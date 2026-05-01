Додаткові радари, РЕБ та екіпажі: Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Президент Володимир Зеленський анонсував посилення протиповітряної оборони, зокрема, для Дніпра та Одеси.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масована атака російських дронів

"Сьогодні вдень була ще одна масована атака російських дронів – значна кількість, тільки від ранку більш ніж 400 дронів, із них більше двохсот – "шахеди". Щільність нападу – висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий – триста вісімдесят вісім дронів збито, – все ж таки були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та наші громади. Ми посилюємо всі напрямки захисту",- заявив глава держави.

Рішення для Дніпра та Одеси

Зокрема, за його словами, "вже є рішення по Дніпру – військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення". Також є рішення і для Одеси.

"На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі – вже теж є більший відсоток збиття, треба – ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти",- зазначив очільник держави.

Крім того, Зеленський розповів, що українська сторона щодня працює з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет.

"У квітні – забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень – завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше. Українську експертизу в захисті ми виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, усі наші виробники, всі наші розробники, досвід наших військових у захисті – це великий український актив. Ця сила має тільки зміцнюватись, і я дуже вдячний усім, хто реально цьому допомагає", - додав Зеленський.

Атака російських дронів 1 травня

Нагадаємо, що від ранку 1 травня російські окупанти випустили 409 БпЛА різних типів по Україні.

