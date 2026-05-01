Додаткові радари, РЕБ та екіпажі: Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Одеса та Дніпро отримають нові засоби ППО та РЕБ

Президент Володимир Зеленський анонсував посилення протиповітряної оборони, зокрема, для Дніпра та Одеси.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Масована атака російських дронів

"Сьогодні вдень була ще одна масована атака російських дронів – значна кількість, тільки від ранку більш ніж 400 дронів, із них більше двохсот – "шахеди". Щільність нападу – висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий – триста вісімдесят вісім дронів збито, – все ж таки були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та наші громади. Ми посилюємо всі напрямки захисту",- заявив глава держави.

Рішення для Дніпра та Одеси 

Зокрема, за його словами, "вже є рішення по Дніпру – військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення". Також є рішення і для Одеси. 

"На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі – вже теж є більший відсоток збиття, треба – ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти",- зазначив очільник держави.

Крім того, Зеленський розповів, що українська сторона щодня працює з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет.

"У квітні – забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень – завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше. Українську експертизу в захисті ми виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, усі наші виробники, всі наші розробники, досвід наших військових у захисті – це великий український актив. Ця сила має тільки зміцнюватись, і я дуже вдячний усім, хто реально цьому допомагає", - додав Зеленський.

Атака російських дронів 1 травня

Нагадаємо, що від ранку 1 травня російські окупанти випустили 409 БпЛА різних типів по Україні.

+16
Понесласть потужність після плівок .
показати весь коментар
01.05.2026 20:19 Відповісти
+10
а при Порошенку Одесу не обстрілювали.... я вітаю 73% з їх вибором зенаркєта.
показати весь коментар
01.05.2026 20:27 Відповісти
+8
«Портрет», часом, не повідомив у відеозверненні хто такий «Вова»?
показати весь коментар
01.05.2026 20:20 Відповісти
порошенко
показати весь коментар
02.05.2026 09:37 Відповісти
Діде степан, ти або дурень, або в методичці в тебе так записано. Як можна порівнювати часи Порошенка і нинішні?

?
показати весь коментар
01.05.2026 22:45 Відповісти
Стидаюсь спитати: а де анонсоване найвеличнішим озброєння? Ракети, ППО, безпілотники (наземні і повітряні) в тисячах/міліонах штук? Де допомога від дії "безпекових угод" які воно понапідписувало майже три десятки? Де лендліз, який був схвалений обомами палатами в США, але на який "наполєончик" так і не погодився? Де такі ж справи проти "Файр Поінт", як і проти КБ "Луч"? Де "відрубані руки" за крадіжки з бюджету? Де все те, про що воно верещало на стадіоні у 2019-му?

Ну і на останок: де хоч одна виконана обіцянка цього "голобородьки", окрім "я ваш вирок" і "я вам нічего нє должен"?
показати весь коментар
01.05.2026 20:27 Відповісти
Хай би ще позвонив путіну і доповів. Чому тількинам ?
показати весь коментар
01.05.2026 20:29 Відповісти
відпотужнічав Оманський Вован по повній )
показати весь коментар
01.05.2026 20:32 Відповісти
Думаю,що це буде "вирок Одесі і Дніпру" Краще б помовчав .
показати весь коментар
01.05.2026 20:47 Відповісти
Язиком ти мастак.Навчився за сім років.
показати весь коментар
01.05.2026 21:04 Відповісти
Пішли валом відволікалки від нової порції плівок. Від справи на Коломойського, до чергових перемог на фронті обіцянок.

показати весь коментар
01.05.2026 21:22 Відповісти
Після кожної аналогічної "потужної заяви" про Херсон(а їх від цього маланця було вже з десяток) ,у місті ставало все складніше і небезпечніше! Зараз -повна дупа!
показати весь коментар
01.05.2026 21:42 Відповісти
Співчуваю Херсон....у мене там родичи на тавріке другому ...навіть на початку війни такого пізд@ца не було...
показати весь коментар
02.05.2026 07:13 Відповісти
Краще б мовчав...бо обов'язково буде ***** (((((
показати весь коментар
01.05.2026 21:45 Відповісти
Вова ооманський взявся потужно знову за потужність
показати весь коментар
01.05.2026 22:32 Відповісти
А я не зрозумів чого це вночі сьогодні у нас навіть ніхто не стріляв по шахедам...а воно он що....ця зелена потвора почала цирк витворяти...**** кінчена жидовська....
показати весь коментар
02.05.2026 07:11 Відповісти
 
 