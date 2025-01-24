Избиение 13-летней школьницы в Киеве: установлены все участницы конфликта, допрошены потерпевшая и свидетели
Столичные правоохранители установили всех участников конфликта, в котором избили 13-летнюю школьницу в Оболонском районе Киева. Среди них и те, кто ударил девочку по лицу.
Об этом сообщает полиция Киева и Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что участницами избиения были 4 девушки в возрасте от 11 до 15 лет, две из которых наносили потерпевший удары по лицу.
Сейчас несовершеннолетние вместе с родителями и законными представителями находятся в территориальном управлении полиции, где дают объяснения по поводу указанных событий.
Кроме того, с подростками работают ювенальные полицейские, представители социальных служб и администрации учебных заведений.
Что известно о конфликте?
В прокуратуре сообщили, что со слов девушки, в тот день знакомые "пригласили ее на разговор", где двое из них на спортивной площадке поочередно били по лицу и угрожали забросать яйцами.
В это время еще две девушки снимали все на телефон. Причиной агрессии стали недоразумения между подростками. После конфликта девушка ушла домой, впрочем матери ничего не рассказала.
Свидетели конфликта допрошены по методике "зеленой комнаты", добавили в прокуратуре.
Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины - побои и истязания.
Напомним, накануне полиция Киева начала уголовное производство по факту избиения школьницы в Оболонском районе.
Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что несовершеннолетние издевались и избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви.
16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.
Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток.
В Киевской ОГА заявили, что держат на контроле резонансную ситуацию с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.
Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.
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Дети в классе цькували
У нее был лишний вес и она ужасно комплесовала
Моя подруга пришла в класс
И сказала всему классу
Если хоть кто- нибудь еще раз обидит мою дочь
Я не пойду к директору
Я не буду звонить вашим родителям
Я разберусь с каждым сама
Больше никто слова не сказал в адрес малышки
По всіх книгах зайва вага це хвороба, яка є навантаженням на молоді кістки, крящі, серце, судини і т.д. А це ще діло до пубертату не дійшло, коли на неї дивитися хлопці не будуть і це створить свою травму.
Ну не нужно быть супер умыным, чтобы понимать где правда, а где вымысел.
И да, хоть бы одину точку или запятую поставили. Безграмотно написано.
А по тексту, то вероятность всего этого бо банальной теории вероятности ОДНОВРЕМЕННО примерно 0,0001%, короче в лотерею проще выиграть. Подруга небось сказочница или вы ))).
И как КМС с 12 лет стажем скажу, что заниматься всеми видами спорта в принцепе не реально, ну или талант врать. Вам бы мыльные оперы писать, а не тут.
Ну и когда мать весь класс запугала, то звездой класса "малышка" будет только в своих мечьтах и не более, кто учился в школе, то прекрасно это знает, ну или звезда - в смысле "мажорка в шмотках модных мамкиных?" - тогда да, может быть.
Ну і по психології, ніколи ви силою людину не заставите щиро бути чемною, людина буде "імітувати чемність", але після її приниження, коли підвернеться, то вона себе покаже знову і наприклад послати один на один, коли ніхто не бачить, щоб свідків не було. Нажаль це школа і психологія.
А ще є "психопати", які взагалі нічого не відчувають провини, в них просто нема в мозку програми такої (патологія мозку). А щоб бути в соціумі, то вони будуть імітувати вибачення і типу провину за скоєне, хочу по факту там нуль реакції в мозку. Були дослідження мозку на живих людях в томографі і там все видно як білий день. І що більш жахливе, то вони відчувають задоволення від знущань над людьми чи тваринами.
Приклад путін, він поклав уже сотні тисяч, провини в нього нема, нуль. Нажаль такий дорвався до влади. І йому плювати скільки він покладе, від цього в нього тільки задоволення, для нього це весело і адреналін. Нажаль.
Трошки читав різних книг.
Мене вчили пробувати вирішувати питання самостійно і тільки коли критично, то підключати батьків (тяжку артилерію як у нас казали). А потім в житті це допомагає жити, а не бути "малишкою" до 50-рочків, бо в дорослому житті батьків часто не буде поруч, хоча є різні люди і кожен собі правий.
А ввічливими стали під страхом за себе і за наслідки, страх банальний і фатальні наслідки. Так само як і у дорослому житті всі типу ввічливі, або не чіпають, бо є кодекси і закон і тюрма. Інакше був би повний хаос и право сильнішого, як на війні чи в окупації.
"Після чого всі раптово не тільки стали ввічливими до цього хлопця а ще й захищали його від нападів тих хто був не в курсі......" - про таких зазвичай кажуть - не чіпай, бо буде гірше і захищали не хлопця, а своїх з групи, а не хлопця. Але в цього є один мінус - з такими дітьми вже мало хто спілкується в переважній більшсоті, бо спробуй що не так обідити і всі знають які там батьки чи мати. Чи не так щось написано? В дорослому житті аналогічно все.
Булінг був завжди і буде, так діти розбиваються на групи, просто є зашквар як у відео і це вже за рамки. Інше діло що такі псевдоальфачі шкільні в житті мало чого добиваються, але то вже інша історія.
в усіх цих вивертах вбачаю "чьоткіе наставленія мєнтів".
дитина швидко росте) я вже сам гальмую
Погляньте на фото бидлоти з Білоїцеркви,що з них виросте????
А інші куди дивилися, там же ціла груповуха, ну от "інстинкт стада", гопота на виїзді.
ЇМ ПРО ПОПА, А ВОНИ, ПРО ПОПОВУ ДОЧКУ!
МАБУТЬ, ЇМ ПОРОБЛЕНО... Чуже горе, не болит!
Хоть би скривилися, як не заплакали! - Так в Україні кажуть!
Смерть ршистам та ватникам зкацапленим!