.2025 20:42 Ответить
Є статистика, а не досвід однієї людини. Ніхто не буде чемним після будь яких розбірок, а просто не будуть лишній раз зачіпати. А чемність ні, навіть здоровкатися не будуть, або "імітація на публіку". Нажаль і в мене в свій час в школі були розборки, бо я менший і один раз побили, але після розбірок мене просто не зачіпали, про чемність і мови нема. З чого б це тим бути чемними? мозок ударами не перепрошити? не чіпають і добре.

Ну і по психології, ніколи ви силою людину не заставите щиро бути чемною, людина буде "імітувати чемність", але після її приниження, коли підвернеться, то вона себе покаже знову і наприклад послати один на один, коли ніхто не бачить, щоб свідків не було. Нажаль це школа і психологія.
показать весь комментарий
24.01.2025 20:51 Ответить
Аналогія, чи відчуває директор провину, за те що накричав на підлеглих? в переважній більшості ні? так само є підлітки, які вважать себе вище інших (більш сильні, більш багаті, більш красиві і т.д.), і це не рідкість і за свої дії вони не будуть відчувати провини, бо вважають себе вищими і це показують їм інші. Це є в кожній школі і майже в кожному класі, якщо багато дітей.

А ще є "психопати", які взагалі нічого не відчувають провини, в них просто нема в мозку програми такої (патологія мозку). А щоб бути в соціумі, то вони будуть імітувати вибачення і типу провину за скоєне, хочу по факту там нуль реакції в мозку. Були дослідження мозку на живих людях в томографі і там все видно як білий день. І що більш жахливе, то вони відчувають задоволення від знущань над людьми чи тваринами.

Приклад путін, він поклав уже сотні тисяч, провини в нього нема, нуль. Нажаль такий дорвався до влади. І йому плювати скільки він покладе, від цього в нього тільки задоволення, для нього це весело і адреналін. Нажаль.

Трошки читав різних книг.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:00 Ответить
До чого тут ваші діагнози до цкування?! А якби у дитини була невеліковна хвороба ... і вона лиса, і її цькують, то по вашій (дебільній) версії мати що повинна тоді робити ? прибити свою детину? Перечитайте ще раз що ви написали.
показать весь комментарий
24.01.2025 19:47 Ответить
Да заспокойтеся, тьотя придумала історію це раз. По друге якщо у дитини хвороба, то зазвичай таку дитину в переважній більшості не чіпають. Також за булінг зараз можна круто загриміти і батьки попереджають про відповідальність. А по історії що мамка прийшла і залякала всей клас самовільно не розібравшись чому і що, то вже можна на таку мамку катати "історію" із залякування. Все вирішується на зборах і т.д. без проблем, особливо зараз. Але після слова "малишка" у 8 років раджу добре подумати яка там людина.
показать весь комментарий
24.01.2025 19:53 Ответить
Добре що ви не знайомі з моею мамкою))), охо-хо, бо вона якось прийшла в наш клас..... Але й справді і "малишкою" мене не називала.
показать весь комментарий
24.01.2025 19:57 Ответить
А кого боятися, морально чи фізично? ну то позов до суду проблема чи що в присутності свідків? Взагалі легко і це є. Далі школа не є власністю однієї людини, є правила поведінки і це колектив, де є суперечки ЗАВЖДИ, які треба вирішувати і суперечки будуть завжди. Якщо хтось буде ви...й..., ну то потім таких зазвичай стороняться і з ними не спілкуються, включно і з батьками, бо як кажуть "не чіпай і воняти не буде". Так є скрізь і напищені батьки, яким весь світ винен є, от тільки вони в більшсоті дізнаються про все останніми і їх нікуди не запрошують через "яд, при спілкуванні". К - колектив.

Мене вчили пробувати вирішувати питання самостійно і тільки коли критично, то підключати батьків (тяжку артилерію як у нас казали). А потім в житті це допомагає жити, а не бути "малишкою" до 50-рочків, бо в дорослому житті батьків часто не буде поруч, хоча є різні люди і кожен собі правий.
показать весь комментарий
24.01.2025 20:07 Ответить
До речі і я така сама, і якщо б мою детину образили, то про всякі б там збори, директори і ото все було б на 10-му плані. А спочатку були катування, жорсткі ..
показать весь комментарий
24.01.2025 20:04 Ответить
Не розібравшись на вас легко можна подати до суду ... пам'ятайте про це. Була одна така, яка не розібралась, побила дитину, потім провели зібрання, розібралися, що її дитина провокувала і отримала зістрічку, то тьотя влетіла по суду на 1400 у.о. моральний, побої і психолога-реабілітога дитині.
показать весь комментарий
24.01.2025 20:09 Ответить
Якби дійсно дитину побили як у відео жорстко, то там вже питання і ляща не гріх виписати, але треба завжди думати про наслідки, на пориві гніву можна так залетіти, що потім доведеться кредити брати. Зараз без побоїв людей можна дуже сильно наказати, і запам'ятають на все життя. А по відео то це дійсно жесть і там відклепати начинщика це святе, нажаль, бо це вже буквально катування.
показать весь комментарий
24.01.2025 20:12 Ответить
Чи ви не знаєте, що на вас можуть накатати позов до суду ))) дивно. Зараз батьки стараються завжди домовитися в переважній більшості, щоб діло не дійшло до суду (грошима, вибаченнями і т.д.). Але суди є і регулярно і влетіти можна ого як ... ККУ ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
24.01.2025 20:14 Ответить
Це життя, а в ньому буває таке чого ви і в книжках не читали.... Ну а до того, що як ви кажете тетя придумала історію- то я вам скажу, що коли я вчився у 8 класі ще за совкових часів, в нас була схожа сітуація. Групка троєчників невдах-шалапаів почала цькувати відмінника - ботаніка. Дуже швидко до школи прийшла його мати і перед усім класом в присутності класного керівника зробила дуже пронизливу , переконливу і різку промову. Після чого всі раптово не тільки стали ввічливими до цього хлопця а ще й захищали його від нападів тих хто був не в курсі......А ви кажете видумала тьотя......
показать весь комментарий
24.01.2025 21:50 Ответить
Тобто я пережив школу, універ і роботу і я не знаю життя? смішно, знаю і добре, бо був одним із найнижчих в класі. Тьотя видумала історію, бо потім ще був допис, придумка, особливо смішить "малышка у 8 років", тьотя фантазерка, бо конкретно за погрози кожному легко можна притягнути, бо зазвичай ініціатори невелика група людей, а не всі. Батьки не причетних спокійно можуть за погрози подати ДО СУДУ за погрози не винним дітям. Взагалі без проблем. Бабавщину влаштовувати не треба.

А ввічливими стали під страхом за себе і за наслідки, страх банальний і фатальні наслідки. Так само як і у дорослому житті всі типу ввічливі, або не чіпають, бо є кодекси і закон і тюрма. Інакше був би повний хаос и право сильнішого, як на війні чи в окупації.

"Після чого всі раптово не тільки стали ввічливими до цього хлопця а ще й захищали його від нападів тих хто був не в курсі......" - про таких зазвичай кажуть - не чіпай, бо буде гірше і захищали не хлопця, а своїх з групи, а не хлопця. Але в цього є один мінус - з такими дітьми вже мало хто спілкується в переважній більшсоті, бо спробуй що не так обідити і всі знають які там батьки чи мати. Чи не так щось написано? В дорослому житті аналогічно все.

Булінг був завжди і буде, так діти розбиваються на групи, просто є зашквар як у відео і це вже за рамки. Інше діло що такі псевдоальфачі шкільні в житті мало чого добиваються, але то вже інша історія.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:05 Ответить
І так, мене навіть в універі обзивали "заучка" і "ботанік", і це Київ і універ на секунду. Ну якось домовлявся, а потім з них витягнув гроші за контрольні. Також в групі був син зав кафедри, то його взагалі боялися як вогню всі, з ним тільки здоровалися і все. В школі також не чіпають золотих діток і обходять їх стороною вже знаючи що там за батьки елітні. А ще є армія, робота, життя і т.д. де скрізь є булінг, дуже часто від керівництва і поширене публічне приниження на зіраннях (різного рівня), проти якого нема впливу, ну це не секрет. Люди багато і дорослі також дуже ********** клеймити інших і це дорослі, для багатьох обізвати це святе навіть в похилому віці.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:21 Ответить
Вибачте, але я зовсім не мав на меті образити Вас тим що Ви не знаєте життя. Просто не погодився з тим що,,Тьотя видумала" , бо в мене була схожа сітуація у школі..... А булінг, Ви праві, він в житті є на всіх єтапах життя. Я навіть колись бачив відео з російського дітсадочку де малечі в зимньому одягу під час прогулянки (які ледве ходять, на вигляд рочків з 2) групою дубасять ногами іншого, який вже впав і плаче.....Читав про булінг навіть в будинках для престарілих...... Не кажучи вже про школу, навчання , службу в арміі чи роботу. Висновок: булінг існує на всіх єтапах життя, і під нього підпадають ті хто фізично і психологічно не здатен захиститися сам або не має того, хтоб його зміг захистити. Мені в житті теж на абсолютно на різних єтапах не раз доводилося давати відсіч тим хто сприймав мою доброту за мою слабкість і спробував залазити мені на голову.....Таке життя.....Треба дітей виховувати і навчати усьому з малеку і завжди бути у курсі іі життя і вчасно приходити ій на поміч коли вона може справитись сама...... Тоді можливо можна й запобігти таким випадкам як наприклад зараз....
показать весь комментарий
24.01.2025 22:54 Ответить
+++++ Люто плюсую
показать весь комментарий
24.01.2025 20:57 Ответить
Так была же 12-летняя... Или уже повзрослела?
показать весь комментарий
24.01.2025 18:14 Ответить
Та у Білій Церкві, ця - у Києві
показать весь комментарий
24.01.2025 18:25 Ответить
Благодарю. Невнимательно прочитал, думал это все тот же случай.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:35 Ответить
в 13 - отримують паспорта...
в усіх цих вивертах вбачаю "чьоткіе наставленія мєнтів".
показать весь комментарий
24.01.2025 18:25 Ответить
Вже в 13?
показать весь комментарий
24.01.2025 18:44 Ответить
вибачте) в 14
дитина швидко росте) я вже сам гальмую
показать весь комментарий
24.01.2025 20:02 Ответить
я відстав від життя... я отримував в 16.
показать весь комментарий
24.01.2025 20:11 Ответить
то была в белой церкве, напасть какая то у малолеток. пора сажать родителей
показать весь комментарий
24.01.2025 18:29 Ответить
Треба за булінг вулупками сажати їх батьків, та позбавляти батьківських прав!!!!!
Погляньте на фото бидлоти з Білоїцеркви,що з них виросте????
показать весь комментарий
24.01.2025 19:08 Ответить
Нажаль по книгах на підлітків більше впливає вже оточення та інтернет, це по книгах. Але і батьки також винні. Ну влетять на капітальний штраф і виплати. Багато коли батьки на роботах по 12 годин, а діти самі на собі, нажаль.

А інші куди дивилися, там же ціла груповуха, ну от "інстинкт стада", гопота на виїзді.
показать весь комментарий
24.01.2025 20:19 Ответить
Як перевели тему ....
ЇМ ПРО ПОПА, А ВОНИ, ПРО ПОПОВУ ДОЧКУ!
МАБУТЬ, ЇМ ПОРОБЛЕНО... Чуже горе, не болит!
Хоть би скривилися, як не заплакали! - Так в Україні кажуть!
Смерть ршистам та ватникам зкацапленим!
показать весь комментарий
24.01.2025 22:50 Ответить
 
 