Дрон влучив біля об’єкту радіаційного контролю Запорізької АЕС: реакція МАГАТЕ

МАГАТЕ відреагувало на інцидент із атакою безпілотника поблизу Запорізької атомної електростанції та заявило про необхідність доступу до місця удару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії.

За даними агентства, дрон влучив у район лабораторії зовнішнього радіаційного контролю, яка розташована поза периметром самої ЗАЕС. Інформації про постраждалих немає, а масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюються.

Реакція МАГАТЕ та оцінка загрози

Команда МАГАТЕ, яка перебуває на місці, звернулася з запитом про доступ до атакованого об’єкта для оцінки наслідків. У агентстві наголошують, що подібні інциденти становлять потенційну загрозу для ядерної безпеки.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив атаку та підкреслив ризики, які створюють бойові дії поблизу ядерної інфраструктури.

"Будь-які атаки поблизу ядерних об’єктів можуть становити загрозу ядерній безпеці, - заявили в МАГАТЕ.

В агентстві зазначають, що ситуація потребує постійного моніторингу через високий рівень ризиків у регіоні.

Що передувало

Запорізька АЕС уже тривалий час перебуває в зоні підвищеної уваги міжнародних структур через бойові дії в регіоні. МАГАТЕ регулярно фіксує інциденти, які можуть впливати на безпеку об’єкта, та підтримує постійну присутність своїх експертів на станції.