Росія атакує Україну дронами ввечері 4 травня, - Повітряні сили (оновлено)
Увечері 4 травня Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Обстріл України
О 19:24 - Повідомлялося про групи БпЛА:
- з півдня Херсонщини курсом на північ;
- на Запоріжжя з півночі;
- зі сходу на північ Харківщини.
Оновлена інформація
О 20:44 - Ударні БпЛА курсом на Дніпро з півдня.
О 20:54 - БпЛА на Павлоград з півдня.
Оновлена інформація
О 21:39 - Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині, в районі Курилівки, Кам"янське.
О 21:40 - Пуски КАБ на Донеччину та Сумщину.
О 21:41 - Нова група ворожих БпЛА на сході Дніпропетровщини.
О 21:59 - БпЛА на Кривий Ріг, Нікополь, Дніпро з півдня.
О 22:00 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:
- на півночі Сумщини курсом на Кролевець.
- на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
О 22:01 - КАБи на північ Харківщини.
О 22:25 - БпЛА на Дніпропетровщині в районах Солоне, Кринички, Курилівка.
Оновлена інформація
О 22:26 - Пуски КАБ на Донеччину, Дніпропетровщину, Харківщину
О 22:37 - КАБи на Запорізьку область.
О 22:38 - Повідомлення про рух ворожих БпЛА:
- на Дніпро з півночі;
- на півночі Харківщини курсом на Коломак.
О 23:04 - Ударні БпЛА на Полтавщині, на схід від обласного центру.
О 23:05 - Ударні БпЛА на Сумщині курс на Батурин-Конотоп.
Оновлена інформація
О 23:17 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих дронів:
- БпЛА з Чернігівщини на Київщину, курсом на Бровари.
- БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курсом на Борзну.
- БпЛА на Полтаву зі сходу.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград, Петропавлівку зі сходу.
О 23:17 - КАБи на Запорізьку область.
О 23:29 - БпЛА у Київській обл. курсом на Бровари.
О 23:31 - БпЛА у Запорізькій обл. курсом на Запоріжжя, н.п. Балабине.
О 23:45 - БпЛА у Запорізькій обл. (Вільнянськ-Славгород).
О 23:46 - БпЛА у Сумській обл. в районі Охтирки.
Оновлена інформація
О 23:57 - БпЛА в районі Синельникове на Дніпропетровщині.
О 23:59 - БпЛА в районі Очакова на Миколаївщині.
О 00:00 - БпЛА курсом на Запоріжжя зі сходу.
О 00:06 - БпЛА на Дніпропетровщині: у напрямку Самар.
Оновлена інформація
О 00:45 - БпЛА на Полтавщині Машівка, Карлівка, Кременчук.
О 00:47 - БпЛА на Павлоград.
О 01:01 - БпЛА в районі Кременчука та Полтави.
О 01:39 - БпЛА курсом на Черкаси.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Це не перемирря - це продовження геноциду тільки з опціями зручностей окупантам - сьогодні святкую завтра знова бомблю
Зеленський 5.6 травня...
А що тоді 7? Навіть якщо б і була " тиша".
Бахрейн зацікавлений у українському досвіді відбиття атак дронами та ракетами.
Але по факту, обговорюють українську допомогу для США.
Найбільша американська військово-морська база на Близькому Сході розташована в Бахрейні, де базуються 5-й флот США та понад 9000 військових.
У лютому та березні 2026 року база та штаб-квартира флоту зазнали ракетних ударів та ударів дронів, що призвело до пошкодження інфраструктури та тимчасового виведення частини контингенту.
