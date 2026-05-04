Россия атакует Украину дронами вечером 4 апреля, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 4 апреля Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрел Украины

В 19:24 - Сообщалось о группах БПЛА:

с юга Херсонской области курсом на север;

на Запорожье с севера;

с востока на север Харьковской области.

В 20:44 – ударные БпЛА курсом на Днепр с юга.

В 20:54 – БпЛА на Павлоград с юга.

В 21:39 – вражеские БпЛА на Днепропетровщине, в районе Куриловки, Каменского.

В 21:40 - пуски КАБ на Донецкую и Сумскую области.

В 21:41 – новая группа вражеских БпЛА на востоке Днепропетровщины.

В 21:59 – БпЛА на Кривой Рог, Никополь, Днепр с юга.

В 22:00 – Воздушные силы сообщают о движении БпЛА:

на севере Сумщины курсом на Кролевец.

на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.

В 22:01 – КАБы на север Харьковщины.

В 22:25 – БпЛА на Днепропетровщине в районах Соленое, Кринички, Куриловка.

В 22:26 - пуски КАБ на Донецкую, Днепропетровскую, Харьковскую области

В 22:37 – КАБы на Запорожскую область.

В 22:38 - сообщение о движении вражеских БпЛА:

на Днепр с севера;

на севере Харьковщины курсом на Коломак.

В 23:04 - ударные БПЛА в Полтавской области, к востоку от областного центра.

В 23:05 – ударные БпЛА на Сумщине курс на Батурин-Конотоп.

В 23:17 - Воздушные силы сообщают о движении вражеских дронов:

БпЛА с Черниговщины в Киевскую область, курсом на Бровары.

БПЛА из Сумской области на Черниговщину, курсом на Борзну.

БПЛА на Полтаву с востока.

БпЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград, Петропавловку с востока.

В 23:17 – КАБы на Запорожскую область.

В 23:29 – БпЛА в Киевской обл. курсом на Бровары.

В 23:31 - БПЛА в Запорожской обл. курсом на Запорожье, н.п. Белая Церковь.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

В 19:54 - ударные БПЛА в Полтавской области, к востоку от областного центра, курс южный, а также БПЛА в оккупированной Херсонской области - курс на Никополь.

