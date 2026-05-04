УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
3 669 14

Росія атакує Україну дронами ввечері 4 травня, - Повітряні сили (оновлено)

Атака російських дронів

Увечері 4 травня Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріл України

О 19:24 - Повідомлялося про групи БпЛА: 

  • з півдня Херсонщини курсом на північ;
  • на Запоріжжя з півночі;
  • зі сходу на північ Харківщини.

Оновлена інформація

О 20:44 - Ударні БпЛА курсом на Дніпро з півдня.

О 20:54 - БпЛА на Павлоград з півдня.

Оновлена інформація

О 21:39 - Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині, в районі Курилівки, Кам"янське.

О 21:40 - Пуски КАБ на Донеччину та Сумщину.

О 21:41 - Нова група ворожих БпЛА на сході Дніпропетровщини.

О 21:59 - БпЛА на Кривий Ріг, Нікополь, Дніпро з півдня.

О 22:00 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА: 

  • на півночі Сумщини курсом на Кролевець.
  • на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

О 22:01 - КАБи на північ Харківщини.

О 22:25 - БпЛА на Дніпропетровщині в районах Солоне, Кринички, Курилівка.

Оновлена інформація

О 22:26 - Пуски КАБ на Донеччину, Дніпропетровщину, Харківщину

О 22:37 - КАБи на Запорізьку область.

О 22:38 - Повідомлення про рух ворожих БпЛА:

  • на Дніпро з півночі;
  • на півночі Харківщини курсом на Коломак.

О 23:04 - Ударні БпЛА на Полтавщині, на схід від обласного центру.

О 23:05 - Ударні БпЛА на Сумщині курс на Батурин-Конотоп.

Оновлена інформація

О 23:17 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих дронів: 

  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину, курсом на Бровари.
  • БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курсом на Борзну.
  • БпЛА на Полтаву зі сходу.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград, Петропавлівку зі сходу.

О 23:17 - КАБи на Запорізьку область.

О 23:29 - БпЛА у Київській обл. курсом на Бровари.

О 23:31 - БпЛА у Запорізькій обл. курсом на Запоріжжя, н.п. Балабине.

О 23:45 - БпЛА у Запорізькій обл. (Вільнянськ-Славгород).

О 23:46 - БпЛА у Сумській обл. в районі Охтирки.

Оновлена інформація

О 23:57 - БпЛА в районі Синельникове на Дніпропетровщині.

О 23:59 - БпЛА в районі Очакова на Миколаївщині.

О 00:00 - БпЛА курсом на Запоріжжя зі сходу.

О 00:06 - БпЛА на Дніпропетровщині: у напрямку Самар.

Оновлена інформація

О 00:45 - БпЛА на Полтавщині Машівка, Карлівка, Кременчук.

О 00:47 - БпЛА на Павлоград.

О 01:01 - БпЛА в районі Кременчука та Полтави.

О 01:39 -  БпЛА курсом на Черкаси.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Дрон влучив біля об’єкту радіаційного контролю Запорізької АЕС: реакція МАГАТЕ

Автор: 

безпілотник БпЛА (5769) обстріл (33768) атака (1412) Шахед (2160)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Але хуцпарики ( з обох адміністрацій) хочуть перемирря на Дєнь Дідов на палках..
Це не перемирря - це продовження геноциду тільки з опціями зручностей окупантам - сьогодні святкую завтра знова бомблю
показати весь коментар
04.05.2026 20:38 Відповісти
+5
Яка ганьба, коли цілі народи, такі як Україна, що мала до 2019 року 40 мільйонів громадян і США, що мають 347 мільйонів вибрали на демократичних виборах саме найгірше від того, що було. За цього і розгорілися війни. Трамп, який не вивчив до глибокої старості назви країн, не те що їх розміщення на карті вітає наміри Пуйла про перемиря на 9 травня, чим нівелює реальну дату перемоги над нацистами 8 травня, про яку пам'ятає весь цивілізований світ.
показати весь коментар
04.05.2026 21:20 Відповісти
+4
Мабуть, травня.
показати весь коментар
04.05.2026 20:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть, травня.
показати весь коментар
04.05.2026 20:26 Відповісти
саме свято
показати весь коментар
05.05.2026 02:02 Відповісти
Але хуцпарики ( з обох адміністрацій) хочуть перемирря на Дєнь Дідов на палках..
Це не перемирря - це продовження геноциду тільки з опціями зручностей окупантам - сьогодні святкую завтра знова бомблю
показати весь коментар
04.05.2026 20:38 Відповісти
Яка ганьба, коли цілі народи, такі як Україна, що мала до 2019 року 40 мільйонів громадян і США, що мають 347 мільйонів вибрали на демократичних виборах саме найгірше від того, що було. За цього і розгорілися війни. Трамп, який не вивчив до глибокої старості назви країн, не те що їх розміщення на карті вітає наміри Пуйла про перемиря на 9 травня, чим нівелює реальну дату перемоги над нацистами 8 травня, про яку пам'ятає весь цивілізований світ.
показати весь коментар
04.05.2026 21:20 Відповісти
Нас вбивають, а хворе щуреня зеля перемірря якісь односторонні придумує. Понятно, це хитрий план забезпечити Путіну 9 травня. Тіпа це наша ініціатива. Путін наш друг, дедушка хочет праздника, а Зеля рожден радовать москалей.
показати весь коментар
04.05.2026 23:18 Відповісти
А коли він не радував кацапу?Він звідти не вилазив
показати весь коментар
04.05.2026 23:55 Відповісти
буба обьяви тишу з 10го, тут і побачимо,
чи ***** тебе слухється так як ти його....
показати весь коментар
05.05.2026 00:11 Відповісти
мрскваба - 8.9 травня " тишу" просять.
Зеленський 5.6 травня...
А що тоді 7? Навіть якщо б і була " тиша".
показати весь коментар
05.05.2026 00:17 Відповісти
Що цікаво - Зеленський зараз в Бахрейні.
Бахрейн зацікавлений у українському досвіді відбиття атак дронами та ракетами.
Але по факту, обговорюють українську допомогу для США.
Найбільша американська військово-морська база на Близькому Сході розташована в Бахрейні, де базуються 5-й флот США та понад 9000 військових.
У лютому та березні 2026 року база та штаб-квартира флоту зазнали ракетних ударів та ударів дронів, що призвело до пошкодження інфраструктури та тимчасового виведення частини контингенту.
показати весь коментар
05.05.2026 00:47 Відповісти
не буде 9го по маскалоті-мацкві удару?
ви суку вибрали....
показати весь коментар
05.05.2026 02:49 Відповісти
Для знищення шкідників потрібно знищити їх кормову (ресурсну) базу. Це значно ефективніше за полювання за окремо взятим шкідником. Таке полювання видовищне, але малоефективне для досягнення мети. Наші ремурси і можливості обмежені і саме тому треба бити по складам, логістиці, промисловості, військовим обєктам і по окупантам на ТОТ, а не ганаятись за зазомбованою ****** цивільною кацапнею москви.
показати весь коментар
05.05.2026 05:58 Відповісти
а от осьмого з ранку вже не буде, бо на кацапії парат.
а от десятого все як завжди - ховайте дітей.
показати весь коментар
05.05.2026 06:07 Відповісти
А як же перемир'я від Вована?)))
показати весь коментар
05.05.2026 06:23 Відповісти
 
 