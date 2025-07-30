УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9161 відвідувач онлайн
Новини Побиття підлітків Булінг у школі
1 771 6

Підлітки цькували 16-річного хлопця з інвалідністю і виклали відео в інтернет: кривдників та їхніх батьків притягнуто до адмінвідповідальності

Підлітки цькували 16-річного хлопця з інвалідністю

29 липня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію щодо цькування дев’ятьма підлітками 16-річного хлопця з інвалідністю. Подія мала місце в одному із сіл Стрийського району Львівської області. Один із кривдників та батьки вісьмох інших неповнолітніх притягнуті до адміністративної відповідальності за булінг.

Про це повідомили в поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці встановили особу потерпілого – 16-річного місцевого мешканця (людину з інвалідністю) та кривдників – дев’ятьох жителів села віком від 13 до 16 років, серед яких троє дівчат. Усі вони були опитані у присутності батьків та законних представників. Тілесних ушкоджень у потерпілого виявлено не було.

Зазначається, що на 16-річного кривдника поліцейські склали адміністративний протокол за ч.2 ст.173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Також читайте: Четверо підлітків побили 10-річного хлопчика на Полтавщині: поліція розслідує справу

Крім того, на батьків інших кривдників було складено адміністративні протоколи за ч.4 ст.173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачене санкцією статті покарання - накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Автор: 

підлітки (432) булінг (65) Львівська область (2505) Стрийський район (26)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якраз слухав сьогодні Портнікова про помилки рашки щодо ...Отже,однією з помилок він вважає приєднання Західної України до саюза.А виявляється,що на Заході України совок таки зробив свою чорну справу навіть в цьому поколінні ((
показати весь коментар
30.07.2025 19:52 Відповісти
ви праві-там щас кацапоязичних як жуків колорадських
показати весь коментар
30.07.2025 20:03 Відповісти
Тобто,Ви вважаєте ,що це мало дуже негативний ефект на цей регіон ,а не на рашку?
показати весь коментар
30.07.2025 20:05 Відповісти
в тому числі-як і в інших регіонах--кацапоязичних багато-це ще треба буде витравлювати не один десяток років
показати весь коментар
30.07.2025 20:20 Відповісти
Присікати засранців на корню
показати весь коментар
30.07.2025 20:01 Відповісти
Їм не треба жити.
Чому таких скотів не можно здати в тцк? Чому нема штоафбатів для кінчениз малолєток?
показати весь коментар
30.07.2025 20:35 Відповісти
 
 