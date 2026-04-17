В Днепре изъяли дрон с боевой частью, запущенный РФ во время вчерашней атаки на Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Голосеевском районе столицы правоохранители извлекли из акватории Днепра вражеский беспилотник "Герань-2" с боевой частью, оставшийся после последней комбинированной атаки на Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Дрон упал в Голосеевском районе
Об опасной находке в полицию сообщил житель Голосеевского района.
Во время обследования акватории правоохранители установили, что в воде находился вражеский БПЛА с боевой частью.
Взрывотехники привели боеприпас в безопасное состояние, после чего изъяли для дальнейшего контролируемого уничтожения на специализированном полигоне.
БПЛА типа "Герань-2"
По предварительным данным, речь идет о беспилотном летательном аппарате типа "Герань-2", который использовался во время последней комбинированной атаки на столицу.
Полиция напоминает: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов
- не приближайтесь к ним и
- немедленно сообщайте в соответствующие службы по номерам 101, 102 или 112.
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