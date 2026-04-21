Мешканець Київщини у полі натрапив на бойову частину "Шахеда"

У Броварському районі Київської області місцевий житель виявив у полі небезпечний залишок ворожого безпілотника.

Як повідомляє Цензор НЕТ, про це йдеться у повідомленні в Телеграмі очільника поліції Київщини Анатолія Щадила. На місце оперативно прибули спеціальні служби.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Правоохоронці встановили, що знайдений об’єкт є бойовою частиною дрона-камікадзе. Він становив реальну загрозу для життя і здоров’я людей, адже міг здетонувати у будь-який момент. Вибухотехніки оперативно провели необхідні роботи та знищили небезпечний предмет.

"Під час огляду було виявлено бойову частину ворожого БПлА, який становив загрозу для життя і здоров’я людей", — повідомив Щадило.

Сапери знешкодили небезпечну знахідку

Після отримання повідомлення від місцевого мешканця на місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби. Вони ідентифікували об’єкт як елемент ударного безпілотника типу Shahed-136, який активно застосовується Росією для атак по Україні.

Завдяки злагодженим діям саперів бойову частину було безпечно знешкоджено. Це дозволило уникнути можливих жертв і руйнувань.

Мешканців закликають до обережності

Правоохоронці наголошують, що подібні випадки на території Київської області не є поодинокими. Громадян закликають не торкатися підозрілих предметів і негайно повідомляти про них екстрені служби.

Окремо підкреслюється, що навіть уламки безпілотників можуть містити вибухонебезпечні елементи. Тому будь-яка самостійна спроба огляду чи переміщення таких знахідок може мати трагічні наслідки.

