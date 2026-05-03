Дрон упал возле объекта радиационного контроля Запорожской АЭС: реакция МАГАТЭ

МАГАТЭ отреагировало на инцидент с атакой беспилотника вблизи Запорожской атомной электростанции и заявило о необходимости доступа к месту удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным агентства, дрон попал в район лаборатории внешнего радиационного контроля, которая расположена за пределами периметра самой ЗАЭС. Информации о пострадавших нет, а масштабы возможных повреждений в настоящее время уточняются.

Читайте: Риск ядерной катастрофы сейчас самый высокий со времен холодной войны, - Гросси

Реакция МАГАТЭ и оценка угрозы

Команда МАГАТЭ, находящаяся на месте, обратилась с запросом о доступе к атакованному объекту для оценки последствий. В агентстве отмечают, что подобные инциденты представляют потенциальную угрозу для ядерной безопасности.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил нападение и подчеркнул риски, которые создают боевые действия вблизи ядерной инфраструктуры.

"Любые атаки вблизи ядерных объектов могут представлять угрозу ядерной безопасности", - заявили в МАГАТЭ.

В агентстве отмечают, что ситуация требует постоянного мониторинга из-за высокого уровня рисков в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Гросси договорились продолжить миссии МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС. ВИДЕО

Что предшествовало

Запорожская АЭС уже длительное время находится в зоне повышенного внимания международных структур из-за боевых действий в регионе. МАГАТЭ регулярно фиксирует инциденты, которые могут повлиять на безопасность объекта, и поддерживает постоянное присутствие своих экспертов на станции.