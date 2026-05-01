РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23876 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Тернопольщины
4 849 16

Последствия массированного удара РФ по Тернополю: 10 пострадавших. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты подвергли Тернополь массированной атаке с использованием беспилотников, в результате чего пострадали 10 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Один человек находится в тяжелом состоянии.

Враг нанес удары по различным локациям города.

Спасатели ликвидируют последствия атаки, тушат пожары и оказывают помощь пострадавшим.

Мэр Надал заявил, что над Тернополем сегодня находилось более 50 "шахедов". Было слышно более 20 взрывов.

Есть попадание в промышленные и инфраструктурные объекты города. На местах работают соответствующие службы.

Последствия удара РФ по Тернополю 1 мая: что известно?
Читайте: Рашисты атакуют Винницкую область беспилотниками: разрушен дом, пострадала женщина. ФОТО

Что предшествовало?

Читайте: Получила подозрение 15-летняя школьница, удариашая ножом одноклассницу в Тернополе: среди версий - буллинг со стороны потерпевшей. ФОТО

Автор: 

обстрел (32375) Тернополь (820) Тернопольская область (817) Тернопольский район (77)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
це всьо ІПСО

зельонскіє дрони перехоплювачі все перехопили
показать весь комментарий
01.05.2026 15:54 Ответить
+3
На нас щоночi летить 100-200 iшакедiв з подiбними результатами. В Одесi ТЦ знищено, в Миколаевi двi пiдстанцii та будiвля СБУ.

На пуцьку летить два-три шахеда на тиждень, та й тi кудись на НПЗ.

В Украiнi гинуть люди пiд час атак - в РФ нi.

При таких вводних даних вочевидь, що перемир'я бiльш потрiбне тому, у кого люди гинуть, нiж тому у кого не гинуть. Тобто нам самим.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:20 Ответить
+2
Так само, як і "архангєли" зі "сталінскімі соколамі" та резервістами - в туапсе, пєрмі та усть-лугє.
показать весь комментарий
01.05.2026 15:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вам zельоним гнидам краще знати як там.
показать весь комментарий
01.05.2026 15:57 Ответить
Та всьо пєрєхватілі, потєрь нєт, вибіти двє форточкі в сортірє.
Всє відєо с дождямі і пожарамі - сгєнєріровани ИИ. Прісмотрітєсь - і всьо поймьотє.
показать весь комментарий
01.05.2026 15:59 Ответить
А в чому логіка? Людина пише що у нас прильоти, зате "надлишок " ППО на близький сході. А ви пишете то херня он за порєбріком Туапсе. І зразу так безпечно та тепло на душі... Прям як у кацапів за забором ще гірше.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:18 Ответить
Якщо Іран винесе Близький Схід, нафта улетить в космос на роки.
Наслідки очевидні?
показать весь комментарий
01.05.2026 16:20 Ответить
Купуємо вєлікі, подержані, витягнуті з каналів Амстердаму
показать весь комментарий
01.05.2026 17:40 Ответить
Якщо хтось чи я з моїх рідних буде на тому світі. Якось вже начхати на політ нафти.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:21 Ответить
а ти якого кольору?? ГОЛУБОГО чи блакитного??
показать весь комментарий
01.05.2026 16:15 Ответить
османський
показать весь комментарий
01.05.2026 16:59 Ответить
і після цього пуцька просить перемир'я????
показать весь комментарий
01.05.2026 15:58 Ответить
Знищений сьогодні ТЦ в Одесі.
Як то кажуть братушкі, в щєпкі.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:21 Ответить
Так, Рiв'ера.

А ось мадамi (або мадаму) перемир'я не потрiбне - мабуть спостерiгае за руйнуваннями та смертями десь здалеку.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:24 Ответить
Питання на засипку: за скільки метрів від вас ішакєд прилітав?
показать весь комментарий
01.05.2026 16:30 Ответить
 
 