Ракетний удар РФ по Дніпру: у гуртожитку загинув студент 2 курсу Ілля Безбожний. ФОТО

Вчора, 3 травня 2026 року, у гуртожитку під час ворожого удару по Дніпру загинув студент ДНУ Ілля Безбожний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дніпро Оперативний".

Що про загиблого відомо?

Хлопець приїхав до Дніпра з Мирнограда, що на Донеччині.

Ілля Безбожний

Ілля навчався на другому курсі за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" факультету прикладної математики та інформаційних технологій.

Що передувало?

Нагадаємо, що 3 травня російські війська завдали удару по житловому кварталу Дніпра, унаслідок чого загинула людина, також є постраждалі.

За даними ПвК "Схід", Росія випустила по Дніпру 5 авіаційних ракет, чотири з них вдалося збити.

