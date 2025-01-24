Избиение 13-летней школьницы в Киеве: установлены все участницы конфликта, допрошены потерпевшая и свидетели

Столичные правоохранители установили всех участников конфликта, в котором избили 13-летнюю школьницу в Оболонском районе Киева. Среди них и те, кто ударил девочку по лицу.

Об этом сообщает полиция Киева и Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что участницами избиения были 4 девушки в возрасте от 11 до 15 лет, две из которых наносили потерпевший удары по лицу.

Сейчас несовершеннолетние вместе с родителями и законными представителями находятся в территориальном управлении полиции, где дают объяснения по поводу указанных событий.

Кроме того, с подростками работают ювенальные полицейские, представители социальных служб и администрации учебных заведений.

Читайте также: Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения школьницы в Киеве (обновлено)

Что известно о конфликте?

В прокуратуре сообщили, что со слов девушки, в тот день знакомые "пригласили ее на разговор", где двое из них на спортивной площадке поочередно били по лицу и угрожали забросать яйцами.

В это время еще две девушки снимали все на телефон. Причиной агрессии стали недоразумения между подростками. После конфликта девушка ушла домой, впрочем матери ничего не рассказала.

Свидетели конфликта допрошены по методике "зеленой комнаты", добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины - побои и истязания.

Читайте также: В Варшаве белоруса избили и назвали "украинской свиньей" из-за слова на русском языке, - СМИ

Напомним, накануне полиция Киева начала уголовное производство по факту избиения школьницы в Оболонском районе.

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что несовершеннолетние издевались и избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви.

16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.

Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток.

В Киевской ОГА заявили, что держат на контроле резонансную ситуацию с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

Читайте также: Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: полиция установила уже 10 участников инцидента