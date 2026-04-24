Саперы ГСЧС Черниговщины уничтожили боевые части российских БПЛА. ФОТОрепортаж

В Прилуцком районе Черниговской области саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили боевые части российских беспилотников, обнаруженные на открытой местности.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Опасные обломки обнаружили на открытой территории в Прилуцком районе.

Соблюдая все меры безопасности, специалисты обезвредили находки путем контролируемого подрыва.

Граждан призвали быть осторожными

"В очередной раз призываем: заметили подозрительные предметы или обломки — не подходите, не трогайте и немедленно звоните по номеру 101 или 112", — обратились в ГСЧС.

