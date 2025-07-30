Підлітки цькували 16-річного хлопця з інвалідністю і виклали відео в інтернет: кривдників та їхніх батьків притягнуто до адмінвідповідальності

29 липня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію щодо цькування дев’ятьма підлітками 16-річного хлопця з інвалідністю. Подія мала місце в одному із сіл Стрийського району Львівської області. Один із кривдників та батьки вісьмох інших неповнолітніх притягнуті до адміністративної відповідальності за булінг.

Про це повідомили в поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці встановили особу потерпілого – 16-річного місцевого мешканця (людину з інвалідністю) та кривдників – дев’ятьох жителів села віком від 13 до 16 років, серед яких троє дівчат. Усі вони були опитані у присутності батьків та законних представників. Тілесних ушкоджень у потерпілого виявлено не було.

Зазначається, що на 16-річного кривдника поліцейські склали адміністративний протокол за ч.2 ст.173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

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Крім того, на батьків інших кривдників було складено адміністративні протоколи за ч.4 ст.173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачене санкцією статті покарання - накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.