Держземлі у трьох областях розмінують і виставлять на аукціони для аграріїв, ‒ ФДМУ

Державний земельний банк включено до державної програми компенсації витрат на гуманітарне розмінування сільськогоспземель. Це дасть змогу підготувати до безпечного використання 7 тис. га державних земель у Харківській, Херсонській та Чернігівській областях і надалі виставити їх на прозорі онлайн-аукціони для аграріїв.

Про це повідомили у Фонді державного майна (ФДМУ).

Відповідні зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів, якою оновлено порядок використання бюджетних коштів для відшкодування витрат на розмінування. Раніше цей механізм застосовувався переважно для агровиробників, фермерських господарств та агропідприємств.

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"Це рішення дозволяє розблокувати тисячі гектарів державних земель та підвищити їх інвестиційну привабливість. Аграрії отримають доступ до підготовлених ділянок, а держава – ефективне використання своїх ресурсів", ‒ зазначив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Очікується, що у співпраці з Центром гуманітарного розмінування Державний земельний банк зможе у найкоротші терміни забезпечити підготовку земель до безпечного використання. Йдеться про ділянки, розташовані поза межами зон підвищеної небезпеки. Водночас це дозволить зекономити значні кошти, які будуть спрямовані до держбюджету.

"За оцінками, середня вартість розмінування одного гектара у 2026 році становить 67,2 тис. грн. Відтак, завдяки включенню до цієї програми державний оператор "Земельного банку" зможе зекономити близько 470 млн грн, які мали бути спрямовані на розмінування 7 тис. гектарів потенційно забруднених земель", ‒ підкреслив гендиректор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський.

У ФДМУ пояснили, що після завершення розмінування ці земельні ділянки планується виставити на відкриті онлайн-аукціони, що підвищить їхню інвестиційну привабливість і конкуренцію серед учасників торгів. У результаті аграрії отримають доступ до 7 тис. гектарів земель і зможуть безпечно та ефективно їх використовувати.

Нагадаємо, уряд спростив процедуру розмінування сільськогосподарських земель, що здійснюється за державні кошти для агровиробників. Окрім цього, право на компенсацію витрат на гуманітарне розмінування отримали господарські товариства, 100% акцій яких належать державі та які користуються земельними ділянками державної власності.

Як повідомлялося, в Україні триває розвиток вітчизняного виробництва техніки для механізованого розмінування, що зумовлено значними площами забруднених сільськогосподарських угідь. Наразі створено 8-10 дослідних зразків таких машин, три з яких уже пройшли сертифікацію.