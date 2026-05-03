Войска РФ атаковали дронами Одесскую область: 2 человека погибли, 5 ранены. Повреждены дома и портовая инфраструктура. ФОТО

Враг продолжает наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. К сожалению, в результате вражеских ударов двое человек погибли, ещё пятеро получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия

В Одесском районе зафиксировано попадание вражеских беспилотников в три жилых дома, еще два повреждены. Также повреждены сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.

"Возникшие пожары в настоящее время ликвидированы спасателями. Все соответствующие службы работают над устранением последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Одесской области", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали Украину "Искандером" и 268 БПЛА. Неутрализовано 249 дронов.

Топ комментарии
Позавчора ЗЕленський заявив що посилить ППО Одеси та Дніпра.Це треба було зробити набагато раніше.Після того як сказав,то чекати треба скільки?Коли вже ППО там і не потрібна буде?
03.05.2026 08:46 Ответить
Що з того, що він пообіцяв справдилось?
03.05.2026 08:54 Ответить
03.05.2026 10:08 Ответить
На мою думку частина "ватних" мерів,ЦВА замість піару і посадки квітів --організазоввали б розрахуни по знищення безпілотників Це дозволяє ЗАКОН. Що не можна три десятки на міліоник організувати? Чи там путіна ждуни?
03.05.2026 08:56 Ответить
Банда Зелемського влаштувала дикий перекос з жертвами серед цивільних. Наші гинуть в то же час, коли радісна вата на РФ знімає свої відосікі. Ім радісно, бо є Московський НПЗ, котрий не чіпають, та найбільші в Омське та Тюмені.
03.05.2026 09:05 Ответить
Вчора дві години над містом кружляли ДВА кацапських безпілотника, Безпререшкодно обираючи ціль. І ніякої ППО. А ні мобільних груп, а ні дронів перехоплювачив, не кажу по малу авіацію. Тому поки Зеля буде брехати, будуть гинуть цивільні і в Одесі, і в Херсоні, і у Сумах
03.05.2026 09:09 Ответить
Террор щодня

Гнусскій мір, від члена Радбезу @@N
03.05.2026 09:31 Ответить
Терор рашиських варварів проти мирних жителів не припиняєтся кожен день і ніч ,на жаль відповіді по рашиських чортах немає ,ворог розуміє тільки силу.
03.05.2026 10:00 Ответить
У Вови ********** треба забрати можливість шлятися без толку по закордонах, бо якщо прийде момент садити його в буцегарню , він втече за кордон, як це зробили вже шнирі з його шобли міндич і Цукерман.
03.05.2026 15:45 Ответить
 
 