Войска РФ атаковали дронами Одесскую область: 2 человека погибли, 5 ранены. Повреждены дома и портовая инфраструктура. ФОТО
Враг продолжает наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. К сожалению, в результате вражеских ударов двое человек погибли, ещё пятеро получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
В Одесском районе зафиксировано попадание вражеских беспилотников в три жилых дома, еще два повреждены. Также повреждены сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.
"Возникшие пожары в настоящее время ликвидированы спасателями. Все соответствующие службы работают над устранением последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Одесской области", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали Украину "Искандером" и 268 БПЛА. Неутрализовано 249 дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гнусскій мір, від члена Радбезу @@N