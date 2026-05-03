Дрон влучив біля об’єкту радіаційного контролю Запорізької АЕС: реакція МАГАТЕ
МАГАТЕ відреагувало на інцидент із атакою безпілотника поблизу Запорізької атомної електростанції та заявило про необхідність доступу до місця удару.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії.
За даними агентства, дрон влучив у район лабораторії зовнішнього радіаційного контролю, яка розташована поза периметром самої ЗАЕС. Інформації про постраждалих немає, а масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюються.
Реакція МАГАТЕ та оцінка загрози
Команда МАГАТЕ, яка перебуває на місці, звернулася з запитом про доступ до атакованого об’єкта для оцінки наслідків. У агентстві наголошують, що подібні інциденти становлять потенційну загрозу для ядерної безпеки.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив атаку та підкреслив ризики, які створюють бойові дії поблизу ядерної інфраструктури.
"Будь-які атаки поблизу ядерних об’єктів можуть становити загрозу ядерній безпеці, - заявили в МАГАТЕ.
В агентстві зазначають, що ситуація потребує постійного моніторингу через високий рівень ризиків у регіоні.
Що передувало
Запорізька АЕС уже тривалий час перебуває в зоні підвищеної уваги міжнародних структур через бойові дії в регіоні. МАГАТЕ регулярно фіксує інциденти, які можуть впливати на безпеку об’єкта, та підтримує постійну присутність своїх експертів на станції.
- Раніше агентство також направляло місії для перевірки стану енергетичної інфраструктури українських атомних станцій, зокрема підстанцій, що забезпечують їхнє живлення.
