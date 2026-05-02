Боевую часть "Шахеда", залетевшего в дом, обезвредили в Ривном. ФОТОРЕПОРТАЖ

В г. Ривне саперы обнаружили и обезвредили боевую часть ракеты "Шахед" после попадания в жилой дом.

Об этом сообщили в полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

1 мая во время вражеской атаки беспилотник залетел в комнату дома, вследствие чего возник пожар. В доме находились люди, которые, к счастью, не пострадали.

Отмечается, что после локализации пламени полицейские обнаружили боевую часть "Шахеда", которая не взорвалась. Она представляла угрозу, ведь под воздействием огня могла разорваться в любой момент.

Обезвреживание

Сообщается, что из зоны возможного поражения были немедленно эвакуированы люди. Взрывотехник отсоединил и переместил опасный предмет во двор. Там устроили временную взрывную площадку и уничтожили взрыватель. Разряженную боевую часть, уже без взрывателя, доставили на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Что предшествовало

Напомним, 1 мая российские войска нанесли удары по Ривненской области, вследствие чего есть раненые.














