Войска РФ атаковали Украину "Искандером" и 268 БПЛА. Уничтожено 249 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 3 мая 2026 года войска РФ нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области, 268 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, более 160 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Слава ППО!

Про Центр чому немає інфи??? Київ - то був жах.

Ще раз - дяка ППО. Особливо зенитникам під моїми вікнами😍😘
03.05.2026 08:30 Ответить
Террор щодня
Гнусскій мір, від члена Радбезу @@N
03.05.2026 09:34 Ответить
 
 