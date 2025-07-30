Подростки издевались над 16-летним парнем с инвалидностью и выложили видео в интернет: обидчики и их родители привлечены к административной ответственности

29 июля во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о травле девятью подростками 16-летнего парня с инвалидностью. Событие имело место в одном из сел Стрыйского района Львовской области. Один из обидчиков и родители восьми других несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за буллинг.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили личность потерпевшего - 16-летнего местного жителя (человека с инвалидностью) и обидчиков - девять жителей села в возрасте от 13 до 16 лет, среди которых трое девушек. Все они были опрошены в присутствии родителей и законных представителей. Телесных повреждений у потерпевшего обнаружено не было.

Отмечается, что на 16-летнего обидчика полицейские составили административный протокол по ч.2 ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

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Кроме того, на родителей других обидчиков были составлены административные протоколы по ч.4 ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Предусмотренное санкцией статьи наказание - наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.