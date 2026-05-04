3 112 2
Ракетний удар РФ по Дніпру: у гуртожитку загинув студент 2 курсу Ілля Безбожний. ФОТО
Вчора, 3 травня 2026 року, у гуртожитку під час ворожого удару по Дніпру загинув студент ДНУ Ілля Безбожний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дніпро Оперативний".
Що про загиблого відомо?
Хлопець приїхав до Дніпра з Мирнограда, що на Донеччині.
Ілля навчався на другому курсі за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" факультету прикладної математики та інформаційних технологій.
Що передувало?
Нагадаємо, що 3 травня російські війська завдали удару по житловому кварталу Дніпра, унаслідок чого загинула людина, також є постраждалі.
За даними ПвК "Схід", Росія випустила по Дніпру 5 авіаційних ракет, чотири з них вдалося збити.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар04.05.2026 14:34 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль