Майже втричі більше скарг про булінг у школі надійшло у 2024 році, порівняно з 2023-м, - Лубінець
До Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2024 році надійшло майже втричі більше скарг про булінг в школах, ніж у 2023 році.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець.
"Звернення, в яких порушуються права дітей на гідне ставлення в закладі освіти, до Секретаріату Уповноваженого наразі надходять щодня. Так, на кінець 2024 року до Уповноваженого надійшло 123 звернення, що майже втричі більше, ніж протягом 2023 року", - розповів він.
Лубінець зазначив, що з огляду на збільшення кількості звернень щодо цькування, жорстокого поводження та вчинення різних форм насильства у закладі освіти ним було скеровано ініціативні листи до регіонів України, Міністерства освіти і науки та Національної поліції України для аналізу кількості постраждалих дітей, звернень до поліції та випадків, за якими кривдника було притягнуто до відповідальності.
Він наголосив, що для запобігання таким випадкам потрібно активніше проводити просвітницькі заходи для учасників освітнього процесу, розповідати про відповідальність за вчинення булінгу та визначити установу, яка контролюватиме дотримання Порядку реагування на випадки булінгу.
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- ним було скеровано ініціативні листи до регіонів України, Міністерства освіти і науки та Національної поліції України для аналізу кількості постраждалих дітей, звернень до поліції та випадків, за якими кривдника було притягнуто до відповідальності;
воно наголосило, що для запобігання таким випадкам потрібно активніше проводити просвітницькі заходи для учасників освітнього процесу, розповідати про відповідальність за вчинення булінгу та визначити установу, яка контролюватиме дотримання порядку реагування на випадки булінгу.
Якого уповноваженого вам, блеать, ще треба?
А зараз булінг роблять переважно ті хто торгує наркотою у школі, або діти заможних чиновників та правоохорнців щодо більш бідніших дітей... А ті правоохоронці які сидять в школі якось впритул незамічають торгівлі наркотиками, хоча любого підлітка спитай той скаже хто продає, а тим більше не відреагують на булінг із сторони дітей впливових батьків.