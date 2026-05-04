Ракетний удар РФ по Дніпру: у гуртожитку загинув студент 2 курсу Ілля Безбожний. ФОТО

Вчора, 3 травня 2026 року, у гуртожитку під час ворожого удару по Дніпру загинув студент ДНУ Ілля Безбожний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дніпро Оперативний".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що про загиблого відомо?

Хлопець приїхав до Дніпра з Мирнограда, що на Донеччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни майже 50 разів вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, 22 - поранені

Ілля навчався на другому курсі за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" факультету прикладної математики та інформаційних технологій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додаткові радари, РЕБ та екіпажі: Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Що передувало?

Нагадаємо, що 3 травня російські війська завдали удару по житловому кварталу Дніпра, унаслідок чого загинула людина, також є постраждалі.

За даними ПвК "Схід", Росія випустила по Дніпру 5 авіаційних ракет, чотири з них вдалося збити.

Дивіться також: Росіяни вдарили по Дніпру: одна людина загинула, 11 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)