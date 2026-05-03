Дрон упал возле объекта радиационного контроля Запорожской АЭС: реакция МАГАТЭ
МАГАТЭ отреагировало на инцидент с атакой беспилотника вблизи Запорожской атомной электростанции и заявило о необходимости доступа к месту удара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии.
По данным агентства, дрон попал в район лаборатории внешнего радиационного контроля, которая расположена за пределами периметра самой ЗАЭС. Информации о пострадавших нет, а масштабы возможных повреждений в настоящее время уточняются.
Реакция МАГАТЭ и оценка угрозы
Команда МАГАТЭ, находящаяся на месте, обратилась с запросом о доступе к атакованному объекту для оценки последствий. В агентстве отмечают, что подобные инциденты представляют потенциальную угрозу для ядерной безопасности.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил нападение и подчеркнул риски, которые создают боевые действия вблизи ядерной инфраструктуры.
"Любые атаки вблизи ядерных объектов могут представлять угрозу ядерной безопасности", - заявили в МАГАТЭ.
В агентстве отмечают, что ситуация требует постоянного мониторинга из-за высокого уровня рисков в регионе.
Что предшествовало
Запорожская АЭС уже длительное время находится в зоне повышенного внимания международных структур из-за боевых действий в регионе. МАГАТЭ регулярно фиксирует инциденты, которые могут повлиять на безопасность объекта, и поддерживает постоянное присутствие своих экспертов на станции.
- Ранее агентство также направляло миссии для проверки состояния энергетической инфраструктуры украинских атомных станций, в частности подстанций, обеспечивающих их питание.
