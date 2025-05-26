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Новини Булінг у школі
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Майже втричі більше скарг про булінг у школі надійшло у 2024 році, порівняно з 2023-м, - Лубінець

Булінг у школі

До Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2024 році надійшло майже втричі більше скарг про булінг в школах, ніж у 2023 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець.

"Звернення, в яких порушуються права дітей на гідне ставлення в закладі освіти, до Секретаріату Уповноваженого наразі надходять щодня. Так, на кінець 2024 року до Уповноваженого надійшло 123 звернення, що майже втричі більше, ніж протягом 2023 року", - розповів він.

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Лубінець зазначив, що з огляду на збільшення кількості звернень щодо цькування, жорстокого поводження та вчинення різних форм насильства у закладі освіти ним було скеровано ініціативні листи до регіонів України, Міністерства освіти і науки та Національної поліції України для аналізу кількості постраждалих дітей, звернень до поліції та випадків, за якими кривдника було притягнуто до відповідальності.

Він наголосив, що для запобігання таким випадкам потрібно активніше проводити просвітницькі заходи для учасників освітнього процесу, розповідати про відповідальність за вчинення булінгу та визначити установу, яка контролюватиме дотримання Порядку реагування на випадки булінгу.

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Автор: 

булінг (64) Лубінець Дмитро (610)


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26.05.2025 16:51 Відповісти
Лубінець зазначив, що
- ним було скеровано ініціативні листи до регіонів України, Міністерства освіти і науки та Національної поліції України для аналізу кількості постраждалих дітей, звернень до поліції та випадків, за якими кривдника було притягнуто до відповідальності;
воно наголосило, що для запобігання таким випадкам потрібно активніше проводити просвітницькі заходи для учасників освітнього процесу, розповідати про відповідальність за вчинення булінгу та визначити установу, яка контролюватиме дотримання порядку реагування на випадки булінгу.

Якого уповноваженого вам, блеать, ще треба?
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26.05.2025 17:02 Відповісти
так вони всі такі - так працює державне управління
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26.05.2025 17:29 Відповісти
Нема ничого дивного. Наприклад клас, 2/3 батьків воюють у лаваз ЗСУ, а шодо інших діти знають шо їхбатьки десь ховаются, від мобілізації, то звісно ьулуть не тільки пальцами тицяти.
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26.05.2025 17:07 Відповісти
Скоріше навпаки, в школі недалеко від мене діти правоохронців побили жорстко дитину військового, це ще було до війни за АТО. Якась реакція від правоохорнців на діяльність тих підлітків, які не одного дітлаха побили в тій школі почалась тільки коли всі батьки вийшли на протест під школою.

А зараз булінг роблять переважно ті хто торгує наркотою у школі, або діти заможних чиновників та правоохорнців щодо більш бідніших дітей... А ті правоохоронці які сидять в школі якось впритул незамічають торгівлі наркотиками, хоча любого підлітка спитай той скаже хто продає, а тим більше не відреагують на булінг із сторони дітей впливових батьків.
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26.05.2025 17:42 Відповісти
А на буллинг тцкшников сколько поступило?
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26.05.2025 18:37 Відповісти
 
 