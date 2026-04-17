В Ірпені викрили розтрату понад 2,8 млн грн на меморіалі захисникам: оголошено про підозри. ФОТОрепортаж

На Київщині повідомили про підозру трьом особам у справі про розтрату коштів під час закупівлі пам’ятників для "Алеї Пам’яті Захисників України" в Ірпені. Ймовірна переплата становить понад 2,8 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується схема розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво меморіалу "Алея Пам’яті Захисників України" в Ірпені.

Повідомлено про підозру трьом особам: представнику товариства, уповноваженій особі з публічних закупівель та колишній заступниці Ірпінського міського голови.

Також читайте: Посадовицю управління освіти Деснянської РДА Києва судитимуть за переплату 1,8 млн грн за електроенергію

Організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем

За даними слідства, службові особи Ірпінської міської ради у змові з представниками приватного товариства організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем. Умови тендеру були сформовані з порушенням Закону України "Про публічні закупівлі", що фактично усунуло конкуренцію.

Єдиним учасником і переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам’ятників.

Також дивіться: Розтрата бюджету на закупівлях: перед судом постане експосадовець Одеської мерії. ФОТО







Завищили ціну закупівлі

Встановлено, що ці вироби імпортувалися з Китаю приблизно по 12 тис. грн за одиницю, тоді як до місцевого бюджету їх поставили майже по 80 тис. грн за кожен.

У результаті за постачання пам’ятників сплачено близько 6 млн грн, з яких понад 2,8 млн грн становить ймовірна переплата.

Також дивіться: Схема на 5,6 мільйона гривень: викрито розтрату бюджетних коштів на закупівлях для лікарень. ФОТОрепортаж







Досудове розслідування здійснюється за ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах.