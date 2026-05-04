Росія атакує Україну дронами ввечері 4 травня, - Повітряні сили (оновлено)

Увечері 4 травня Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Обстріл України

О 19:24 - Повідомлялося про групи БпЛА:

з півдня Херсонщини курсом на північ;

на Запоріжжя з півночі;

зі сходу на північ Харківщини.

О 20:44 - Ударні БпЛА курсом на Дніпро з півдня.

О 20:54 - БпЛА на Павлоград з півдня.

О 21:39 - Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині, в районі Курилівки, Кам"янське.

О 21:40 - Пуски КАБ на Донеччину та Сумщину.

О 21:41 - Нова група ворожих БпЛА на сході Дніпропетровщини.

О 21:59 - БпЛА на Кривий Ріг, Нікополь, Дніпро з півдня.

О 22:00 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:

на півночі Сумщини курсом на Кролевець.

на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

О 22:01 - КАБи на північ Харківщини.

О 22:25 - БпЛА на Дніпропетровщині в районах Солоне, Кринички, Курилівка.

О 22:26 - Пуски КАБ на Донеччину, Дніпропетровщину, Харківщину

О 22:37 - КАБи на Запорізьку область.

О 22:38 - Повідомлення про рух ворожих БпЛА:

на Дніпро з півночі;

на півночі Харківщини курсом на Коломак.

О 23:04 - Ударні БпЛА на Полтавщині, на схід від обласного центру.

О 23:05 - Ударні БпЛА на Сумщині курс на Батурин-Конотоп.

О 23:17 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих дронів:

БпЛА з Чернігівщини на Київщину, курсом на Бровари.

БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курсом на Борзну.

БпЛА на Полтаву зі сходу.

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград, Петропавлівку зі сходу.

О 23:17 - КАБи на Запорізьку область.

О 23:29 - БпЛА у Київській обл. курсом на Бровари.

О 23:31 - БпЛА у Запорізькій обл. курсом на Запоріжжя, н.п. Балабине.

О 23:45 - БпЛА у Запорізькій обл. (Вільнянськ-Славгород).

О 23:46 - БпЛА у Сумській обл. в районі Охтирки.

О 23:57 - БпЛА в районі Синельникове на Дніпропетровщині.

О 23:59 - БпЛА в районі Очакова на Миколаївщині.

О 00:00 - БпЛА курсом на Запоріжжя зі сходу.

О 00:06 - БпЛА на Дніпропетровщині: у напрямку Самар.

О 00:45 - БпЛА на Полтавщині Машівка, Карлівка, Кременчук.

О 00:47 - БпЛА на Павлоград.

О 01:01 - БпЛА в районі Кременчука та Полтави.

О 01:39 - БпЛА курсом на Черкаси.

