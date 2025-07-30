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Новости Избиение подростков Буллинг в школе
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Подростки издевались над 16-летним парнем с инвалидностью и выложили видео в интернет: обидчики и их родители привлечены к административной ответственности

Подростки издевались над 16-летним парнем с инвалидностью

29 июля во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о травле девятью подростками 16-летнего парня с инвалидностью. Событие имело место в одном из сел Стрыйского района Львовской области. Один из обидчиков и родители восьми других несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за буллинг.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили личность потерпевшего - 16-летнего местного жителя (человека с инвалидностью) и обидчиков - девять жителей села в возрасте от 13 до 16 лет, среди которых трое девушек. Все они были опрошены в присутствии родителей и законных представителей. Телесных повреждений у потерпевшего обнаружено не было.

Отмечается, что на 16-летнего обидчика полицейские составили административный протокол по ч.2 ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

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Кроме того, на родителей других обидчиков были составлены административные протоколы по ч.4 ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Предусмотренное санкцией статьи наказание - наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Автор: 

подростки (470) буллинг (68) Львовская область (2975) Стрыйский район (26)


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Якраз слухав сьогодні Портнікова про помилки рашки щодо ...Отже,однією з помилок він вважає приєднання Західної України до саюза.А виявляється,що на Заході України совок таки зробив свою чорну справу навіть в цьому поколінні ((
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30.07.2025 19:52 Ответить
ви праві-там щас кацапоязичних як жуків колорадських
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30.07.2025 20:03 Ответить
Тобто,Ви вважаєте ,що це мало дуже негативний ефект на цей регіон ,а не на рашку?
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30.07.2025 20:05 Ответить
в тому числі-як і в інших регіонах--кацапоязичних багато-це ще треба буде витравлювати не один десяток років
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30.07.2025 20:20 Ответить
підлітків в інтернат, батьків на фронт
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30.07.2025 20:51 Ответить
https://youtu.be/21K40o2R1EM?si=3KWsgsJNHlPyTRBG
Страчені світанки. Раптом хто ще не бачив.
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30.07.2025 20:55 Ответить
Присікати засранців на корню
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30.07.2025 20:01 Ответить
Їм не треба жити.
Чому таких скотів не можно здати в тцк? Чому нема штоафбатів для кінчениз малолєток?
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30.07.2025 20:35 Ответить
Певне тому що Україна не Росія пане.
Певне тому що варто в Україні затвердити закони.
Ну по типу за чистий А4 поїхати на швабру, чи за те що ваша маленька доня написала слово "МИР" на уроці ви раптово їдете не зону на 7 років.
І тоді стане Україна маленькою рашкою.
Вам воно потрібне?
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30.07.2025 20:58 Ответить
Гроші- завди будуть чудовим покранням для них.
Немає грошей купувати новий пристрій для "чмодітиськи" буде вагомим аргументом.
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30.07.2025 20:53 Ответить
 
 