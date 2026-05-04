В Одесской области после атаки РФ повреждено 35 домов, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пригороде Черноморска в Одесской области в результате российского удара зафиксированы значительные разрушения жилого сектора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Одесской ОГА Олега Кипера, опубликованном в Telegram.

Последствия удара и ситуация с инфраструктурой

Повреждено не менее 35 частных домов. Один из них полностью разрушен, еще один подвергся серьезным повреждениям, остальные имеют разную степень разрушения.

Глава области отметил, что в результате атаки также пострадала портовая инфраструктура. В то же время объекты критической инфраструктуры продолжают работать без сбоев.

"Увеличилось количество поврежденных домов: на данный момент известно о 35 частных домовладениях. Один дом полностью разрушен, еще один существенно поврежден", - сообщил Кипер.

Электро-, водо- и газоснабжение в регионе обеспечивается в полном объеме. Ситуация находится под контролем местных властей.

Войска РФ атаковали дронами Одесскую область

Россия атаковала Одесскую область в ночь на 3 мая. В результате вражеских ударов 2 человека погибли, 5 получили ранения.

В Одесском районе зафиксировано попадание вражеских беспилотников в три жилых дома, еще два повреждены. Также повреждены сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.

Правоохранительные органы задокументировали очередные военные преступления российской армии против гражданского населения. 

Але дайте ***** потішитися 9 травня парадом.
показать весь комментарий
04.05.2026 01:37 Ответить
Все так.
А 10 травня в нас полетить усе,що 9 травня рашисти зекономлять.
І плюс 9 травня ховсім нн день перемоги.Капітуляція Німеччини підписана раніше,а друга світова закінчилась значно пізніше.
показать весь комментарий
04.05.2026 05:26 Ответить
 
 