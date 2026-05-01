Последствия массированного удара РФ по Тернополю: 10 пострадавших. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты подвергли Тернополь массированной атаке с использованием беспилотников, в результате чего пострадали 10 человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Один человек находится в тяжелом состоянии.
Враг нанес удары по различным локациям города.
Спасатели ликвидируют последствия атаки, тушат пожары и оказывают помощь пострадавшим.
Мэр Надал заявил, что над Тернополем сегодня находилось более 50 "шахедов". Было слышно более 20 взрывов.
Есть попадание в промышленные и инфраструктурные объекты города. На местах работают соответствующие службы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось об атаке БПЛА на Тернополь, в городе были слышны взрывы.
Топ комментарии
зельонскіє дрони перехоплювачі все перехопили
Всє відєо с дождямі і пожарамі - сгєнєріровани ИИ. Прісмотрітєсь - і всьо поймьотє.
Наслідки очевидні?
На пуцьку летить два-три шахеда на тиждень, та й тi кудись на НПЗ.
В Украiнi гинуть люди пiд час атак - в РФ нi.
При таких вводних даних вочевидь, що перемир'я бiльш потрiбне тому, у кого люди гинуть, нiж тому у кого не гинуть. Тобто нам самим.
Знищений сьогодні ТЦ в Одесі.
Як то кажуть братушкі, в щєпкі.
А ось мадамi (або мадаму) перемир'я не потрiбне - мабуть спостерiгае за руйнуваннями та смертями десь здалеку.