Житель Киевщины в поле наткнулся на боевую часть "Шахеда"

В Броварском районе Киевской области местный житель обнаружил в поле опасный обломок вражеского беспилотника.

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом говорится в сообщении в Telegram главы полиции Киевской области Анатолия Щадила. На место оперативно прибыли специальные службы.

Правоохранители установили, что найденный объект является боевой частью дрона-камикадзе. Он представлял реальную угрозу для жизни и здоровья людей, ведь мог взорваться в любой момент. Взрывотехники оперативно провели необходимые работы и уничтожили опасный предмет.

"В ходе осмотра была обнаружена боевая часть вражеского БПЛА, представлявшая угрозу для жизни и здоровья людей", — сообщил Щадило.

Саперы обезвредили опасную находку

После получения сообщения от местного жителя на место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы. Они идентифицировали объект как элемент ударного беспилотника типа Shahed-136, который активно применяется Россией для атак по Украине.

Благодаря слаженным действиям саперов боевая часть была безопасно обезврежена. Это позволило избежать возможных жертв и разрушений.

Жителей призывают к осторожности

Правоохранители отмечают, что подобные случаи на территории Киевской области не единичны. Граждан призывают не прикасаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них в экстренные службы.

Отдельно подчеркивается, что даже обломки беспилотников могут содержать взрывоопасные элементы. Поэтому любая самостоятельная попытка осмотра или перемещения таких находок может иметь трагические последствия.

