Россия атакует Украину дронами вечером 4 апреля, - Воздушные силы (обновлено)

Атака российских дронов

Вечером 4 апреля Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрел Украины

В 19:24 - Сообщалось о группах БПЛА: 

  • с юга Херсонской области курсом на север;
  • на Запорожье с севера;
  • с востока на север Харьковской области.

Обновленная информация

В 20:44 – ударные БпЛА курсом на Днепр с юга.

В 20:54 – БпЛА на Павлоград с юга.

Обновленная информация

В 21:39 – вражеские БпЛА на Днепропетровщине, в районе Куриловки, Каменского.

В 21:40 - пуски КАБ на Донецкую и Сумскую области.

В 21:41 – новая группа вражеских БпЛА на востоке Днепропетровщины.

В 21:59 – БпЛА на Кривой Рог, Никополь, Днепр с юга.

В 22:00 – Воздушные силы сообщают о движении БпЛА:

  • на севере Сумщины курсом на Кролевец.
  • на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.

В 22:01 – КАБы на север Харьковщины.

В 22:25 – БпЛА на Днепропетровщине в районах Соленое, Кринички, Куриловка.

Обновленная информация

В 22:26 - пуски КАБ на Донецкую, Днепропетровскую, Харьковскую области

В 22:37 – КАБы на Запорожскую область.

В 22:38 - сообщение о движении вражеских БпЛА:

  • на Днепр с севера;
  • на севере Харьковщины курсом на Коломак.

В 23:04 - ударные БПЛА в Полтавской области, к востоку от областного центра.

В 23:05 – ударные БпЛА на Сумщине курс на Батурин-Конотоп.

Обновленная информация

В 23:17 - Воздушные силы сообщают о движении вражеских дронов:

  • БпЛА с Черниговщины в Киевскую область, курсом на Бровары.
  • БПЛА из Сумской области на Черниговщину, курсом на Борзну.
  • БПЛА на Полтаву с востока.
  • БпЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград, Петропавловку с востока.

В 23:17 – КАБы на Запорожскую область.

В 23:29 – БпЛА в Киевской обл. курсом на Бровары.

В 23:31 - БПЛА в Запорожской обл. курсом на Запорожье, н.п. Белая Церковь. 

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

В 19:54 - ударные БПЛА в Полтавской области, к востоку от областного центра, курс южный, а также БПЛА в оккупированной Херсонской области - курс на Никополь.

Ранее мы сообщали, что в Черноморске Одесской области после атаки РФ повреждено 35 домов.

Читайте также: Дрон попал возле объекта радиационного контроля Запорожской АЭС: реакция МАГАТЭ

беспилотник обстрел атака Шахед
Топ комментарии
+11
Але хуцпарики ( з обох адміністрацій) хочуть перемирря на Дєнь Дідов на палках..
Це не перемирря - це продовження геноциду тільки з опціями зручностей окупантам - сьогодні святкую завтра знова бомблю
04.05.2026 20:38 Ответить
+5
Яка ганьба, коли цілі народи, такі як Україна, що мала до 2019 року 40 мільйонів громадян і США, що мають 347 мільйонів вибрали на демократичних виборах саме найгірше від того, що було. За цього і розгорілися війни. Трамп, який не вивчив до глибокої старості назви країн, не те що їх розміщення на карті вітає наміри Пуйла про перемиря на 9 травня, чим нівелює реальну дату перемоги над нацистами 8 травня, про яку пам'ятає весь цивілізований світ.
04.05.2026 21:20 Ответить
+4
Мабуть, травня.
04.05.2026 20:26 Ответить
саме свято
05.05.2026 02:02 Ответить
Нас вбивають, а хворе щуреня зеля перемірря якісь односторонні придумує. Понятно, це хитрий план забезпечити Путіну 9 травня. Тіпа це наша ініціатива. Путін наш друг, дедушка хочет праздника, а Зеля рожден радовать москалей.
04.05.2026 23:18 Ответить
А коли він не радував кацапу?Він звідти не вилазив
04.05.2026 23:55 Ответить
буба обьяви тишу з 10го, тут і побачимо,
чи ***** тебе слухється так як ти його....
05.05.2026 00:11 Ответить
мрскваба - 8.9 травня " тишу" просять.
Зеленський 5.6 травня...
А що тоді 7? Навіть якщо б і була " тиша".
05.05.2026 00:17 Ответить
Що цікаво - Зеленський зараз в Бахрейні.
Бахрейн зацікавлений у українському досвіді відбиття атак дронами та ракетами.
Але по факту, обговорюють українську допомогу для США.
Найбільша американська військово-морська база на Близькому Сході розташована в Бахрейні, де базуються 5-й флот США та понад 9000 військових.
У лютому та березні 2026 року база та штаб-квартира флоту зазнали ракетних ударів та ударів дронів, що призвело до пошкодження інфраструктури та тимчасового виведення частини контингенту.
05.05.2026 00:47 Ответить
не буде 9го по маскалоті-мацкві удару?
ви суку вибрали....
05.05.2026 02:49 Ответить
Для знищення шкідників потрібно знищити їх кормову (ресурсну) базу. Це значно ефективніше за полювання за окремо взятим шкідником. Таке полювання видовищне, але малоефективне для досягнення мети. Наші ремурси і можливості обмежені і саме тому треба бити по складам, логістиці, промисловості, військовим обєктам і по окупантам на ТОТ, а не ганаятись за зазомбованою ****** цивільною кацапнею москви.
05.05.2026 05:58 Ответить
а от осьмого з ранку вже не буде, бо на кацапії парат.
а от десятого все як завжди - ховайте дітей.
05.05.2026 06:07 Ответить
А як же перемир'я від Вована?)))
05.05.2026 06:23 Ответить
 
 