Саперы ГСЧС Черниговщины уничтожили боевые части российских БПЛА. ФОТОрепортаж
В Прилуцком районе Черниговской области саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили боевые части российских беспилотников, обнаруженные на открытой местности.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
- Опасные обломки обнаружили на открытой территории в Прилуцком районе.
- Соблюдая все меры безопасности, специалисты обезвредили находки путем контролируемого подрыва.
Граждан призвали быть осторожными
"В очередной раз призываем: заметили подозрительные предметы или обломки — не подходите, не трогайте и немедленно звоните по номеру 101 или 112", — обратились в ГСЧС.
Василь Казімко
24.04.2026 17:06
Чайка Київ
24.04.2026 17:36
