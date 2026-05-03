Войска РФ атаковали дронами Одесскую область: 2 человека погибли, 5 ранены. Повреждены дома и портовая инфраструктура. ФОТО

Враг продолжает наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. К сожалению, в результате вражеских ударов двое человек погибли, ещё пятеро получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Последствия

В Одесском районе зафиксировано попадание вражеских беспилотников в три жилых дома, еще два повреждены. Также повреждены сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.

"Возникшие пожары в настоящее время ликвидированы спасателями. Все соответствующие службы работают над устранением последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Одесской области", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали Украину "Искандером" и 268 БПЛА. Неутрализовано 249 дронов.

