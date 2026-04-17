В Днепре изъяли дрон с боевой частью, запущенный РФ во время вчерашней атаки на Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Голосеевском районе столицы правоохранители извлекли из акватории Днепра вражеский беспилотник "Герань-2" с боевой частью, оставшийся после последней комбинированной атаки на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

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Дрон упал в Голосеевском районе

Об опасной находке в полицию сообщил житель Голосеевского района.

Во время обследования акватории правоохранители установили, что в воде находился вражеский БПЛА с боевой частью.

Взрывотехники привели боеприпас в безопасное состояние, после чего изъяли для дальнейшего контролируемого уничтожения на специализированном полигоне.

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БПЛА типа "Герань-2"

По предварительным данным, речь идет о беспилотном летательном аппарате типа "Герань-2", который использовался во время последней комбинированной атаки на столицу.

Полиция напоминает: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов

не приближайтесь к ним и

немедленно сообщайте в соответствующие службы по номерам 101, 102 или 112.

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