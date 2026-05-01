Последствия массированного удара РФ по Тернополю: 10 пострадавших. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты подвергли Тернополь массированной атаке с использованием беспилотников, в результате чего пострадали 10 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Один человек находится в тяжелом состоянии.

Враг нанес удары по различным локациям города.

Спасатели ликвидируют последствия атаки, тушат пожары и оказывают помощь пострадавшим.

Мэр Надал заявил, что над Тернополем сегодня находилось более 50 "шахедов". Было слышно более 20 взрывов.

Есть попадание в промышленные и инфраструктурные объекты города. На местах работают соответствующие службы.











Ранее сообщалось об атаке БПЛА на Тернополь, в городе были слышны взрывы.

