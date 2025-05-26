Майже втричі більше скарг про булінг у школі надійшло у 2024 році, порівняно з 2023-м, - Лубінець

До Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2024 році надійшло майже втричі більше скарг про булінг в школах, ніж у 2023 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець.

"Звернення, в яких порушуються права дітей на гідне ставлення в закладі освіти, до Секретаріату Уповноваженого наразі надходять щодня. Так, на кінець 2024 року до Уповноваженого надійшло 123 звернення, що майже втричі більше, ніж протягом 2023 року", - розповів він.

Також читайте: Четверо підлітків побили 10-річного хлопчика на Полтавщині: поліція розслідує справу

Лубінець зазначив, що з огляду на збільшення кількості звернень щодо цькування, жорстокого поводження та вчинення різних форм насильства у закладі освіти ним було скеровано ініціативні листи до регіонів України, Міністерства освіти і науки та Національної поліції України для аналізу кількості постраждалих дітей, звернень до поліції та випадків, за якими кривдника було притягнуто до відповідальності.

Він наголосив, що для запобігання таким випадкам потрібно активніше проводити просвітницькі заходи для учасників освітнього процесу, розповідати про відповідальність за вчинення булінгу та визначити установу, яка контролюватиме дотримання Порядку реагування на випадки булінгу.

Також читайте: Побиття 12-річної дівчинки в Первомайську: 16-річній нападниці повідомлено про підозру в катуванні