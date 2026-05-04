Россия атакует Украину дронами вечером 4 апреля, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 4 апреля Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 19:24 - Сообщалось о группах БПЛА:
- с юга Херсонской области курсом на север;
- на Запорожье с севера;
- с востока на север Харьковской области.
В 20:44 – ударные БпЛА курсом на Днепр с юга.
В 20:54 – БпЛА на Павлоград с юга.
В 21:39 – вражеские БпЛА на Днепропетровщине, в районе Куриловки, Каменского.
В 21:40 - пуски КАБ на Донецкую и Сумскую области.
В 21:41 – новая группа вражеских БпЛА на востоке Днепропетровщины.
В 21:59 – БпЛА на Кривой Рог, Никополь, Днепр с юга.
В 22:00 – Воздушные силы сообщают о движении БпЛА:
- на севере Сумщины курсом на Кролевец.
- на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.
В 22:01 – КАБы на север Харьковщины.
В 22:25 – БпЛА на Днепропетровщине в районах Соленое, Кринички, Куриловка.
В 22:26 - пуски КАБ на Донецкую, Днепропетровскую, Харьковскую области
В 22:37 – КАБы на Запорожскую область.
В 22:38 - сообщение о движении вражеских БпЛА:
- на Днепр с севера;
- на севере Харьковщины курсом на Коломак.
В 23:04 - ударные БПЛА в Полтавской области, к востоку от областного центра.
В 23:05 – ударные БпЛА на Сумщине курс на Батурин-Конотоп.
В 23:17 - Воздушные силы сообщают о движении вражеских дронов:
- БпЛА с Черниговщины в Киевскую область, курсом на Бровары.
- БПЛА из Сумской области на Черниговщину, курсом на Борзну.
- БПЛА на Полтаву с востока.
- БпЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград, Петропавловку с востока.
В 23:17 – КАБы на Запорожскую область.
В 23:29 – БпЛА в Киевской обл. курсом на Бровары.
В 23:31 - БПЛА в Запорожской обл. курсом на Запорожье, н.п. Белая Церковь.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
В 19:54 - ударные БПЛА в Полтавской области, к востоку от областного центра, курс южный, а также БПЛА в оккупированной Херсонской области - курс на Никополь.
Ранее мы сообщали, что в Черноморске Одесской области после атаки РФ повреждено 35 домов.
Це не перемирря - це продовження геноциду тільки з опціями зручностей окупантам - сьогодні святкую завтра знова бомблю
Бахрейн зацікавлений у українському досвіді відбиття атак дронами та ракетами.
Але по факту, обговорюють українську допомогу для США.
Найбільша американська військово-морська база на Близькому Сході розташована в Бахрейні, де базуються 5-й флот США та понад 9000 військових.
У лютому та березні 2026 року база та штаб-квартира флоту зазнали ракетних ударів та ударів дронів, що призвело до пошкодження інфраструктури та тимчасового виведення частини контингенту.
