В Ірпені викрили розтрату понад 2,8 млн грн на меморіалі захисникам: оголошено про підозри. ФОТОрепортаж
На Київщині повідомили про підозру трьом особам у справі про розтрату коштів під час закупівлі пам’ятників для "Алеї Пам’яті Захисників України" в Ірпені. Ймовірна переплата становить понад 2,8 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
- За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується схема розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво меморіалу "Алея Пам’яті Захисників України" в Ірпені.
- Повідомлено про підозру трьом особам: представнику товариства, уповноваженій особі з публічних закупівель та колишній заступниці Ірпінського міського голови.
Організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем
За даними слідства, службові особи Ірпінської міської ради у змові з представниками приватного товариства організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем. Умови тендеру були сформовані з порушенням Закону України "Про публічні закупівлі", що фактично усунуло конкуренцію.
Єдиним учасником і переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам’ятників.
Завищили ціну закупівлі
Встановлено, що ці вироби імпортувалися з Китаю приблизно по 12 тис. грн за одиницю, тоді як до місцевого бюджету їх поставили майже по 80 тис. грн за кожен.
У результаті за постачання пам’ятників сплачено близько 6 млн грн, з яких понад 2,8 млн грн становить ймовірна переплата.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
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