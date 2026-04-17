З Дніпра вилучили дрон із бойовою частиною, запущений РФ під час вчорашньої атаки на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Голосіївському районі столиці правоохоронці вилучили з акваторії Дніпра ворожий безпілотник "Герань‑2" із бойовою частиною, який залишився після останньої комбінованої атаки на Київ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в місті Києві.

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Дрон упав у Голосіївському районі

Про небезпечну знахідку до поліції повідомив мешканець Голосіївського району.

Під час обстеження акваторії правоохоронці встановили, що у воді перебував ворожий БпЛА з бойовою частиною.

Вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан, після чого вилучили для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.

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БПЛА типу Герань-2

За попередніми даними, йдеться про безпілотний літальний апарат типу "Герань-2", який використовувався під час останньої комбінованої атаки на столицю.

Поліція нагадує: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів

не наближайтеся до них та

негайно повідомляйте відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.

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