Мешканець Київщини у полі натрапив на бойову частину "Шахеда"
У Броварському районі Київської області місцевий житель виявив у полі небезпечний залишок ворожого безпілотника.
Як повідомляє Цензор НЕТ, про це йдеться у повідомленні в Телеграмі очільника поліції Київщини Анатолія Щадила. На місце оперативно прибули спеціальні служби.
Правоохоронці встановили, що знайдений об’єкт є бойовою частиною дрона-камікадзе. Він становив реальну загрозу для життя і здоров’я людей, адже міг здетонувати у будь-який момент. Вибухотехніки оперативно провели необхідні роботи та знищили небезпечний предмет.
"Під час огляду було виявлено бойову частину ворожого БПлА, який становив загрозу для життя і здоров’я людей", — повідомив Щадило.
Сапери знешкодили небезпечну знахідку
Після отримання повідомлення від місцевого мешканця на місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби. Вони ідентифікували об’єкт як елемент ударного безпілотника типу Shahed-136, який активно застосовується Росією для атак по Україні.
Завдяки злагодженим діям саперів бойову частину було безпечно знешкоджено. Це дозволило уникнути можливих жертв і руйнувань.
Мешканців закликають до обережності
Правоохоронці наголошують, що подібні випадки на території Київської області не є поодинокими. Громадян закликають не торкатися підозрілих предметів і негайно повідомляти про них екстрені служби.
Окремо підкреслюється, що навіть уламки безпілотників можуть містити вибухонебезпечні елементи. Тому будь-яка самостійна спроба огляду чи переміщення таких знахідок може мати трагічні наслідки.
